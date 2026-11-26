Logitech Aktie: SMI-Gewinner am Abend – Erholung vor dem Black Friday

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 17:59 2 Min.

Die Logitech Aktie schließt am Donnerstag 2,39 Prozent höher bei 83,28 Franken und zählt zu den stärksten SMI-Gewinnern. Die Kehrtwende der US-Technologiewerte beendet eine Serie von zwei Verlusttagen.

Die Logitech Aktie zählt am Donnerstagabend zu den größten SMI-Gewinnern: Das Papier des Computerzubehör-Herstellers schließt 2,39 Prozent höher bei 83,28 Franken. Im Leitindex liegt Logitech damit auf Rang vier. Der SMI gewinnt 1,04 Prozent auf 14.817,68 Punkte. SMI-Gewinner am Abend Warum die Logitech Aktie gestiegen ist Der Grund liegt in New York. Die US-Technologiewerte haben am Mittwochabend eine Kehrtwende hingelegt. Der Nasdaq 100 lag am Mittwoch zeitweise fast 5 Prozent im Minus und schloss nur 0,6 Prozent tiefer. Laut Dow Jones Newswires führte die Erholung der Technologiewerte am Donnerstag den SMI nach oben. Die Logitech Aktie stand am Mittag sogar 3,10 Prozent höher bei 83,86 Franken, gab bis zum Schluss aber einen Teil der Gewinne wieder ab. Logitech Aktie am Donnerstag +2,39 % Schlusskurs der Logitech Aktie 83,28 CHF Kurs am Mittag (+3,10 %) 83,86 CHF Kursverlust am Mittwoch -1,88 % Quelle : comdirect (26.11.2026, 17.30 Uhr), finanzen.ch Logitech Aktie: Mittwochsverlust mehr als wettgemacht Mit dem Schlusskurs von 83,28 Franken hat die Logitech Aktie den Verlust vom Mittwoch vollständig aufgeholt. Das Niveau vom Wochenbeginn ist noch nicht ganz erreicht. Entlastung kommt auch von der Zollfront: Die von den USA vorgeschlagenen Abgaben gegen 14 Handelspartner sollen nicht auf die im Juli verhängten Zölle aufgeschlagen werden und dürften erst im Frühjahr greifen. Was bei der Logitech Aktie offen bleibt Marge: Im Weihnachtsquartal erwartet Logitech eine Bruttomarge von 41 bis 42 Prozent nach 45,2 Prozent im Vorquartal.

Lieferkette: Eine Störung bei einem Zulieferer kostet nach Unternehmensangaben 70 bis 80 Millionen US-Dollar Umsatz.

Schwankungen: Analysten rechnen bei Technologiewerten weiter mit hoher Volatilität. Ausblick: Wie geht es mit der Logitech Aktie weiter? Am Freitag beginnt mit dem Black Friday die wichtigste Verkaufsphase des Jahres. Logitech stellt für das laufende Quartal einen Umsatz von 1,36 bis 1,43 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Für den SMI-Gewinner zählt jetzt, wie gut Mäuse, Tastaturen und Headsets im Weihnachtsgeschäft laufen. Stammdaten der Logitech Aktie Logitech International S.A.: ISIN CH0025751329, WKN A0J3YT, Handelssymbol LOGN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol LOGI (Nasdaq)

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