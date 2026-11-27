Die Lion-Finance-Group-Aktie fällt am Freitag bei gettex um 2,03 Prozent auf 145,00 Euro und steht auf der Liste der CBOE UK 100 Verlierer. Der ausgewiesene Umsatz beträgt nur 150 Euro, der Kurs ist daher kaum belastbar.
Lion-Finance-Group-Aktie CBOE UK 100 Verlierer: Georgiens Bankenkonzern fällt um 2,0 Prozent – Kurs ohne echten Handel
Die Lion-Finance-Group-Aktie gehört am Freitagabend zu den CBOE UK 100 Verlierern. Der gettex-Kurs basiert auf nur 150 Euro Umsatz und ist kaum aussagekräftig.
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Die Hintergründe
Illiquider Kurs, kein Signal
Lion Finance Group, früher Bank of Georgia Group, ist eine in London notierte Bankengruppe mit Geschäft in Georgien. Während britische Banken am Freitag fester notierten, geriet die Aktie in Deutschland ins Minus. Eine Nachricht dazu liegt nicht vor.
Ob die Lion-Finance-Group-Aktie in London tatsächlich fällt, zeigt erst der Londoner Handel.
Steckbrief
- Unternehmen
- Lion Finance Group plc
- Symbol London
- BGEO
- Symbol Deutschland
- GEB
- Kurs
- 145,00 Euro
- Veränderung
- −2,03 %
Stand: 27.11.2026, Kurs gettex, 17:43 Uhr
Warum fällt die Lion-Finance-Group-Aktie?
Ein Grund ist nicht belegt; der gettex-Kurs hatte kaum Umsatz.
Wie belastbar ist der Kurs?
Kaum, der Umsatz lag bei 150 Euro.
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