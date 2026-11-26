Li Lu rechnet mit dem Billionen-Börsengang der KI ab – und steckt 70 Prozent seines Depots in drei Positionen: so investiert der Munger-Schüler

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 20:29 4 Min.

Charlie Munger vertraute ihm das Geld seiner Familie an. Jetzt hat Li Lu in New York erklärt, warum er die Euphorie um die großen KI-Börsengänge für irrational hält – und warum gerade sie vernünftigen Anlegern Chancen eröffnet. Sein Depot ist radikal konzentriert: PDD und Alphabet machen fast 70 Prozent aus. Die Positionen mit ISIN und US-Handelssymbol und seine Aussagen im Wortlaut.

Li Lu gibt fast nie Interviews. Der Gründer von Himalaya Capital, einst von Charlie Munger als einziger fremder Verwalter für das Familienvermögen ausgewählt, tritt nur selten auf. Am 5. Oktober sprach er in New York vor Studenten und Investoren der Columbia Business School. Was er dort über künstliche Intelligenz, China und die Börse sagte, erklärt sein Depot besser als jede Pflichtmeldung. Wert der gemeldeten US-Aktien 3,78 Mrd. $ Positionen, keine neu, keine verkauft 8 Anteil von PDD und den beiden Alphabet-Gattungen 69,5 % mehr PDD-Papiere als im Vorquartal +9 % Quelle : 13F-Meldung von Himalaya Capital zum 30. September 2026, eingereicht am 16. November 2026; Auswertung von Valuesider Die Rede Ein Prospekt, der sich selbst widerspricht: Li Lu über die KI-Euphorie Li Lu hält die Technik für enorm nützlich, für umwälzend und zugleich für gefährlich. An der Börse sieht er Übertreibung. Er berichtete von einem Börsenprospekt, den er kürzlich gelesen habe: ein Unternehmen, das sich Forschungslabor nenne, Dutzende Milliarden verbrenne, weitere Hunderte Milliarden in Aussicht stelle und Anleger zu einer Bewertung von zwei Billionen Dollar einlade. Das zeige, wie irrational der Markt werden könne. Solche Phasen gingen irgendwann zu Ende. Anleger müssten sich davon nicht leiten lassen, das sei die wichtigste Einsicht von Benjamin Graham. Für geduldige Anleger hat die Spaltung des Marktes aus seiner Sicht eine gute Seite. Wenn fast alles Kapital in wenige Namen fließt, werden viele hervorragende Unternehmen sehr günstig gehandelt. Das gelte in den USA und noch stärker in China, wo einige der wettbewerbsfähigsten Konzerne der Welt zu sehr niedrigen Kursen zu haben seien. Kryptowährungen hält er dagegen für im Kern wertlos. Das Depot Acht Aktien, drei dominieren: die Positionen Li Lu misst Wohlstand am Anteil an der weltweiten Kaufkraft. Erreichen will er das mit großartigen Unternehmen in dynamischen Volkswirtschaften, gekauft zu günstigen Preisen und lange gehalten. So sieht das im Li Lu Depot auf AktienCheck aus: 01 PDD Holdings – ISIN US7223041028 · US-Handelssymbol PDD 11.761.119 Hinterlegungsscheine im Wert von 917 Millionen Dollar, 24,2 Prozent und damit erstmals die größte Position. Der Betreiber von Pinduoduo und Temu wurde um 9 Prozent aufgestockt, nachdem Li Lu die Position im Frühjahr mehr als verdoppelt hatte. 02 Alphabet (A-Aktie) – ISIN US02079K3059 · US-Handelssymbol GOOGL 2,54 Millionen Aktien im Wert von 875 Millionen Dollar, 23,1 Prozent, unverändert. 03 Alphabet (C-Aktie) – ISIN US02079K1079 · US-Handelssymbol GOOG 2,45 Millionen Aktien im Wert von 835 Millionen Dollar, 22,1 Prozent, unverändert. Himalaya hält Alphabet seit 2020. 04 Berkshire Hathaway (B-Aktie) – ISIN US0846707026 · US-Handelssymbol BRK.B Rund 15 Prozent des Depots zur Jahresmitte. Die Holding seines Mentors Munger nannte Li Lu in New York eine Kathedrale des Value Investing. 05 East West Bancorp – ISIN US27579R1041 · US-Handelssymbol EWBC Knapp 10 Prozent des Depots zur Jahresmitte. Die kalifornische Bank ist auf Kunden mit Geschäftsbeziehungen zwischen den USA und Asien ausgerichtet. Kleinere Positionen hielt Himalaya zur Jahresmitte in Crocs, Tencent Music und Apple. Die Bank of America, lange eine Kernposition, hatte Li Lu im zweiten Quartal vollständig verkauft. Was Anleger beachten sollten Drei Positionen bestimmen fast 70 Prozent des gemeldeten Depots

PDD ist ein chinesischer Konzern, politische Eingriffe können den Wert stark verändern

Die Meldung erfasst nur in den USA notierte Papiere, Li Lus Anlagen in Asien fehlen

Die Meldung zeigt den Stand vom 30. September Stammdaten ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien PDD Holdings: ISIN US7223041028, WKN A2JRK6, Handelssymbol 9PDA, US-Handelssymbol PDD

Alphabet A: ISIN US02079K3059, WKN A14Y6F, Handelssymbol ABEA, US-Handelssymbol GOOGL

Alphabet C: ISIN US02079K1079, WKN A14Y6H, Handelssymbol ABEC, US-Handelssymbol GOOG

Berkshire Hathaway B: ISIN US0846707026, WKN A0YJQ2, Handelssymbol BRYN, US-Handelssymbol BRK.B

East West Bancorp: ISIN US27579R1041, US-Handelssymbol EWBC Fazit: Wenige Aktien, lange Geduld Li Lu macht das Gegenteil dessen, was der Markt gerade belohnt. Er meidet die teuersten KI-Namen, hält an wenigen Unternehmen fest und kauft dort nach, wo die Stimmung schlecht ist. Sein Depot verlangt starke Nerven, denn es steht und fällt mit drei Positionen. Die nächsten Schritte zeigt das Depot von Li Lu auf AktienCheck.

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