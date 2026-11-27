Er hat Life360 gegründet, das Unternehmen bis 2024 als Chef geführt und sitzt heute im Verwaltungsrat. Am 24. November verkaufte Chris Hulls 180.000 Aktien zu durchschnittlich 40,37 Dollar. Der Erlös: rund 7,3 Millionen Dollar. Für die Life360 Aktie ist es einer der größten Insiderverkäufe des Jahres, und einer zu einem deutlich niedrigeren Preis als vor zwölf Monaten.
Life360 Aktie: Gründer Hulls verkauft für 7,3 Millionen Dollar – zum halben Preis des Vorjahres
Life360-Gründer und Verwaltungsrat Chris Hulls hat laut SEC-Meldung am 24. November 180.000 Aktien für rund 7,3 Millionen Dollar verkauft, zu gut 40 Dollar je Aktie. Vor einem Jahr bekam er fast das Doppelte. Was der Insiderverkauf für die Life360 Aktie bedeutet.
Steckbrief
- Unternehmen
- Life360, Inc.
- Sitz
- San Mateo, Kalifornien
- Handelssymbol
- L360
- US-Handelssymbol
- LIF (Nasdaq)
- Weitere Notierung
- ASX (Australien), Kürzel 360
- Insider
- Chris Hulls, Gründer und Verwaltungsrat
Stand: 26.11.2026, Transaktion laut SEC-Meldung
Die Stammdaten für Anleger: Die Life360-Aktie wird in Deutschland unter dem Handelssymbol L360 gehandelt, in den USA unter LIF an der Nasdaq. In Australien ist Life360 zusätzlich an der ASX notiert.
Die Meldung
180.000 Aktien an einem Tag
Laut der Pflichtmeldung an die US-Börsenaufsicht SEC verkaufte Hulls am 24. November 180.000 Aktien zu durchschnittlich 40,37 Dollar. Ausgewiesen wird danach ein Bestand von knapp 3 Millionen Aktien, einschließlich Papieren, die Treuhandfonds für seine Kinder halten. Ob der Verkauf über einen Handelsplan lief, geht aus den uns vorliegenden Daten nicht hervor.
Hulls verkauft seit Jahren regelmäßig, häufig nach der Ausübung alter Optionen und über vorab festgelegte Pläne. Im Juni, August und Oktober meldete er Pakete zu Kursen zwischen gut 42 und knapp 64 Dollar, im August allein rund 250.000 Aktien.
Der Vergleich
November 2025 gegen November 2026: fast halbiert
Vor genau einem Jahr, am 25. und 26. November 2025, verkaufte Hulls rund 430.000 Aktien zu Kursen um 77 bis 79 Dollar für mehr als 33 Millionen Dollar. Der jüngste Verkauf erzielte nur gut die Hälfte des damaligen Preises je Aktie.
Häufige Fragen zum Insiderverkauf bei Life360
Wer ist Chris Hulls?
Gründer von Life360, langjähriger Vorstandschef und heute Mitglied des Verwaltungsrats.
Wie viel hat er verkauft?
180.000 Aktien zu durchschnittlich 40,37 Dollar, zusammen rund 7,3 Millionen Dollar.
Was macht Life360?
Life360 betreibt eine App zur Standortfreigabe in Familien und verkauft Tracker der Marke Tile.
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