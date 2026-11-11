LANXESS Aktie: Jefferies warnt vor anhaltender Chemiekrise

Die LANXESS-Aktie steht vor einer schwierigen Entscheidungssituation. Einerseits zeigen die jüngsten Geschäftszahlen deutliche Fortschritte. Der Umsatz stieg im dritten Quartal 2026 um 9,6 Prozent auf 1,467 Milliarden Euro, das EBITDA vor Sondereinflüssen erhöhte sich um 11,2 Prozent auf 139 Millionen Euro und der Free Cashflow verbesserte sich deutlich auf positive 48 Millionen Euro. Zudem erwartet LANXESS das operative Jahresergebnis am oberen Ende der bisherigen Prognosespanne von 450 bis 500 Millionen Euro. Andererseits bleibt das wirtschaftliche Umfeld anspruchsvoll. Genau hier setzt die aktuelle Aktienanalyse von Jefferies an. Charles Eden und Priyanka Patel warnen vor strukturellen Überkapazitäten und erwarten auch 2027 noch keine nachhaltige zyklische Erholung der Chemieindustrie. Deshalb bestätigt Jefferies das Rating "underperform" und belässt das Kursziel unverändert bei 11 Euro. Gegenüber dem aktuellen Xetra-Kurs von 12,98 Euro ergibt sich daraus ein rechnerisches Abwärtspotenzial von rund 15,3 Prozent. Für Anleger lautet die entscheidende Frage deshalb, ob LANXESS seine operative Verbesserung auch ohne eine kräftige Nachfrageerholung fortsetzen kann. Gelingt dies, könnte der Konzern seine wirtschaftliche Stabilität weiter stärken. Bleiben die strukturellen Belastungen dagegen bestehen, dürfte die Erholung schwierig bleiben. Jefferies setzt mit dem Kursziel 11 Euro ein deutliches Warnsignal. Die LANXESS-Aktie bleibt damit ein Investment, bei dem die Chancen einer operativen Verbesserung sorgfältig gegen die Risiken einer langwierigen Chemiekrise abgewogen werden müssen.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 11. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.