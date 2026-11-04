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Linde Aktie: Starke Heliumpreise, hohe Kosten - was die Erholung bremst

aktiencheck.de Redaktion 04.11.2026, 16:21 1 Min. BMO Capital Markets

BMO Capital senkt Lindes Kursziel auf 540 USD und sieht Hürden auf dem Weg zurück zu 10% Gewinnwachstum.

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Die Analysten von BMO Capital senken nach den Q3-Ergebnissen und dem aktualisierten Ausblick ihr Kursziel für die Linde-Aktie (ISIN: IE000S9YS762, WKN: A3D7VW, Ticker: LIN) von 546 auf 540 USD und bestätigen ihr Rating "outperform". Das Unternehmen arbeite sich weiterhin zurück zu seinem angestrebten Wachstum des Gewinns je Aktie von 10%. Diese Erholung sei allerdings kein "Selbstläufer". So sei bei Lincare eine deutliche Erholung erforderlich, während das Umfeld für die Industrieproduktion schwach sei. Zudem stünden den kräftigen Preisen für Helium erhöhte Beschaffungskosten für das Gas gegenüber. Woodside dürfte voraussichtlich erst gegen Ende 2027 einen nennenswerten Beitrag leisten. Die Analysten von BMO Capital bleiben für die Linde-Aktie bei ihrem Rating "outperform" und sehen das Kursziel jetzt bei 540 USD. (Analyse vom 03.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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