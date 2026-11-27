Die Logitech Aktie ist am Freitagmorgen der zweitgrößte SMI-Gewinner: Gegen 09.14 Uhr notiert das Papier des Computerzubehör-Herstellers 2,11 Prozent höher bei 85,04 Franken. Am Donnerstag hatte die Aktie bereits 2,39 Prozent gewonnen. Der SMI steigt um 0,29 Prozent auf 14.859,92 Punkte.
Logitech Aktie: SMI-Gewinner am Black Friday – Wochenverlust ist aufgeholt
Die Logitech Aktie steigt am Freitagmorgen um 2,11 Prozent auf 85,04 Franken und zählt zu den stärksten SMI-Gewinnern. Pünktlich zum Start des Weihnachtsgeschäfts notiert der Titel wieder über dem Niveau vom Wochenbeginn.
SMI-Gewinner am Morgen
Warum die Logitech Aktie weiter steigt
Der Tag könnte für Logitech kaum symbolischer sein. Am Black Friday beginnt die wichtigste Verkaufsphase des Jahres.
Den Rückenwind liefert der Markt. Laut der Nachrichtenagentur AWP profitiert der Technologiesektor von der wieder steigenden Risikobereitschaft. Der Nikkei in Tokio gewinnt gut 2 Prozent, die US-Futures deuten auf einen klar höheren Start in den verkürzten Handel an der Wall Street. Die Logitech Aktie wurde vorbörslich 1,1 Prozent höher gestellt und legte nach der Eröffnung weiter zu.
Logitech Aktie: 4,5 Prozent in zwei Tagen
Seit dem Schlusskurs vom Mittwoch bei 81,34 Franken hat die Logitech Aktie 4,5 Prozent gewonnen. Die Verluste vom Dienstag und Mittwoch sind damit mehr als ausgeglichen, der Kurs liegt wieder über dem Stand vom Montagabend. Für einen Hersteller von Mäusen, Tastaturen und Gaming-Zubehör zählen die kommenden Wochen besonders: Im Weihnachtsquartal stellt Logitech einen Umsatz von 1,36 bis 1,43 Milliarden US-Dollar in Aussicht.
Ausblick: Wie geht es mit der Logitech Aktie weiter?
Erste Zahlen zum Black-Friday-Geschäft im US-Handel folgen am Wochenende. Für den SMI-Gewinner Logitech sind sie ein früher Hinweis, ob die vorsichtige Prognose für das Weihnachtsquartal zu tief gegriffen war.
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