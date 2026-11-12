LPKF verliert 2 Prozent: Zwei Shortseller halten dagegen - doch der größte Leerverkäufer macht einen Rückzieher!

Die LPKF-Aktie befindet sich in einer spannenden Ausgangslage. Mit einem aktuellen Kurs von 9,06 Euro und einem Tagesverlust von 2,16 Prozent steht der Lasertechnologiespezialist deutlich unter Druck. Gleichzeitig hat WorldQuant seine Netto-Leerverkaufsposition am 11. November 2026 von 0,97 Prozent auf 0,88 Prozent reduziert. SIH Partners hält weiterhin eine zuletzt gemeldete Position von 0,56 Prozent. Zusammengerechnet ergeben sich damit 1,44 Prozent des Aktienkapitals. Die Reduzierung durch WorldQuant ist ein interessantes Signal, bedeutet allerdings noch keine grundsätzliche Entwarnung. Für Anleger wird entscheidend sein, ob LPKF seine technologischen Stärken in nachhaltiges Wachstum und eine überzeugende Ergebnisentwicklung umsetzen kann. Sollte das Unternehmen mit positiven operativen Fortschritten überraschen, könnten weitere Leerverkäufer ihre Positionen reduzieren und dadurch zusätzliche Nachfrage erzeugen. Bleiben die wirtschaftlichen Erwartungen dagegen unerfüllt, dürfte die Aktie weiterhin anfällig für Verkaufsdruck sein. Die entscheidende Frage lautet deshalb: Ist die Reduzierung von WorldQuant lediglich eine taktische Anpassung oder der erste Hinweis auf eine veränderte Einschätzung der LPKF-Aktie?