Die Logista-Aktie (ISIN: ES0105027009, WKN: A117Q0, deutsches Handelssymbol: 5CI, US-Handelssymbol: CDNIF (OTC)) gehört zu den IBEX 35 Gewinnern des Tages. Sie schloss am Donnerstag bei 37,70 Euro und damit 3,74 Prozent über dem Vortag. Im Ranking des spanischen Leitindex belegt Logista damit Platz vier. Eine eigene Unternehmensmeldung gab es nicht.
Logista-Aktie IBEX 35 Gewinner: Dividendenwert mit Schwung – was hinter dem Plus von 3,7 Prozent steckt
Die Logista-Aktie gehört zu den größten IBEX 35 Gewinnern des Tages: Mit einem Plus von 3,74 Prozent auf 37,70 Euro belegt der Logistikkonzern Platz vier im spanischen Leitindex. Eine eigene Nachricht gab es nicht, doch das stabile Geschäft und die hohe Ausschüttung ziehen Anleger an. Wir zeigen die Gründe für den Kursgewinn.
IBEX 35 am Abend
Starker Erholungstag: alle 35 Werte im Plus
Auch defensive Werte waren am Donnerstag gefragt. Die Logista-Aktie gehörte zu den stärksten Titeln im Index.
Der spanische Leitindex hat den Kurssturz vom Mittwoch mehr als wettgemacht. Der IBEX 35 schloss am Donnerstag 2,27 Prozent höher bei 19.057,90 Punkten, ein Plus von 422,10 Punkten. Alle 35 Werte beendeten den Handel im Plus. Am Vortag war der Index noch um 2 Prozent auf 18.635,80 Punkte gefallen und hatte ein Dreimonatstief markiert. Rückenwind kam von Aussagen aus den USA, wonach die geplanten Zölle weniger stark wirken könnten als befürchtet. Die Banken, die am Mittwoch besonders gelitten hatten, trugen die Erholung maßgeblich mit. Auch europaweit ging es aufwärts: Der Euro Stoxx 50 gewann knapp 2 Prozent und eroberte die Marke von 6.000 Punkten zurück. Die Wall Street blieb wegen Thanksgiving geschlossen.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Logista-Aktie überdurchschnittlich zulegt
Eine eigene Unternehmensmeldung gab es am Donnerstag nicht. Logista wird aber in Marktberichten ausdrücklich unter den deutlichen Gewinnern des Tages genannt. Der Distributor gilt als Wert mit planbaren Erträgen und hoher Ausschüttung. Nach dem Ausverkauf vom Mittwoch nutzten Anleger die Gelegenheit, wieder in solche Titel einzusteigen.
Breite Erholung
Der IBEX 35 stieg um 2,27 Prozent, alle 35 Werte lagen im Plus.
Hohe Ausschüttung
Für das Geschäftsjahr 2026 will Logista insgesamt 288 Millionen Euro an Dividenden verteilen.
Bestätigter Ausblick
Für 2027 rechnet Logista mit einem Anstieg des bereinigten operativen Ergebnisses im mittleren einstelligen Prozentbereich.
Das Unternehmen
Logista: Großhändler für den Einzelhandel in Südeuropa
Logista mit Sitz in Leganés bei Madrid beliefert Kioske, Tabakläden, Apotheken und Tankstellen in Spanien, Frankreich, Italien und Portugal. Mehrheitsaktionär ist der britische Tabakkonzern Imperial Brands (ISIN: GB0004544929, WKN: 903000, Handelssymbol: IMT, US-Handelssymbol: IMBBY). Im Geschäftsjahr 2026, das am 30. September endete, verdiente Logista 282 Millionen Euro, 0,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Für das Geschäftsjahr will der Konzern insgesamt 288 Millionen Euro an Dividenden ausschütten.
Ganz ausgestanden ist die Unsicherheit nicht. Der Zollstreit mit den USA ist nicht beendet, und Anleger rechnen mit einer möglichen Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember. In Spanien findet am 29. November die Parlamentswahl statt. Die Wall Street öffnet am Freitag nur verkürzt.
Häufige Fragen zur Logista-Aktie
Warum ist die Logista-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?
Die Logista-Aktie stieg um 3,74 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Der Distributor profitierte von der breiten Erholung und seinem Ruf als stabiler Dividendenwert.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Logista-Aktie?
Die ISIN lautet ES0105027009, die WKN A117Q0. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel 5CI gehandelt, in den USA unter CDNIF (OTC).
Wie stark ist die Logista-Aktie am Donnerstag gestiegen?
Die Logista-Aktie schloss bei 37,70 Euro und damit 3,74 Prozent über dem Schlusskurs vom Mittwoch (36,34 Euro).
Wie viel Dividende zahlt Logista?
Für das Geschäftsjahr 2026 will Logista insgesamt 288 Millionen Euro an Dividenden ausschütten.
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