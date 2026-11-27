Die Logitech Aktie zählt am Freitagmittag zu den größten SMI Gewinnern: Der Titel des Computerzubehör-Herstellers steigt um 2,64% auf 85,48 Franken. Damit hat die Logitech Aktie die Verluste der Wochenmitte mehr als wettgemacht - seit dem Mittwochsschluss von 81,34 Franken beträgt das Plus rund 5,1%.
Logitech Aktie: SMI Gewinner am Mittag - Black Friday und Tech-Erholung
Die Logitech Aktie steigt am Mittag um 2,64% auf 85,48 Franken und zählt zu den SMI Gewinnern. Tech-Erholung, Black Friday und Margenfragen im Überblick.
Warum die Logitech Aktie am Mittag steigt
Den Rückenwind liefert in erster Linie das Marktumfeld, nicht eine neue Unternehmensmeldung. Der Nasdaq 100 lag am Mittwoch zeitweise fast 5% im Minus und schloss nur 0,6% tiefer. Am Donnerstag erholten sich die Technologiewerte kräftig, und diese Bewegung setzt sich am Freitag fort. Laut AWP profitiert der Sektor von wieder steigender Risikobereitschaft: Der Nikkei gewann gut 2%, die US-Futures deuteten auf einen höheren Start hin.
Hinzu kommt ein Nachholeffekt. Im SMI und im SMIM hatten ABB, Logitech und VAT in dieser Woche die größten Kursverluste verzeichnet. Am Freitag zählen sie mit Aufschlägen zwischen 2,2% und 3,2% zu den größten Gewinnern - Schnäppchenjäger kehren zu den Technologiewerten zurück. Die Logitech Aktie hatte am Dienstag 1,31% und am Mittwoch 1,88% verloren und am Donnerstag 2,39% auf 83,28 Franken gewonnen.
Zeitlich fällt der Anstieg zudem mit dem Black Friday zusammen, dem Start der wichtigsten Verkaufsphase des Jahres. Erste Zahlen zum Black-Friday-Geschäft in den USA sollen am Wochenende folgen.
Hintergrund: Zahlen, Weihnachtsquartal und Margen
Fundamental stützt das zweite Geschäftsquartal 2026/27 die Logitech Aktie. Der Umsatz stieg laut finanzen.ch auf 1,22 Mrd. US-Dollar, ein Plus von 2% zu konstanten Wechselkursen. Das Videokonferenzgeschäft wuchs um 12%, Tablet-Zubehör fiel nach einem starken Vorjahr um 32%. Der bereinigte Gewinn je Aktie von 1,51 US-Dollar lag über den Erwartungen.
|Kennzahl
|Wert
|Umsatzausblick Weihnachtsquartal
|1,36 bis 1,43 Mrd. US-Dollar
|Erwartete Bruttomarge
|41 bis 42%
|Bruttomarge im Vorquartal
|45,2%
|Umsatzausfall durch Zulieferer-Störung
|70 bis 80 Mio. US-Dollar
Angaben laut Unternehmen, Stand Ende Oktober beziehungsweise 25.11.2026.
Quelle: aktiencheck.de, AD HOC NEWS, finanzen.ch
Finanzchef Matteo Anversa rechnet damit, dass der Halbleiterengpass bis zum Ende des dritten Geschäftsquartals ausläuft. Für das Weihnachtsquartal stellt Logitech allerdings eine niedrigere Bruttomarge in Aussicht - genau diese Margensorge hatte die Aktie zu Wochenbeginn belastet.
Fazit zur Logitech Aktie als SMI Gewinner
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