Warum ist die Logista-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?

Die Logista-Aktie stieg um 3,61 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Anleger setzen auf die planbaren Erträge und die hohe Ausschüttung des Konzerns.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Logista-Aktie?

Die ISIN lautet ES0105027009, die WKN A117Q0. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel 5CI gehandelt, in den USA unter CDNIF (OTC).

Wie stark ist die Logista-Aktie am Freitag gestiegen?

Die Logista-Aktie schloss bei 39,06 Euro und damit 3,61 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag (37,70 Euro).

Wie viel Dividende zahlt Logista?

Für das Geschäftsjahr 2026 will Logista insgesamt 288 Millionen Euro an Dividenden ausschütten.