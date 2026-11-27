Für LEG sind die Finanzierungskosten seit Monaten der zentrale Kurstreiber. Die Jahresprognose hatte der Konzern im Halbjahresbericht im August bestätigt, die Quartalsmitteilung zum dritten Quartal folgte am 12. November.

Auch die Aktionärsstruktur sorgt für Gesprächsstoff: Grand City Properties ist mit mehr als einem Fünftel der Anteile bei LEG eingestiegen und kann die Beteiligung weiter verändern. Goldman Sachs meldete zuletzt ebenfalls große Positionen, die überwiegend aus Finanzinstrumenten bestehen. BlackRock hält laut aktiencheck.de 11,41%.