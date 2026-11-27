Die Logista-Aktie (ISIN: ES0105027009, WKN: A117Q0, deutsches Handelssymbol: 5CI, US-Handelssymbol: CDNIF (OTC)) gehört zu den IBEX 35 Gewinnern des Tages. Sie schloss am Freitag bei 39,06 Euro und damit 3,61 Prozent über dem Vortag. Im Ranking des spanischen Leitindex belegt Logista damit Platz fünf. Schon am Donnerstag hatte Logista 3,74 Prozent zugelegt. Im Tagesverlauf baute die Aktie ihr Plus deutlich aus, zu Handelsbeginn lag sie nur 0,69 Prozent vorn.
Logista-Aktie IBEX 35 Gewinner: Distributor auf Höhenflug – zweiter starker Tag in Folge
Die Logista-Aktie gehört zu den größten IBEX 35 Gewinnern des Tages: Mit einem Plus von 3,61 Prozent auf 39,06 Euro setzt der Logistikkonzern seinen Anstieg fort. Planbare Erträge und eine hohe Ausschüttung ziehen Anleger an. Wir zeigen die Gründe für den Kursgewinn.
IBEX 35 am Abend
Starker Wochenausklang: IBEX 35 nur knapp unter 19.400 Punkten
Neben den Zyklikern war am Freitag auch ein klassischer Dividendenwert gefragt: die Logista-Aktie.
Der IBEX 35 hat die Woche mit kräftigen Gewinnen beendet. Am Freitag stieg der spanische Leitindex um 1,72 Prozent auf 19.386,60 Punkte, ein Plus von 328,70 Punkten und der höchste Schlussstand der Woche. Auf Wochensicht gewann der Index rund 2,7 Prozent, nachdem er in der Vorwoche 5,73 Prozent verloren hatte. Getragen wurde die Erholung vor allem von zyklischen Werten und Banken. Rückenwind kam von der niedrigeren Inflation in Spanien: Laut vorläufiger Schätzung des Statistikamts INE sank die Teuerung im November auf 4,1 Prozent, vor allem wegen günstigerer Kraftstoffe. Auch die US-Börsen legten am Freitag nach dem Thanksgiving-Feiertag zu. Mit Ausnahme von Acciona und Rovi schlossen alle Werte im IBEX 35 im Plus.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Logista-Aktie überdurchschnittlich zulegt
Eine eigene Unternehmensmeldung gab es am Freitag nicht. Nach unserer Einschätzung schätzen Anleger bei Logista die planbaren Erträge und die hohe Ausschüttung. Für das Geschäftsjahr 2026 will der Konzern insgesamt 288 Millionen Euro an Dividenden verteilen. Mit den sinkenden Inflationsdaten wird eine solche Rendite für Einkommensanleger attraktiver. Zudem setzt die Aktie den starken Lauf vom Donnerstag fort.
Hohe Ausschüttung
Für 2026 will Logista 288 Millionen Euro an Dividenden verteilen.
Bestätigter Ausblick
Für 2027 erwartet Logista ein Plus beim bereinigten operativen Ergebnis im mittleren einstelligen Prozentbereich.
Zwei starke Tage
Seit Mittwoch hat die Aktie mehr als 7 Prozent zugelegt.
Das Unternehmen
Logista: Großhändler für den Einzelhandel in Südeuropa
Logista mit Sitz in Leganés bei Madrid beliefert Kioske, Tabakläden, Apotheken und Tankstellen in Spanien, Frankreich, Italien und Portugal. Mehrheitsaktionär ist der britische Tabakkonzern Imperial Brands. Im Geschäftsjahr 2026, das am 30. September endete, verdiente Logista 282 Millionen Euro, 0,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Für das Geschäftsjahr will der Konzern insgesamt 288 Millionen Euro an Dividenden ausschütten.
Am Sonntag, 29. November, wählt Spanien ein neues Parlament. Laut einer Auswertung von El Español fiel der IBEX 35 in zehn der letzten elf Wahlen am ersten Handelstag danach. Analysten haben vor allem Banken, Versorger, erneuerbare Energien und Immobiliengesellschaften im Blick, weil ein Regierungswechsel Steuern und Regulierung verändern könnte. Von der US-Notenbank erwarten Marktbeobachter am 9. Dezember eine Zinserhöhung.
Häufige Fragen zur Logista-Aktie
Warum ist die Logista-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?
Die Logista-Aktie stieg um 3,61 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Anleger setzen auf die planbaren Erträge und die hohe Ausschüttung des Konzerns.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Logista-Aktie?
Die ISIN lautet ES0105027009, die WKN A117Q0. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel 5CI gehandelt, in den USA unter CDNIF (OTC).
Wie stark ist die Logista-Aktie am Freitag gestiegen?
Die Logista-Aktie schloss bei 39,06 Euro und damit 3,61 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag (37,70 Euro).
Wie viel Dividende zahlt Logista?
Für das Geschäftsjahr 2026 will Logista insgesamt 288 Millionen Euro an Dividenden ausschütten.
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