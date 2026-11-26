Im Februar galt sie als Opfer der künstlichen Intelligenz, im November notiert sie so hoch wie seit einem Jahr nicht: Die London-Stock-Exchange-Aktie (ISIN: GB00B0SWJX34, WKN: A0JEJF, Symbol London: LSEG, Symbol Deutschland: LS4C, US-Symbol: LNSTY) gewinnt im Xetra-Handel 4,75 Prozent auf 124,60 Euro und gehört zu den CBOE UK 100 Gewinnern des Tages. In London schließt sie 3,59 Prozent höher bei 10.307,5 Pence – über der bisherigen Zwölfmonatsspanne, die bis 10.140 Pence reichte.
London-Stock-Exchange-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Der Börsenbetreiber steigt über 100 Pfund – und lässt die KI-Angst hinter sich
Die Aktie der London Stock Exchange Group legt im Xetra-Handel um 4,75 Prozent auf 124,60 Euro zu und zählt zu den CBOE UK 100 Gewinnern des Tages. In London schließt sie bei 10.307,5 Pence und damit über dem bisherigen Zwölfmonatshoch. Eine Kursmeldung gibt es nicht – wohl aber eine Erholung der als KI-Verlierer gehandelten Datenwerte.
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CBOE UK 100 Gewinner London Stock Exchange
Warum die London-Stock-Exchange-Aktie steigt: Technologie- und Datenwerte atmen auf
Vom Unternehmen kamen am Donnerstag nur Routinemeldungen zum Rückkauf eigener Anleihen. Der Kurs folgt dem großen Bild.
Nach dem Ausverkauf vom Mittwoch erholten sich die europäischen Börsen kräftig. Technologie- und Finanzwerte, die tags zuvor am stärksten verloren hatten, führten die Erholung an. Die London Stock Exchange Group ist beides zugleich: Börsenbetreiber und einer der größten Anbieter von Finanzdaten und Analysesoftware. Entsprechend deutlich fiel das Plus des CBOE UK 100 Gewinners aus.
Hinter der Stärke steckt mehr als ein guter Tag. Anfang des Jahres war die Aktie an einem einzigen Tag um fast 13 Prozent gefallen, als neue KI-Werkzeuge die Sorge schürten, Sprachmodelle könnten Datenanbieter überflüssig machen. Seither arbeitet das Management daran, dieses Etikett loszuwerden – mit einem Rekord-Aktienrückkauf von 3 Milliarden Pfund und eigenen KI-Produkten.
KI als Vertriebskanal
Im dritten Quartal nutzten nach Unternehmensangaben 95 Prozent der 200 größten Kunden KI-Produkte der Gruppe.
Aktivist an Bord
Der Investor Elliott hatte sich Anfang 2026 beteiligt und einen größeren Rückkauf gefordert.
Anleihen
Am Donnerstag meldete der Konzern das Ergebnis eines Rückkaufangebots für eigene Anleihen; das Annahmevolumen wurde von 150 auf rund 202 Millionen Pfund erhöht.
Steckbrief
- Unternehmen
- London Stock Exchange Group plc
- Geschäft
- Börsenbetrieb, Finanzdaten, Indizes, Clearing
- ISIN / WKN
- GB00B0SWJX34 / A0JEJF
- Symbol London / Deutschland / USA
- LSEG / LS4C / LNSTY
- Kurs Xetra
- 124,60 Euro (+4,75 %)
- Kurs London
- 10.307,5 Pence (+3,59 %)
Stand: 26.11.2026, Xetra laut Kursliste der Redaktion, 17:35 Uhr; London laut Hargreaves Lansdown
Häufige Fragen zur London-Stock-Exchange-Aktie
Warum ist die London-Stock-Exchange-Aktie heute CBOE UK 100 Gewinner?
Weil sich Technologie- und Finanzwerte nach dem Ausverkauf vom Mittwoch erholen. Eine kursbewegende Unternehmensmeldung gab es nicht.
Warum war die Aktie Anfang 2026 so stark gefallen?
Anleger fürchteten, KI-Sprachmodelle könnten das Datengeschäft angreifen. Die Aktie verlor damals an einem Tag fast 13 Prozent.
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