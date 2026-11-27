Die L'Oréal Aktie gibt am Freitagmittag 0,88% auf 441,25 Euro nach und zählt zu den Euro Stoxx 50 Verlierern. Eine konkrete Unternehmensmeldung, die den Abschlag erklärt, ist nicht bekannt. Stattdessen trifft der Rückgang einen Titel, der zu den am höchsten bewerteten im Leitindex gehört.
L'Oréal Aktie unter Druck: Euro Stoxx 50 Verlierer am Mittag
Die L'Oréal Aktie gibt am Mittag 0,88% auf 441,25 Euro nach und zählt zu den Euro Stoxx 50 Verlierern. Hohe Bewertung und eine auslaufende Defensiv-Rally machen den Kosmetikriesen anfällig.
Hohe Bewertung, wenig Puffer
Mit einem Börsenwert von rund 238 Mrd. Euro ist L'Oréal eines der schwersten Papiere im Euro Stoxx 50. Auf Basis der für 2026 erwarteten Gewinne von 13,18 Euro je Aktie entspricht der Kurs dem rund 33-Fachen. Wer so hoch bewertet ist, hat bei nachlassender Marktstimmung für Konsumwerte wenig Puffer. Für 2025 schüttete L'Oréal 7,20 Euro je Aktie aus, für 2026 werden 7,75 Euro erwartet.
Die Defensiv-Rally läuft aus
Konsumgüter galten zuletzt als Zufluchtsort vor dem Ausverkauf bei KI-Aktien. Laut einer Marktanalyse vom 10. November erlebten Basiskonsumgüter ihren besten Monat seit 1998, weil Anleger sich aus KI-Werten zurückzogen. Wenn sich der Gesamtmarkt nun erholt und zyklische Werte wie Rheinmetall und Infineon wieder gefragt sind, können Gewinnmitnahmen bei den bisherigen Gewinnern wie der L'Oréal Aktie folgen.
Beteiligung und Analystenlage
L'Oréal hält 20% an Galderma, nachdem der Konzern im Dezember 2025 größter Aktionär des Dermatologie-Konzerns wurde. Die Analystenlage ist gemischt: RBC stufte die Aktie am 29. Juli mit "Outperform" ein, JPMorgan bewertet sie mit "Neutral", die Deutsche Bank mit "Hold".
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