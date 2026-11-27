Wer verkauft Aktien?

Sven-Olof Lindblad, Gründer, Verwaltungsrat und Großaktionär mit mehr als 10 Prozent.

Wie viel hat er verkauft?

Vom 20. bis 24. November 386.897 Aktien für rund 12,4 Millionen Dollar, seit Oktober rund 1,28 Millionen Aktien.

Verkauft er nach Plan?

Ja. Der 10b5-1-Plan wurde am 17. Juni 2026 abgeschlossen.