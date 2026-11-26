Nach dem Ausverkauf vom Mittwoch erholten sich die europäischen Börsen kräftig. Technologie- und Finanzwerte, die tags zuvor am stärksten verloren hatten, führten die Erholung an. Die London Stock Exchange Group ist beides zugleich: Börsenbetreiber und einer der größten Anbieter von Finanzdaten und Analysesoftware. Entsprechend deutlich fiel das Plus des CBOE UK 100 Gewinners aus.

Hinter der Stärke steckt mehr als ein guter Tag. Anfang des Jahres war die Aktie an einem einzigen Tag um fast 13 Prozent gefallen, als neue KI-Werkzeuge die Sorge schürten, Sprachmodelle könnten Datenanbieter überflüssig machen. Seither arbeitet das Management daran, dieses Etikett loszuwerden – mit einem Rekord-Aktienrückkauf von 3 Milliarden Pfund und eigenen KI-Produkten.