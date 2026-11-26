LEG Immobilien Aktie: Der neue Großaktionär im Rücken – der Wohnungskonzern steigt als MDAX Gewinner über 53 Euro

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 17:59 2 Min.

Die LEG Immobilien Aktie steigt am Donnerstag um 3,47 Prozent auf 53,60 Euro und gehört am Abend zu den MDAX Gewinnern. Grand City Properties hält inzwischen fast 25 Prozent an LEG. Die Rally bei der Muttergesellschaft Aroundtown zieht den Wohnungskonzern mit.

Bild: Tierra Mallorca / Unsplash

Die LEG Immobilien Aktie setzt ihren Aufwärtstrend fort. Zum Handelsschluss notiert das Papier des Düsseldorfer Wohnungskonzerns bei 53,60 Euro, ein Plus von 1,80 Euro oder 3,47 Prozent. Damit gehört LEG am Abend zu den MDAX Gewinnern. Kurs der LEG Immobilien Aktie am Abend 53,60 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +3,47 % Anteil von Grand City Properties 24,98 % durchschnittliches Analystenziel (13 Häuser) 62,08 EUR Quelle : Kursliste 26.11.2026, 17:29 Uhr; LEG; Investing.com Der Auslöser Warum die LEG Immobilien Aktie als MDAX Gewinner steigt Den Takt gibt der neue Großaktionär vor. Laut dpa-AFX stieg Aroundtown am Donnerstag zeitweise um acht Prozent, die Tochter Grand City Properties um 7,5 Prozent. Grand City Properties hält inzwischen 24,98 Prozent an LEG. Für die Börse ist ein strategischer Großaktionär ein Signal, dass ein Branchenkenner die Bestände zu diesem Preis für attraktiv hält. LEG zog mit und baute das Plus bis zum Abend aus. Zudem veröffentlichte LEG am Donnerstag eine Stimmrechtsmitteilung zu einer Schwellenberührung vom 19. November. Wer gemeldet hat, geht aus den vorliegenden Auszügen nicht hervor. Die Fundamentaldaten Besser als erwartet, Abschlag schrumpft Operativ hat LEG mehr verdient als erwartet: Der AFFO stieg in den ersten neun Monaten um 4,9 Prozent auf 190,1 Millionen Euro. Laut Investing.com war LEG in der Woche bis Mittwoch die stärkste große Immobilienaktie, die 13 Analysten sehen die Aktie im Schnitt bei 62,08 Euro. Nach dem Anstieg liegt der Kurs nach Berechnung von Investing.com allerdings leicht über dem dort ermittelten fairen Wert. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die LEG Immobilien Aktie sprechen könnte Großaktionär mit fast 25 Prozent

AFFO besser als erwartet

Analystenziel im Schnitt über dem Kurs Was Anleger bedenken sollten Abschlag laut Investing.com aufgezehrt

Absichten des Großaktionärs offen

Zinsabhängigkeit der Branche Einordnung der Redaktion: Die LEG Immobilien Aktie ist MDAX Gewinner, weil der neue Großaktionär die Bewertung stützt. Nach dem Anstieg ist ein Teil der Fantasie aber bereits im Kurs. FAQ Häufige Fragen zur LEG Immobilien Aktie Warum steigt die LEG Immobilien Aktie heute?

Die Rally beim neuen Großaktionär Aroundtown zieht LEG mit, der Gesamtmarkt ist freundlich. Wie viel hält Grand City Properties an LEG?

Zuletzt 24,98 Prozent. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der LEG Immobilien Aktie?

ISIN DE000LEG1110, WKN LEG111. Handelssymbol an deutschen Börsen: LEG. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur LEG Immobilien Aktie Die LEG Immobilien Aktie ist am Abend MDAX Gewinner und steigt über 53 Euro. Der neue Großaktionär gibt dem Wohnungskonzern Rückhalt.

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