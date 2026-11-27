Ganz oben auf der Kurstafel: Die LPKF Aktie gewinnt am Freitagmittag 7,46% auf rund 7,78 Euro und ist damit der größte SDAX Gewinner (Stand 11:46 Uhr). Am Vormittag war der Laserspezialist aus Garbsen in der Spitze sogar bis auf 7,86 Euro geklettert, ein Plus von 8,56%.
LPKF Aktie: SDAX Gewinner am Mittag mit +7,46% - Der Laserspezialist führt den Index an
Die LPKF Aktie steigt am Freitagmittag um 7,46% auf rund 7,78 Euro und ist der größte SDAX Gewinner. Asiens Chipbörsen liefern den Schub, der Abstand zum Sechsmonatstief wächst auf fast 14%. Doch die Zahlen bleiben schwach.
Kurstreiber
Warum die LPKF Aktie heute SDAX Gewinner ist
Eine eigene Unternehmensmeldung gibt es am Freitag nicht. Der Rückenwind kommt aus Asien und aus dem Halbleitersektor, auf dessen Stimmung die LPKF Aktie seit Wochen wie ein Seismograph reagiert.
Chip-Rally in Asien
Über Nacht zog der südkoreanische Kospi um 4,16% an, der japanische Nikkei um 2,11%. Gefragt waren vor allem Halbleiter- und Technologiewerte.
Erholung der Branche in Frankfurt
Auch hierzulande setzen Chipwerte ihre Gegenbewegung fort. Infineon und Aixtron legten am Morgen jeweils um mehr als 3% zu. LPKF als Nebenwert mit hoher Schwankungsbreite reagiert deutlich stärker.
Hoffnungsträger LIDE
Mitte November meldete LPKF einen weiteren Auftrag für Produktionsanlagen im Bereich Advanced Packaging. Ein asiatischer Hersteller bestellte LIDE-Anlagen, die 2026 und 2027 ausgeliefert werden sollen.
Weniger Leerverkäufer
Zuletzt haben Leerverkäufer ihre Wetten gegen die LPKF Aktie reduziert. Das nimmt Verkaufsdruck aus dem Markt und kann Erholungsbewegungen verstärken.
Achterbahnfahrt seit dem Ausverkauf vom 20. November
Wie nervös der Markt bei LPKF ist, zeigt die vergangene Woche. Am 20. November rauschte die Aktie im Ausverkauf der Chipwerte an einem einzigen Tag um rund 15% ab und markierte bei 6,84 Euro ein Sechsmonatstief. Es folgten eine kräftige Erholung am Montag, ein Rückschlag von 6,82% am Dienstag und ein Plus von 3,72% am Donnerstag.
Mit dem heutigen Sprung hat die LPKF Aktie vom Tief aus fast 14% aufgeholt, vom Schlusskurs des 20. November (6,88 Euro) gut 13%. Es ist der zweite Gewinntag in Folge. Gemessen am 52-Wochen-Hoch von 30,20 Euro aus dem Juni notiert das Papier allerdings noch rund drei Viertel tiefer.
Fundamentale Lage
LIDE-Fantasie gegen schwache Neunmonatszahlen
Fundamental bleibt das Bild durchwachsen. Der Umsatz lag nach neun Monaten 2026 um 28,1% unter dem Vorjahr, auch das Ergebnis ging zurück. Die Bewertung der LPKF Aktie stützt sich daher weniger auf das laufende Geschäft als auf die Erwartung, dass das LIDE-Verfahren den Durchbruch schafft.
LIDE steht für Laser Induced Deep Etching. Mit dem Verfahren lässt sich Dünnglas präzise strukturieren. Glas gilt in der Halbleiterindustrie als mögliches Trägermaterial für künftige Prozessorgenerationen, weil es feinere Verbindungen und eine bessere Wärmestabilität erlaubt als heutige organische Substrate. Gelingt LPKF hier der Schritt vom Pilotkunden zum Serienlieferanten, wäre das ein neues Wachstumsfeld.
Häufige Fragen zur LPKF Aktie
Warum steigt die LPKF Aktie heute? Die LPKF Aktie profitiert von der starken Chip-Rally in Asien und der Erholung europäischer Halbleiterwerte. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht.
Wie hoch ist das Plus der LPKF Aktie am Mittag? Die LPKF Aktie gewinnt 7,46% auf rund 7,78 Euro und ist der größte SDAX Gewinner.
Was ist LIDE? Ein Laserverfahren von LPKF zur Bearbeitung von Dünnglas, das als Trägermaterial für künftige Chipgenerationen gilt.
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