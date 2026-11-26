Am Mittwoch hatte die Aktie mehr als 4 Prozent eingebüßt, als ein Ausverkauf bei Banken und Technologiewerten die europäischen Börsen drückte. Am Donnerstag kehrte sich das Bild um: Der FTSE 100 stieg um 1,75 Prozent, Banken führten die Erholung an. In Großbritannien half zudem die Bank of England, die niedrigere Kapitalanforderungen für die großen heimischen Institute vorschlug. Die Lion Finance Group ist davon nicht direkt betroffen – ihr Geschäft liegt im Kaukasus –, profitierte aber von der besseren Stimmung für Finanzwerte.

Hinter dem Namen steht die frühere Bank of Georgia Group. Die Holding betreibt Banken in Georgien und Armenien und ist in London notiert.