Die Legrand Aktie meldet sich zurück: Am Freitag, 27. November 2026, steht der französische Spezialist für elektrische und digitale Gebäudeinfrastruktur auf der Liste der CAC40 Gewinner am Mittag. Zur Mittagszeit notiert die Legrand Aktie bei 125,95 Euro und damit 2,40% höher. Nur STMicroelectronics und ArcelorMittal legen im Pariser Leitindex noch stärker zu.
Legrand Aktie: CAC40 Gewinner am Mittag - Comeback nach dem Jahrestief?
Die Legrand Aktie gehört am Freitagmittag zu den CAC40 Gewinnern. Nach dem Sturz auf ein neues Jahrestief erholt sich der Spezialist für Elektro- und Rechenzentrumsinfrastruktur den zweiten Tag in Folge. Warum Analysten weiter an die Data-Center-Story glauben und was charttechnisch noch fehlt.
Die Gründe für den Kursanstieg
Erholung nach einer turbulenten Woche
Der Kursgewinn der Legrand Aktie ist vor allem eine Gegenbewegung. Eine neue Unternehmensnachricht gibt es am Freitag nicht, wohl aber eine deutlich überverkaufte Ausgangslage.
Die vergangenen Handelstage hatten es in sich. Am 24. November rutschte die Legrand Aktie um 5,57% ab, am 25. November folgte ein weiteres Minus von 3,27% auf 121,25 Euro. Dabei durchbrach der Kurs die Unterstützung bei 123,65 Euro, die zugleich das bisherige Jahrestief markierte. Damit war der komplette Kursgewinn seit den starken Neunmonatszahlen Anfang November ausradiert.
Seit Donnerstag kaufen Anleger wieder zu. Am Freitag profitiert die Legrand Aktie zudem von der freundlichen Grundstimmung bei Technologie- und Infrastrukturwerten, die nach der jüngsten Korrektur rund um das Thema KI wieder gefragt sind. Legrand gilt als einer der wichtigsten europäischen Profiteure des Booms bei Rechenzentren.
Fundamentaldaten
Rechenzentren treiben das Wachstum
Operativ läuft es bei Legrand ausgesprochen gut. Am 5. November meldete der Konzern für die ersten neun Monate einen Umsatzanstieg um 19,5% auf 8,33 Mrd. Euro, ohne Währungseffekte lag das Plus bei 22%. Getrieben wurde das Wachstum vor allem vom Geschäft mit Rechenzentren. Legrand hob daraufhin das Ziel für das organische Wachstum 2026 auf 11 bis 13% an, nach zuvor 8 bis 10%. Die bereinigte operative Marge soll weiterhin zwischen 20,5% und 21,0% liegen. Seit Jahresbeginn hat der Konzern zudem sieben Übernahmen abgeschlossen.
UBS stuft hoch
Am 9. November hob UBS die Legrand Aktie von "Neutral" auf "Kaufen" und das Kursziel von 160 auf 170 Euro an.
Bernstein legt nach
Am 18. November erhöhte Bernstein das Kursziel von 170 auf 180 Euro und stuft die Aktie mit "Outperform" ein.
Wachstum über Plan
Zum zweiten Mal in diesem Jahr hat Legrand seine Ziele angehoben.
|Datum
|Schlusskurs
|Veränderung
|19.11.2026
|133,60 €
|-1,40%
|20.11.2026
|127,40 €
|-4,64%
|23.11.2026
|132,75 €
|+4,20%
|24.11.2026
|125,35 €
|-5,57%
|25.11.2026
|121,25 €
|-3,27%
Quelle: Zonebourse, Investing.com, Schlusskurse Euronext Paris
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