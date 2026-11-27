L'Oréal Aktie unter Druck: Euro Stoxx 50 Verlierer am Mittag

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 12:18 2 Min.

Die L'Oréal Aktie gibt am Mittag 0,88% auf 441,25 Euro nach und zählt zu den Euro Stoxx 50 Verlierern. Hohe Bewertung und eine auslaufende Defensiv-Rally machen den Kosmetikriesen anfällig.

Bild: seeklogo.com

Die L'Oréal Aktie gibt am Freitagmittag 0,88% auf 441,25 Euro nach und zählt zu den Euro Stoxx 50 Verlierern. Eine konkrete Unternehmensmeldung, die den Abschlag erklärt, ist nicht bekannt. Stattdessen trifft der Rückgang einen Titel, der zu den am höchsten bewerteten im Leitindex gehört. Hohe Bewertung, wenig Puffer L'Oréal Aktie am Mittag bei 441,25 Euro -0,88% Börsenwert ca. 238 Mrd. Euro Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der 2026 erwarteten Gewinne ca. 33 Erwartete Dividende je Aktie für 2026 7,75 Euro Quelle : onvista, finanzen.net, boerse-online; Stand Mittag 27.11.2026 Mit einem Börsenwert von rund 238 Mrd. Euro ist L'Oréal eines der schwersten Papiere im Euro Stoxx 50. Auf Basis der für 2026 erwarteten Gewinne von 13,18 Euro je Aktie entspricht der Kurs dem rund 33-Fachen. Wer so hoch bewertet ist, hat bei nachlassender Marktstimmung für Konsumwerte wenig Puffer. Für 2025 schüttete L'Oréal 7,20 Euro je Aktie aus, für 2026 werden 7,75 Euro erwartet. Die Defensiv-Rally läuft aus Konsumgüter galten zuletzt als Zufluchtsort vor dem Ausverkauf bei KI-Aktien. Laut einer Marktanalyse vom 10. November erlebten Basiskonsumgüter ihren besten Monat seit 1998, weil Anleger sich aus KI-Werten zurückzogen. Wenn sich der Gesamtmarkt nun erholt und zyklische Werte wie Rheinmetall und Infineon wieder gefragt sind, können Gewinnmitnahmen bei den bisherigen Gewinnern wie der L'Oréal Aktie folgen. Beteiligung und Analystenlage L'Oréal hält 20% an Galderma, nachdem der Konzern im Dezember 2025 größter Aktionär des Dermatologie-Konzerns wurde. Die Analystenlage ist gemischt: RBC stufte die Aktie am 29. Juli mit "Outperform" ein, JPMorgan bewertet sie mit "Neutral", die Deutsche Bank mit "Hold". Risiken im Blick Die hohe Bewertung lässt wenig Raum für Enttäuschungen.

Das Wachstum im Kosmetikmarkt bleibt von der Konsumlaune in China und Europa abhängig.

Eine Rotation aus defensiven in zyklische Werte belastet Konsumtitel kurzfristig. Fazit Die L'Oréal Aktie ist am Mittag Euro Stoxx 50 Verlierer, ohne dass eine eigene Nachricht vorliegt. Hohe Bewertung und eine nachlassende Defensiv-Nachfrage erklären den Abschlag am wahrscheinlichsten.

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