Die Lufthansa Aktie (Ticker LHA, Xetra) steht erneut im Zentrum eines Konflikts zwischen Konzern und Belegschaft: Bei Lufthansa Airlines sollen nach Berichten weitere 1.000 Stellen wegfallen, zusätzlich zu den zuvor angekündigten 4.000 im Konzern. Das berichtet Börse Express am 27.11.2026 um 06:51 Uhr unter Berufung auf das Handelsblatt. Am Donnerstag schloss die Aktie nach den dortigen Angaben bei rund 8,70 bis 8,73 Euro und damit zwischen 1,3 und 2,1 Prozent im Minus – die Quelle nennt beide Werte nebeneinander.
Lufthansa Aktie: 1.000 weitere Stellen fallen weg, Piloten blocken ab – was kostet der Tarifstreit den Kranich?
Zusätzlich zu den 4.000 bereits angekündigten Stellen sollen bei Lufthansa Airlines weitere 1.000 Jobs entfallen. Die Vereinigung Cockpit lehnt das Tarifangebot ab, der Pilotentarifvertrag läuft Ende 2026 aus. Was das für die Lufthansa Aktie, den MDAX und den Standort Deutschland bedeutet.
Die Nachricht trifft auf einen laufenden Tarifkonflikt. Der Pilotentarifvertrag läuft zum Jahresende aus, die Vereinigung Cockpit hat die weitere Verhandlung auf Basis des Konzernangebots abgelehnt. Für Anleger sind es zwei Fragen: Was bringt der Abbau an Kosten? Und was kostet ein längerer Streit an Flügen und Ergebnis?
Der Stellenabbau
Was ist über die zusätzlichen 1.000 Stellen bekannt?
Nach den vorliegenden Berichten bestätigte der Chef von Lufthansa Airlines, Jens Ritter, den Plan am Dienstag, 24. November, bei einer Mitarbeiterversammlung. Zuvor hatte der Bayerische Rundfunk am 20. November auf Basis eines internen Briefs berichtet. Betroffen sind Verwaltung und operative Bereiche, genannt werden die Drehkreuze Frankfurt und München. Eine eigene Begründung zu Kosten, Kerosin oder Zöllen nennt die Quelle nicht; zu Zeitplan und Zahl der Betroffenen je Standort liegen keine weiteren belegten Angaben vor.
Wichtig für die Einordnung: Die Zahlen stammen aus einer Zweitquelle, das Handelsblatt-Original konnte die Redaktion nicht einsehen. Eine Bestätigung durch eine Lufthansa-Mitteilung liegt der Redaktion nicht vor.
Tarifkonflikt
Wie sieht das Angebot an die Piloten aus?
Lufthansa bietet den Piloten nach dem Bericht bis zu 1.000 Neueinstellungen im Cockpit bis 2033, bis zu 150 zusätzliche Kapitänsbeförderungen pro Jahr, Einmalzahlungen für 2027 und 2028 sowie Gehaltserhöhungen ab 2029. Die Vereinigung Cockpit lehnt weitere Gespräche auf dieser Grundlage ab und wirft dem Konzern Konfrontation vor. Sie will neue Gehaltsforderungen für rund 5.000 fest angestellte Piloten besprechen.
|Thema
|Stand
|Zusätzlicher Stellenabbau
|1.000 Stellen bei Lufthansa Airlines
|Bereits angekündigt
|4.000 Stellen im Konzern
|Betroffene Bereiche
|Verwaltung und operative Bereiche
|Standorte
|Frankfurt und München
|Pilotentarifvertrag
|läuft Ende 2026 aus
|Angebot an Piloten
|bis zu 1.000 Neueinstellungen bis 2033, Einmalzahlungen 2027/2028, Erhöhungen ab 2029
|Position Vereinigung Cockpit
|lehnt Gespräche auf dieser Basis ab
Angaben aus Börse Express vom 27.11.2026; das Handelsblatt-Original wurde nicht geprüft.
Quelle: Börse Express (27.11.2026, 06:51 Uhr MEZ)
Das große Bild
Warum trifft der Stellenabbau Airline-Aktien und den Standort?
Der Arbeitsmarkt in der Luftfahrt gerät zwischen zwei Seiten. Die Fluggesellschaften wollen Kosten senken, weil Treibstoff teuer ist: Brent notierte am Freitag laut Reuters und Eurasia Business News zeitweise bei rund 96 Dollar. Gleichzeitig verlangen Piloten Planbarkeit nach Jahren mit Streiks und Nachwuchsmangel. Für die Lufthansa Aktie wiegen daher beide Szenarien: Gelingt eine Einigung, sinkt das Streikrisiko; scheitert sie, drohen Arbeitskämpfe in der wichtigen Vorweihnachts- und Winterzeit. Im Sektor sind die Folgen von hohen Ölpreisen bereits sichtbar: Die Billigfluglinie Norse Atlantic hat den Betrieb eingestellt und Insolvenz beantragt.
Für den MDAX und andere Börsenindizes ist Lufthansa ein Konjunkturbarometer: Der Konzern profitiert von Geschäftsreisen und Urlaubsverkehr, leidet aber unter Energiepreisen und Personalkosten. Politisch relevant ist der Fall, weil der Stellenabbau an den Standorten Frankfurt und München in einer Phase stattfindet, in der Bundesregierung und Opposition über Industriepolitik, Arbeitsmarkt und Rente streiten – die Redaktion bewertet diese Debatte nicht.
Häufige Fragen zur Lufthansa Aktie
Wie viele Stellen will Lufthansa streichen? Bei Lufthansa Airlines sollen nach Berichten weitere 1.000 Stellen entfallen, zusätzlich zu den 4.000 bereits angekündigten im Konzern.
Wann läuft der Pilotentarifvertrag aus? Ende 2026.
Was bietet Lufthansa den Piloten an? Bis zu 1.000 Neueinstellungen im Cockpit bis 2033, bis zu 150 zusätzliche Kapitänsbeförderungen pro Jahr, Einmalzahlungen für 2027 und 2028 und Erhöhungen ab 2029.
Was bedeutet das für Anleger? Streikrisiko, Kosten und Ölpreis bleiben die wichtigsten Einflussfaktoren für Airline-Aktien; der Ausgang des Tarifstreits ist offen.
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