Die vergangenen Handelstage hatten es in sich. Am 24. November rutschte die Legrand Aktie um 5,57% ab, am 25. November folgte ein weiteres Minus von 3,27% auf 121,25 Euro. Dabei durchbrach der Kurs die Unterstützung bei 123,65 Euro, die zugleich das bisherige Jahrestief markierte. Damit war der komplette Kursgewinn seit den starken Neunmonatszahlen Anfang November ausradiert.

Seit Donnerstag kaufen Anleger wieder zu. Am Freitag profitiert die Legrand Aktie zudem von der freundlichen Grundstimmung bei Technologie- und Infrastrukturwerten, die nach der jüngsten Korrektur rund um das Thema KI wieder gefragt sind. Legrand gilt als einer der wichtigsten europäischen Profiteure des Booms bei Rechenzentren.