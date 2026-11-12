LEG Immobilien Aktie: Moody’s stuft hoch, Gewinne steigen - steckt hier eine gewaltige Kurschance?

Die LEG Immobilien-Aktie bietet am 12. November 2026 eine interessante Mischung aus operativer Stabilität, attraktiver Substanzbewertung und erheblichen finanzwirtschaftlichen Risiken. Der Wohnimmobilienkonzern steigert den AFFO in den ersten neun Monaten um 4,9 Prozent auf 190,1 Millionen Euro. Die Nettokaltmiete wächst um 3,6 Prozent auf 712,4 Millionen Euro, während die Leerstandsquote auf 2,5 Prozent sinkt. Gleichzeitig verbessert sich die Verschuldungsquote im Jahresvergleich auf 46,5 Prozent. Besonders positiv ist die Ratinganhebung durch Moody's auf Baa1. Sie unterstreicht die verbesserte finanzielle Positionierung des Unternehmens. Auch die bestätigte AFFO-Prognose von 220 bis 240 Millionen Euro für 2026 und der Ausblick auf 230 bis 250 Millionen Euro im Jahr 2027 liefern Argumente für eine positive Einschätzung. Der große Bewertungsabschlag bleibt jedoch das auffälligste Merkmal der Aktie. Bei einem Xetra-Kurs von 50,92 Euro und einem EPRA-NTA von 138,25 Euro je Aktie beträgt der rechnerische Abschlag rund 63,2 Prozent. Diese Diskrepanz könnte langfristig eine Chance darstellen, sofern sich die Immobilienwerte als tragfähig erweisen und LEG Immobilien seine Verschuldung weiter reduziert. Allerdings darf der Abschlag nicht mit einem garantierten Kurspotenzial verwechselt werden. Die Risiken sind erheblich. Steigende Finanzierungskosten, mögliche Immobilienabwertungen, hohe Modernisierungsanforderungen und ein schwieriges Transaktionsumfeld können die wirtschaftliche Entwicklung belasten. Auch die Analysten sind uneinig. UBS-Analyst Charles Boissier sieht mit einem Kursziel von 66 Euro ein Aufwärtspotenzial von 29,61 Prozent. Deutsche-Bank-Analyst Thomas Rothäusler bleibt mit einem Kursziel von 56 Euro ebenfalls positiv. Morgan-Stanley-Analyst Bart Gysens empfiehlt dagegen den Verkauf und nennt 50 Euro. Goldman Sachs bewertet die Aktie mit einem Kursziel von 44,30 Euro noch vorsichtiger. Der aktuelle Kursanstieg um 2,5 Prozent zeigt eine positive Börsenreaktion, doch für eine nachhaltige Neubewertung muss LEG Immobilien weitere Fortschritte liefern. Die entscheidende Frage lautet nicht allein, wie hoch der bilanzielle Immobilienwert ist, sondern wie viel davon langfristig in nachhaltige Gewinne, finanzielle Stabilität und attraktive Ausschüttungen umgewandelt werden kann. Genau darin liegt die große Chance der LEG Immobilien-Aktie – und zugleich ihre wichtigste Bewährungsprobe.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 12. November 2026

Disclaimer

Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.