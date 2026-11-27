Wer ist Chris Hulls?

Gründer von Life360, langjähriger Vorstandschef und heute Mitglied des Verwaltungsrats.

Wie viel hat er verkauft?

180.000 Aktien zu durchschnittlich 40,37 Dollar, zusammen rund 7,3 Millionen Dollar.

Was macht Life360?

Life360 betreibt eine App zur Standortfreigabe in Familien und verkauft Tracker der Marke Tile.