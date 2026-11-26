LPKF Aktie: SDAX Gewinner am Abend – Laserspezialist hält sein Plus und schließt 3,7 Prozent höher

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 18:07 2 Min.

Die LPKF Laser & Electronics Aktie steigt am Donnerstag um 3,72 Prozent auf 7,24 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Der Technologiewert aus Garbsen profitiert von der Erholung des Sektors.

Bild: LPKF Laser & Electronics SE (Pressebild)

Vom ersten bis zum letzten Kurs im Plus: Die LPKF Aktie gewinnt am Donnerstag 3,72 Prozent auf 7,24 Euro und ist siebzehntgrößter SDAX Gewinner (Xetra-Schluss, comdirect). Schon am Morgen hatte der Laserspezialist weit oben auf der Gewinnerliste gestanden. Schlusskurs der LPKF Aktie auf Xetra 7,24 € Tagesgewinn, Platz 17 der SDAX Gewinner +3,72 % Kursgewinn zum Vortag +0,26 € Xetra-Tagesumsatz 2,09 Mio. € Quelle : comdirect, 26.11.2026, 17:35 Uhr; dpa-AFX Der Auslöser Warum steigt die LPKF Aktie heute? Die LPKF Aktie folgt dem Technologiesektor. Nachdem die US-Techwerte am Mittwoch im Handelsverlauf gedreht hatten, führten ihre europäischen Pendants am Donnerstag die Erholung an. Der Dax gewann 2,08 Prozent, der SDAX 2,36 Prozent. Eine Meldung des Unternehmens gab es nicht. Für einen kleinen Technologiewert ist der Umsatz von gut zwei Millionen Euro beachtlich. Das spricht dafür, dass nicht nur einzelne Orders den SDAX Gewinner bewegt haben. Der Hintergrund Laser für Leiterplatten, Glas für Chips LPKF Laser & Electronics aus Garbsen bei Hannover baut Lasersysteme für die Elektronikfertigung, etwa zum Schneiden von Leiterplatten, zum Kunststoffschweißen und für die Solarindustrie. Die größte Fantasie steckt in einem Verfahren zur präzisen Bearbeitung von Dünnglas. Glas gilt in der Chipindustrie als mögliches Trägermaterial für die nächste Generation leistungsfähiger Prozessoren. Ob und wann daraus Serienaufträge werden, ist die zentrale Frage für die LPKF Aktie. Was für die LPKF Aktie spricht Die Erholung der Technologiewerte stützt den Sektor

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Lasersysteme für die Elektronik-, Kunststoff- und Solarfertigung sowie Technik zur Glasbearbeitung. LPKF Aktie: ISIN DE0006450000, WKN 645000, Börsenkürzel LPK. Fazit zur LPKF Aktie Die LPKF Aktie ist am Donnerstag SDAX Gewinner und behauptet ihr Plus über den ganzen Tag. Der Kurs hängt an der Stimmung für Technologiewerte. Den nächsten eigenen Impuls müssen Aufträge liefern.

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