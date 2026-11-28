Lanxess Aktie: Tiefster Stand seit über zehn Jahren – und das nach Quartalszahlen, die besser waren als erwartet

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 20:13 3 Min.

Die Lanxess Aktie fiel am Mittwoch auf 10,94 Euro und damit unter ihr bisheriges Mehrjahrestief. Seit Jahresbeginn hat der Kölner Chemiekonzern mehr als ein Drittel verloren. Am Donnerstag kam eine Gegenbewegung.

Die Zahlen waren gut, die Prognose steht – und der Kurs fällt trotzdem auf ein Niveau, das es seit mehr als einem Jahrzehnt nicht gab. Die Lanxess Aktie schloss am Mittwoch auf Xetra bei 10,94 Euro. Am Donnerstag erholte sie sich um 3,20 Prozent auf 11,29 Euro, am Freitag, 27. November 2026, notierte sie am Morgen bei 11,42 Euro. Lanxess AG · ISIN: DE0005470405 · WKN: 547040 · Handelssymbol: LXS · US-Handelssymbol: LNXSF Xetra-Schluss am 25. November, tiefster Stand seit über zehn Jahren 10,94 € Xetra-Schluss am 26. November, plus 3,20 Prozent 11,29 € Kursentwicklung seit Jahresbeginn rund −35 % Ergebnisprognose 2026, oberes Ende erwartet 450 bis 500 Mio. € Quelle : Xetra-Kursdaten laut MarketScreener; Lanxess laut aktiencheck.de Der Widerspruch Erst plus 20 Prozent, dann alles wieder weg Anfang November sah es nach einer Wende aus. Lanxess legte Quartalszahlen vor, die über den Erwartungen lagen, und stellte für das operative Ergebnis 2026 das obere Ende der Spanne von 450 bis 500 Millionen Euro in Aussicht. Die Aktie sprang um rund 20 Prozent, auch weil Leerverkäufer ihre Positionen eindecken mussten. Davon ist nichts geblieben. In der Woche bis zum 20. November verlor die Aktie 13,31 Prozent, am Dienstag und Mittwoch dieser Woche weitere 3,12 und 2,06 Prozent. Mehrere Analysten haben ihre Kursziele gesenkt, teils unter den aktuellen Kurs. Die Lage Eine Branche im Dauertief Die europäische Chemie leidet seit Jahren unter hohen Energiekosten, schwacher Industrienachfrage und Billigimporten aus Asien. Lanxess hat darauf mit dem Verkauf von Sparten, Sparprogrammen und der Konzentration auf Spezialchemie reagiert. Die Verschuldung bleibt ein Thema, das Analysten regelmäßig ansprechen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten lag Mitte November bei 14,85 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Für den Kurs zählt kurzfristig, ob die Marke von 11 Euro hält. Darunter gibt es im Chart der vergangenen zehn Jahre keine Orientierung mehr. Was für die Lanxess Aktie spricht Quartalszahlen über den Erwartungen, Prognose am oberen Ende, laufender Konzernumbau und eine erste Gegenbewegung. Was dagegen spricht Mehrjahrestief, schwache Chemiekonjunktur, gesenkte Kursziele, Verschuldung und ein intakter Abwärtstrend. Häufige Fragen zur Lanxess Aktie Wo steht die Lanxess Aktie?

Auf Xetra schloss sie am 26. November 2026 bei 11,29 Euro; am 27. November notierte sie am Morgen bei 11,42 Euro. Wie tief ist sie gefallen?

Am 25. November schloss sie bei 10,94 Euro, unter dem bisherigen Mehrjahrestief von 11,03 Euro. Steht die Prognose?

Ja. Lanxess erwartet für 2026 das obere Ende der Spanne von 450 bis 500 Millionen Euro. Fazit: Gute Zahlen, falsche Branche Die Lanxess Aktie wird für ein Umfeld bestraft, das der Konzern nicht ändern kann. Operativ liefert das Management. Eine Trendwende im Kurs braucht eine Trendwende in der Chemie – und die ist nicht in Sicht.

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