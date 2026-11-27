Er hat das Unternehmen gegründet, sitzt im Verwaltungsrat und ist bis heute einer der größten Aktionäre. Seit Ende Oktober verkauft Sven-Olof Lindblad fast jeden Handelstag Aktien von Lindblad Expeditions. Die jüngste Meldung umfasst den 20. bis 24. November: 386.897 Aktien für rund 12,4 Millionen Dollar. Für die Lindblad Expeditions Aktie summiert sich das Programm inzwischen auf rund 1,3 Millionen Aktien.
Lindblad Expeditions Aktie: Gründer verkauft Tag für Tag – 1,3 Millionen Aktien seit Oktober
Sven-Olof Lindblad, Gründer und Großaktionär des Expeditionskreuzfahrt-Anbieters, verkauft laut SEC-Meldungen seit dem 20. Oktober nahezu täglich Aktien. Allein vom 20. bis 24. November waren es knapp 387.000 Stück für rund 12,4 Millionen Dollar. Was hinter dem Verkaufsprogramm steckt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Lindblad Expeditions Holdings, Inc.
- Sitz
- New York
- US-Handelssymbol
- LIND (Nasdaq)
- Vorstandschefin
- Natalya Leahy
- Geschäft
- Expeditionsreisen, auch mit National Geographic
Stand: 26.11.2026, Transaktionen laut SEC-Meldungen
Die Stammdaten für Anleger: Die Lindblad-Aktie wird in den USA unter dem Kürzel LIND an der Nasdaq gehandelt.
Die Meldungen
Ein Plan vom Juni, Verkäufe fast jeden Tag
Laut der jüngsten Meldung liefen alle Verkäufe automatisch über einen Handelsplan nach Rule 10b5-1, den Lindblad am 17. Juni 2026 abgeschlossen hat. Am 24. November allein verkaufte er rund 190.000 Aktien zu Kursen zwischen 31,00 und 33,07 Dollar. Die Meldungen davor zeigen dasselbe Bild: Verkäufe am 16., 17., 18. und 19. November, davor in mehreren Wellen ab dem 20. Oktober zu Kursen um 34 bis 36 Dollar.
Vor dem ersten Verkauf am 20. Oktober hielt Lindblad gut 10,5 Millionen Aktien, jetzt sind es 9,24 Millionen. Das entspricht rund 1,28 Millionen verkauften Aktien in fünf Wochen. Bei Kursen zwischen 30 und 36 Dollar dürfte der Gesamterlös über 40 Millionen Dollar liegen.
Das Umfeld
Rekordgewinn, trotzdem Kursverlust
Bestes Quartal
Im dritten Quartal verdiente Lindblad 24,2 Millionen Dollar, so viel wie nie zuvor in einem Quartal. Der Umsatz stieg um 12 Prozent.
Volle Schiffe
Die Auslastung lag zum dritten Mal in Folge über 90 Prozent.
Enttäuschte Anleger
Der Gewinn je Aktie verfehlte die Erwartungen, die Aktie fiel nach den Zahlen um rund 11 Prozent.
Häufige Fragen zu den Insiderverkäufen bei Lindblad Expeditions
Wer verkauft Aktien?
Sven-Olof Lindblad, Gründer, Verwaltungsrat und Großaktionär mit mehr als 10 Prozent.
Wie viel hat er verkauft?
Vom 20. bis 24. November 386.897 Aktien für rund 12,4 Millionen Dollar, seit Oktober rund 1,28 Millionen Aktien.
Verkauft er nach Plan?
Ja. Der 10b5-1-Plan wurde am 17. Juni 2026 abgeschlossen.
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