Nach den vorliegenden Berichten bestätigte der Chef von Lufthansa Airlines, Jens Ritter, den Plan am Dienstag, 24. November, bei einer Mitarbeiterversammlung. Zuvor hatte der Bayerische Rundfunk am 20. November auf Basis eines internen Briefs berichtet. Betroffen sind Verwaltung und operative Bereiche, genannt werden die Drehkreuze Frankfurt und München. Eine eigene Begründung zu Kosten, Kerosin oder Zöllen nennt die Quelle nicht; zu Zeitplan und Zahl der Betroffenen je Standort liegen keine weiteren belegten Angaben vor.

Wichtig für die Einordnung: Die Zahlen stammen aus einer Zweitquelle, das Handelsblatt-Original konnte die Redaktion nicht einsehen. Eine Bestätigung durch eine Lufthansa-Mitteilung liegt der Redaktion nicht vor.