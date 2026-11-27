Logitech Aktie: SMI-Gewinner am Black Friday – Wochenverlust ist aufgeholt

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:38 2 Min.

Die Logitech Aktie steigt am Freitagmorgen um 2,11 Prozent auf 85,04 Franken und zählt zu den stärksten SMI-Gewinnern. Pünktlich zum Start des Weihnachtsgeschäfts notiert der Titel wieder über dem Niveau vom Wochenbeginn.

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Die Logitech Aktie ist am Freitagmorgen der zweitgrößte SMI-Gewinner: Gegen 09.14 Uhr notiert das Papier des Computerzubehör-Herstellers 2,11 Prozent höher bei 85,04 Franken. Am Donnerstag hatte die Aktie bereits 2,39 Prozent gewonnen. Der SMI steigt um 0,29 Prozent auf 14.859,92 Punkte. SMI-Gewinner am Morgen Warum die Logitech Aktie weiter steigt Der Tag könnte für Logitech kaum symbolischer sein. Am Black Friday beginnt die wichtigste Verkaufsphase des Jahres. Den Rückenwind liefert der Markt. Laut der Nachrichtenagentur AWP profitiert der Technologiesektor von der wieder steigenden Risikobereitschaft. Der Nikkei in Tokio gewinnt gut 2 Prozent, die US-Futures deuten auf einen klar höheren Start in den verkürzten Handel an der Wall Street. Die Logitech Aktie wurde vorbörslich 1,1 Prozent höher gestellt und legte nach der Eröffnung weiter zu. Logitech Aktie am Freitagmorgen +2,11 % Kurs der Logitech Aktie um 09.14 Uhr 85,04 CHF Kursgewinn am Donnerstag +2,39 % Schlusskurs vom Mittwoch 81,34 CHF Quelle : comdirect (27.11.2026, 09.14 Uhr), cash.ch Logitech Aktie: 4,5 Prozent in zwei Tagen Seit dem Schlusskurs vom Mittwoch bei 81,34 Franken hat die Logitech Aktie 4,5 Prozent gewonnen. Die Verluste vom Dienstag und Mittwoch sind damit mehr als ausgeglichen, der Kurs liegt wieder über dem Stand vom Montagabend. Für einen Hersteller von Mäusen, Tastaturen und Gaming-Zubehör zählen die kommenden Wochen besonders: Im Weihnachtsquartal stellt Logitech einen Umsatz von 1,36 bis 1,43 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Was bei der Logitech Aktie offen bleibt Marge: Im Weihnachtsquartal erwartet Logitech eine Bruttomarge von 41 bis 42 Prozent nach 45,2 Prozent im Vorquartal.

Lieferkette: Eine Störung bei einem Zulieferer kostet nach Unternehmensangaben 70 bis 80 Millionen US-Dollar Umsatz.

KI-Zweifel: Die Sorge um einen ausgereizten KI-Handel kann Technologiewerte jederzeit wieder belasten. Ausblick: Wie geht es mit der Logitech Aktie weiter? Erste Zahlen zum Black-Friday-Geschäft im US-Handel folgen am Wochenende. Für den SMI-Gewinner Logitech sind sie ein früher Hinweis, ob die vorsichtige Prognose für das Weihnachtsquartal zu tief gegriffen war. Stammdaten der Logitech Aktie Logitech International S.A.: ISIN CH0025751329, WKN A0J3YT, Handelssymbol LOGN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol LOGI (Nasdaq)

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