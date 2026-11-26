Die LEG Immobilien Aktie setzt ihren Aufwärtstrend fort. Zum Handelsschluss notiert das Papier des Düsseldorfer Wohnungskonzerns bei 53,60 Euro, ein Plus von 1,80 Euro oder 3,47 Prozent. Damit gehört LEG am Abend zu den MDAX Gewinnern.
LEG Immobilien Aktie: Der neue Großaktionär im Rücken – der Wohnungskonzern steigt als MDAX Gewinner über 53 Euro
Die LEG Immobilien Aktie steigt am Donnerstag um 3,47 Prozent auf 53,60 Euro und gehört am Abend zu den MDAX Gewinnern. Grand City Properties hält inzwischen fast 25 Prozent an LEG. Die Rally bei der Muttergesellschaft Aroundtown zieht den Wohnungskonzern mit.
Der Auslöser
Warum die LEG Immobilien Aktie als MDAX Gewinner steigt
Den Takt gibt der neue Großaktionär vor. Laut dpa-AFX stieg Aroundtown am Donnerstag zeitweise um acht Prozent, die Tochter Grand City Properties um 7,5 Prozent. Grand City Properties hält inzwischen 24,98 Prozent an LEG. Für die Börse ist ein strategischer Großaktionär ein Signal, dass ein Branchenkenner die Bestände zu diesem Preis für attraktiv hält. LEG zog mit und baute das Plus bis zum Abend aus.
Zudem veröffentlichte LEG am Donnerstag eine Stimmrechtsmitteilung zu einer Schwellenberührung vom 19. November. Wer gemeldet hat, geht aus den vorliegenden Auszügen nicht hervor.
Die Fundamentaldaten
Besser als erwartet, Abschlag schrumpft
Operativ hat LEG mehr verdient als erwartet: Der AFFO stieg in den ersten neun Monaten um 4,9 Prozent auf 190,1 Millionen Euro. Laut Investing.com war LEG in der Woche bis Mittwoch die stärkste große Immobilienaktie, die 13 Analysten sehen die Aktie im Schnitt bei 62,08 Euro. Nach dem Anstieg liegt der Kurs nach Berechnung von Investing.com allerdings leicht über dem dort ermittelten fairen Wert. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Einordnung der Redaktion: Die LEG Immobilien Aktie ist MDAX Gewinner, weil der neue Großaktionär die Bewertung stützt. Nach dem Anstieg ist ein Teil der Fantasie aber bereits im Kurs.
FAQ
Häufige Fragen zur LEG Immobilien Aktie
Warum steigt die LEG Immobilien Aktie heute?
Die Rally beim neuen Großaktionär Aroundtown zieht LEG mit, der Gesamtmarkt ist freundlich.
Wie viel hält Grand City Properties an LEG?
Zuletzt 24,98 Prozent.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der LEG Immobilien Aktie?
ISIN DE000LEG1110, WKN LEG111. Handelssymbol an deutschen Börsen: LEG. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
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