Banken waren am Donnerstag gefragt, und diese besonders: Die Lion-Finance-Group-Aktie (ISIN: GB00BF4HYT85, Symbol London: BGEO, Symbol Deutschland: GEB, US-Symbol: BDGSF) steigt im Handel an der Börse gettex um 3,62 Prozent auf 143,00 Euro und gehört zu den CBOE UK 100 Gewinnern des Tages. In London schließt die Aktie 4,77 Prozent höher bei 12.090 Pence.
Lion-Finance-Group-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Die Georgien-Bank dreht nach zwei schwachen Tagen – plus 4,8 Prozent in London
Die Lion-Finance-Group-Aktie gewinnt im deutschen Handel 3,62 Prozent auf 143 Euro und zählt zu den CBOE UK 100 Gewinnern des Tages. In London schließt sie 4,8 Prozent höher bei 12.090 Pence. Eine Nachricht gibt es weder für den Rückgang der Vortage noch für die Erholung – wohl aber starke Quartalszahlen und eine Dividende in Sichtweite.
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CBOE UK 100 Gewinner Lion Finance Group
Warum die Lion-Finance-Group-Aktie steigt: Gegenbewegung mit dem Bankensektor
Von der Bankengruppe selbst kam am Donnerstag keine Meldung. Der Kurs folgte dem Sektor – und holte auf, was er am Mittwoch verloren hatte.
Am Mittwoch hatte die Aktie mehr als 4 Prozent eingebüßt, als ein Ausverkauf bei Banken und Technologiewerten die europäischen Börsen drückte. Am Donnerstag kehrte sich das Bild um: Der FTSE 100 stieg um 1,75 Prozent, Banken führten die Erholung an. In Großbritannien half zudem die Bank of England, die niedrigere Kapitalanforderungen für die großen heimischen Institute vorschlug. Die Lion Finance Group ist davon nicht direkt betroffen – ihr Geschäft liegt im Kaukasus –, profitierte aber von der besseren Stimmung für Finanzwerte.
Hinter dem Namen steht die frühere Bank of Georgia Group. Die Holding betreibt Banken in Georgien und Armenien und ist in London notiert.
Quartalszahlen
Im dritten Quartal stieg der Gewinn um 21 Prozent auf 661,9 Millionen Lari, nach neun Monaten stehen 1,87 Milliarden Lari zu Buche.
Dividende
Die nächste Dividende von 3,25 Lari je Aktie wird am 3. Dezember abgeschlagen und am 18. Dezember gezahlt.
Kursspanne
Das Jahrestief liegt bei 8.455 Pence, das Jahreshoch bei 14.820 Pence.
Steckbrief
- Unternehmen
- Lion Finance Group PLC
- Geschäft
- Bankengruppe in Georgien und Armenien
- ISIN
- GB00BF4HYT85
- Symbol London / Deutschland / USA
- BGEO / GEB / BDGSF
- Kurs gettex
- 143,00 Euro (+3,62 %)
- Kurs London
- 12.090 Pence (+4,77 %)
Stand: 26.11.2026, gettex laut Kursliste der Redaktion, 17:44 Uhr; London laut Hargreaves Lansdown
Häufige Fragen zur Lion-Finance-Group-Aktie
Warum ist die Lion-Finance-Group-Aktie heute CBOE UK 100 Gewinner?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt. Die Aktie erholt sich mit dem Bankensektor nach einem schwachen Mittwoch.
Was ist die Lion Finance Group?
Die frühere Bank of Georgia Group, eine Bankholding mit Geschäft in Georgien und Armenien.
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