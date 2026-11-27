Lloyds-Banking-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Großbank steigt um 3,5 Prozent – Banken führen die Gewinnerliste an

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:18 1 Min.

Die Lloyds-Banking-Aktie gehört am Freitagabend zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Bei Xetra lag der Umsatz bei über 163.000 Euro, der Bankensektor zieht an.

Lloyds-Banking-Aktie bei Xetra, 1,1625 Euro (17:35 Uhr) +3,47 % Kursgewinn je Aktie +0,04 Euro Handelsumsatz bei Xetra 163.094 Euro Die Lloyds-Banking-Aktie schließt am Freitag bei Xetra 3,47 Prozent höher bei 1,1625 Euro und gehört zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Am Morgen lag das Plus bei 3,52 Prozent. LLOY LLOY — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr LLOY — — — Die Hintergründe Der Sektor zieht an Britische Banken waren am Freitag breit gefragt: Barclays gewann bei Xetra 2,52 Prozent, HSBC 2,33 Prozent. Schon am Donnerstag hatte laut Reuters der Bericht der Bank of England zur Finanzstabilität den Bankensektor gestützt, in dem die Notenbank Kapitalanforderungen senkte. Als reine Inlandsbank profitiert Lloyds besonders von lockereren Kapitalregeln. Das erklärt, warum die Lloyds-Aktie unter den CBOE UK 100 Gewinnern auftaucht. Was dagegen spricht Bankwerte reagieren empfindlich auf Zinsentscheidungen und Konjunkturdaten.

Der Xetra-Kurs ersetzt keinen Londoner Schluss. Steckbrief Unternehmen Lloyds Banking Group plc ISIN GB0008706128 Symbol London LLOY US-Symbol LYG (NYSE) Kurs 1,1625 Euro Veränderung +3,47 % Stand: 27.11.2026, Kurs Xetra, 17:35 Uhr Warum steigt die Lloyds-Banking-Aktie?

Lockerere Kapitalregeln und eine gute Bankenstimmung stützen den Kurs. Wie hoch ist der Umsatz?

Rund 163.000 Euro bei Xetra.

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