Wie nervös der Markt bei LPKF ist, zeigt die vergangene Woche. Am 20. November rauschte die Aktie im Ausverkauf der Chipwerte an einem einzigen Tag um rund 15% ab und markierte bei 6,84 Euro ein Sechsmonatstief. Es folgten eine kräftige Erholung am Montag, ein Rückschlag von 6,82% am Dienstag und ein Plus von 3,72% am Donnerstag.

Mit dem heutigen Sprung hat die LPKF Aktie vom Tief aus fast 14% aufgeholt, vom Schlusskurs des 20. November (6,88 Euro) gut 13%. Es ist der zweite Gewinntag in Folge. Gemessen am 52-Wochen-Hoch von 30,20 Euro aus dem Juni notiert das Papier allerdings noch rund drei Viertel tiefer.