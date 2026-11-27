Den Rückenwind liefert in erster Linie das Marktumfeld, nicht eine neue Unternehmensmeldung. Der Nasdaq 100 lag am Mittwoch zeitweise fast 5% im Minus und schloss nur 0,6% tiefer. Am Donnerstag erholten sich die Technologiewerte kräftig, und diese Bewegung setzt sich am Freitag fort. Laut AWP profitiert der Sektor von wieder steigender Risikobereitschaft: Der Nikkei gewann gut 2%, die US-Futures deuteten auf einen höheren Start hin.

Hinzu kommt ein Nachholeffekt. Im SMI und im SMIM hatten ABB, Logitech und VAT in dieser Woche die größten Kursverluste verzeichnet. Am Freitag zählen sie mit Aufschlägen zwischen 2,2% und 3,2% zu den größten Gewinnern - Schnäppchenjäger kehren zu den Technologiewerten zurück. Die Logitech Aktie hatte am Dienstag 1,31% und am Mittwoch 1,88% verloren und am Donnerstag 2,39% auf 83,28 Franken gewonnen.

Zeitlich fällt der Anstieg zudem mit dem Black Friday zusammen, dem Start der wichtigsten Verkaufsphase des Jahres. Erste Zahlen zum Black-Friday-Geschäft in den USA sollen am Wochenende folgen.