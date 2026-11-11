Die LANXESS-Aktie (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) steht vor einer schwierigen Bewährungsprobe! Während der Kölner Spezialchemiekonzern mit steigenden Umsätzen, verbesserten Ergebnissen und einer optimistischeren Jahresprognose erste Fortschritte bei seiner operativen Erholung vorweisen kann, kommt von der Investmentbank Jefferies eine deutliche Warnung. In ihrer aktuellen Aktienanalyse vom 10. November 2026 bestätigen die Analysten Charles Eden und Priyanka Patel das Rating "underperform" und halten am unveränderten Kursziel 11 Euro fest. Die Botschaft ist unmissverständlich: Eine nachhaltige Erholung der europäischen Chemieindustrie lässt nach Einschätzung von Jefferies weiter auf sich warten. Besonders strukturelle Überkapazitäten könnten die Branche noch über längere Zeit belasten. Für die LANXESS-Aktie sind das keine guten Nachrichten. Auf Xetra notiert das Papier aktuell bei 12,98 Euro und verliert 0,9 Prozent. Gegenüber diesem Kurs signalisiert das Kursziel 11 Euro von Jefferies ein rechnerisches Abwärtspotenzial von rund 15,3 Prozent. Die entscheidende Frage lautet deshalb: Sind die jüngsten Geschäftszahlen bereits der Beginn einer nachhaltigen Trendwende oder lediglich eine vorübergehende Verbesserung in einem weiterhin schwierigen Marktumfeld? Charles Eden und Priyanka Patel von Jefferies vertreten eine ausgesprochen vorsichtige Position. Ihre Aktienanalyse macht deutlich, warum Anleger trotz der jüngsten operativen Fortschritte nicht vorschnell auf eine kräftige Erholung der LANXESS-Aktie setzen sollten.
LANXESS Aktie: Jefferies warnt vor anhaltender Chemiekrise
Droht jetzt der Absturz auf 11 Euro?
Jefferies bleibt pessimistisch: Charles Eden und Priyanka Patel bestätigen Rating "underperform"
Die aktuelle LANXESS-Aktienanalyse von Jefferies fällt eindeutig negativ aus. Charles Eden und Priyanka Patel bestätigen das Rating "underperform" und belassen das Kursziel unverändert bei 11 Euro. Grundlage ist ein umfassender Chemie-Branchenausblick für das Jahr 2027, den Jefferies am 10. November 2026 veröffentlichte. Die zentrale Aussage der beiden Analysten: Eine nachhaltige zyklische Erholung der Chemieindustrie ist weiterhin nicht in Sicht. Zwar rechnen Charles Eden und Priyanka Patel mit einer gewissen Normalisierung der Nachfrage, doch eine solche Entwicklung reicht ihrer Einschätzung nach nicht aus, um bereits von einem neuen Aufschwung zu sprechen. Besonders kritisch beurteilt Jefferies die strukturellen Überkapazitäten innerhalb der Branche. Diese könnten verhindern, dass eine moderate Nachfrageverbesserung zu deutlich steigenden Preisen und Margen führt. Die Analysten empfehlen deshalb eine defensive Positionierung im europäischen Chemiesektor. Als bevorzugten Branchenwert nennt Jefferies den französischen Industriegasekonzern Air Liquide. Für LANXESS bleibt die Investmentbank dagegen bei ihrer skeptischen Einschätzung. Das Kursziel 11 Euro und das bestätigte Rating "underperform" verdeutlichen, dass Charles Eden und Priyanka Patel weiterhin erhebliche Risiken für die Aktienkursentwicklung sehen.
LANXESS-Aktie: Warum Jefferies einen Rückgang auf 11 Euro für möglich hält
Ein Blick auf die aktuellen Kursdaten zeigt die Dimension der Jefferies-Prognose. Die LANXESS-Aktie notiert auf Xetra bei 12,98 Euro und verliert damit 0,9 Prozent. Das unveränderte Kursziel 11 Euro liegt 1,98 Euro unter dem aktuellen Börsenkurs. Daraus ergibt sich ein rechnerisches Abwärtspotenzial von rund 15,3 Prozent. Für Anleger ist diese Differenz durchaus erheblich. Würde die LANXESS-Aktie tatsächlich auf 11 Euro fallen, entspräche dies einem weiteren deutlichen Wertverlust. Allerdings handelt es sich beim Kursziel 11 Euro um eine Analystenschätzung und nicht um eine garantierte Kursentwicklung. Die Einschätzung von Jefferies basiert vor allem auf den strukturellen Herausforderungen der Chemiebranche. Charles Eden und Priyanka Patel erwarten keine schnelle Rückkehr zu einem günstigen Marktumfeld. Vielmehr könnte die Branche auch 2027 unter erheblichem Wettbewerbs- und Margendruck stehen. Das Rating "underperform" signalisiert, dass Jefferies der LANXESS-Aktie im Vergleich zum relevanten Marktumfeld eine unterdurchschnittliche Entwicklung zutraut. Besonders bemerkenswert ist, dass die Investmentbank ihre negative Haltung trotz der jüngsten Verbesserungen bei Umsatz und Ergebnis beibehält.
Charles Eden und Priyanka Patel warnen vor strukturellen Überkapazitäten
Das wichtigste Argument der aktuellen LANXESS-Aktienanalyse von Jefferies sind die strukturellen Überkapazitäten in der Chemieindustrie. Charles Eden und Priyanka Patel gehen davon aus, dass diese Herausforderungen auch im Jahr 2027 fortbestehen werden. Für Chemieunternehmen ist das ein erhebliches Problem. Wenn die verfügbaren Produktionskapazitäten dauerhaft größer sind als die tatsächliche Nachfrage, entsteht ein intensiver Wettbewerb um Aufträge. Unternehmen versuchen dann häufig, ihre Anlagen auszulasten, selbst wenn dies nur mit geringeren Verkaufspreisen möglich ist. Dadurch geraten die Margen unter Druck. Besonders schwierig wird die Situation, wenn gleichzeitig hohe Energie-, Personal- und Finanzierungskosten bestehen. Für LANXESS bedeutet dies, dass eine moderate Nachfrageverbesserung möglicherweise nicht ausreicht, um die Profitabilität deutlich zu steigern. Jefferies unterscheidet deshalb zwischen einer Normalisierung der Nachfrage und einer tatsächlichen zyklischen Erholung. Diese Unterscheidung ist entscheidend. Eine Stabilisierung kann verhindern, dass sich die wirtschaftliche Lage weiter verschlechtert. Sie garantiert jedoch noch keine kräftige Gewinnsteigerung. Genau hier liegt der Kern der skeptischen Aktienanalyse von Charles Eden und Priyanka Patel.
Jefferies sieht 2027 noch keinen echten Aufschwung der Chemieindustrie
Der Branchenausblick von Jefferies enthält eine für Anleger besonders wichtige Botschaft. Charles Eden und Priyanka Patel erwarten zwar eine Normalisierung auf der Nachfrageseite, aber noch keine umfassende Erholung. Vereinfacht ausgedrückt könnte sich die wirtschaftliche Situation stabilisieren, ohne dass die Chemieunternehmen bereits wieder von deutlich höheren Preisen, steigender Auslastung und kräftig wachsenden Gewinnen profitieren. Für LANXESS ist diese Einschätzung besonders relevant. Der Konzern ist in mehreren konjunkturabhängigen Industrien tätig und damit von der Investitionsbereitschaft seiner Kunden abhängig. Zu den wichtigen Absatzmärkten gehören die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft und die Agrarchemie. Gerade diese Bereiche zeigen weiterhin Schwächen. Sollte sich die Nachfrage nur langsam verbessern, könnte die operative Erholung von LANXESS entsprechend begrenzt bleiben. Die Aktienanalyse von Jefferies mit dem Rating "underperform" und dem Kursziel 11 Euro spiegelt diese Unsicherheit wider. Charles Eden und Priyanka Patel setzen offenbar nicht darauf, dass die Branche bereits 2027 zu früheren Profitabilitätsniveaus zurückkehrt. Für Anleger ist das ein wichtiger Hinweis, denn die Börse bewertet Aktien nicht allein anhand aktueller Geschäftszahlen, sondern vor allem anhand der erwarteten zukünftigen Gewinne.
LANXESS überrascht mit besseren Quartalszahlen – doch Jefferies bleibt skeptisch
Die negative Einschätzung von Jefferies steht in einem interessanten Spannungsverhältnis zur jüngsten operativen Entwicklung von LANXESS. Der Spezialchemiekonzern veröffentlichte Anfang November deutlich verbesserte Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2026. Der Umsatz stieg um 9,6 Prozent auf 1,467 Milliarden Euro, nachdem im Vorjahresquartal 1,338 Milliarden Euro erzielt worden waren. Das EBITDA vor Sondereinflüssen erhöhte sich um 11,2 Prozent auf 139 Millionen Euro. Die entsprechende EBITDA-Marge verbesserte sich von 9,3 auf 9,5 Prozent. Diese Zahlen zeigen, dass LANXESS trotz schwieriger Rahmenbedingungen Fortschritte erzielt. Allerdings ist die Qualität des Wachstums entscheidend. Ein wesentlicher Teil des Umsatzanstiegs resultierte aus höheren Verkaufspreisen, mit denen gestiegene Rohstoff- und Energiekosten an die Kunden weitergegeben wurden. Das bedeutet, dass die Umsatzsteigerung nicht automatisch mit einer entsprechend höheren Absatzmenge gleichzusetzen ist. Gerade deshalb bleibt die Skepsis von Jefferies nachvollziehbar. Charles Eden und Priyanka Patel sehen die strukturellen Probleme der Branche offenbar als schwerwiegender an als die kurzfristigen Verbesserungen einzelner Kennzahlen.
LANXESS steigert EBITDA auf 139 Millionen Euro: Wie nachhaltig ist die Erholung?
Das operative Ergebnis von LANXESS entwickelte sich im dritten Quartal 2026 positiv. Mit einem EBITDA vor Sondereinflüssen von 139 Millionen Euro übertraf der Konzern den Vorjahreswert von 125 Millionen Euro um 14 Millionen Euro. Die Verbesserung entspricht einem Wachstum von 11,2 Prozent. Besonders erfreulich ist, dass sich die EBITDA-Marge auf 9,5 Prozent erhöhte. Für einen Chemiekonzern in einem schwierigen Marktumfeld ist das ein wichtiges Signal. Allerdings bleibt die Frage, wie nachhaltig diese Verbesserung ist. Ein Teil des Ergebnisanstiegs wurde durch Kostensenkungsmaßnahmen unterstützt. Solche Programme können die Profitabilität auch bei schwacher Nachfrage stabilisieren. Langfristig benötigen Chemieunternehmen jedoch zusätzlich eine ausreichende Auslastung ihrer Produktionsanlagen und attraktive Verkaufspreise. Genau hier setzen die Bedenken von Jefferies an. Charles Eden und Priyanka Patel warnen vor strukturellen Überkapazitäten, die eine kräftige Margenerholung verhindern könnten. Das bestätigte Rating "underperform" zeigt, dass die Investmentbank trotz der positiven Quartalszahlen keine grundlegende Neubewertung der LANXESS-Aktie vornimmt. Das Kursziel 11 Euro bleibt unverändert.
LANXESS hebt Erwartungen innerhalb der Jahresprognose an
Ein weiteres positives Signal liefert der Ausblick auf das Gesamtjahr 2026. LANXESS erwartet weiterhin ein EBITDA vor Sondereinflüssen innerhalb der bisherigen Bandbreite von 450 bis 500 Millionen Euro. Allerdings konkretisiert der Konzern seine Erwartungen und rechnet nun mit einem Ergebnis am oberen Ende dieser Spanne. Damit zeigt sich das Management zuversichtlicher als zuvor. Für Anleger ist dies ein wichtiger Fortschritt. Eine Prognose am oberen Ende der bisherigen Bandbreite deutet darauf hin, dass die operativen Maßnahmen Wirkung zeigen und das Unternehmen die aktuellen Belastungen besser bewältigt als zunächst befürchtet. Dennoch ist diese Entwicklung nicht mit einer umfassenden Anhebung der Jahresprognose gleichzusetzen. Die ursprüngliche Bandbreite bleibt bestehen. Die Aktienanalyse von Jefferies berücksichtigt ein Marktumfeld, in dem eine nachhaltige Erholung weiterhin unsicher erscheint. Charles Eden und Priyanka Patel sehen offenbar keinen ausreichenden Anlass, das Kursziel 11 Euro oder das Rating "underperform" zu verändern. Für die zukünftige Bewertung wird entscheidend sein, ob LANXESS die verbesserten Ergebnisse auch 2027 bestätigen und ausbauen kann.
Specialty Additives wird zum Hoffnungsträger von LANXESS
Besonders positiv entwickelte sich im dritten Quartal 2026 der Geschäftsbereich Specialty Additives. Der Umsatz stieg um 12,7 Prozent auf 569 Millionen Euro. Noch beeindruckender fiel die Entwicklung des operativen Ergebnisses aus. Das EBITDA vor Sondereinflüssen erhöhte sich um 57,8 Prozent auf 71 Millionen Euro. Im entsprechenden Vorjahresquartal waren lediglich 45 Millionen Euro erzielt worden. Die EBITDA-Marge verbesserte sich von 8,9 auf 12,5 Prozent. Diese Zahlen zeigen, dass LANXESS in einzelnen Geschäftsbereichen erhebliche Fortschritte erzielt. Besonders wichtig waren Preiserhöhungen, mit denen gestiegene Rohstoffkosten weitergegeben werden konnten. Hinzu kamen positive Effekte aus den Kostensenkungsprogrammen. Für Anleger ist diese Entwicklung ein Argument zugunsten der LANXESS-Aktie. Sollte Specialty Additives seine Profitabilität dauerhaft auf einem höheren Niveau stabilisieren, könnte dies die Ertragskraft des Konzerns stärken. Allerdings bleibt offen, ob sich diese Entwicklung in einem weiterhin schwierigen Marktumfeld fortsetzen lässt. Die Skepsis von Jefferies gegenüber der gesamten Chemiebranche zeigt, dass Charles Eden und Priyanka Patel eine nachhaltige Verbesserung der Marktbedingungen noch nicht als gesichert betrachten.
Consumer Protection: Stabile Nachfrage, aber rückläufige Profitabilität
Nicht alle Geschäftsbereiche von LANXESS entwickelten sich gleichermaßen positiv. Im Segment Consumer Protection stieg der Umsatz im dritten Quartal 2026 um 8,4 Prozent auf 491 Millionen Euro. Gleichzeitig sank das EBITDA vor Sondereinflüssen um 6,9 Prozent auf 67 Millionen Euro. Die EBITDA-Marge ging von 15,9 auf 13,6 Prozent zurück. Ein wichtiger Grund für den Ergebnisrückgang war ein positiver Sondereffekt im Vorjahresquartal aus einem Kundenvertrag mit Mindestabnahmeverpflichtung. Dennoch verdeutlicht die Entwicklung, dass steigende Umsätze nicht automatisch zu höheren Gewinnen führen. Für die Bewertung der LANXESS-Aktie ist diese Unterscheidung entscheidend. Anleger sollten nicht nur auf das Umsatzwachstum achten, sondern auch auf die Qualität der Erträge. Jefferies bleibt mit dem Rating "underperform" skeptisch, weil die strukturellen Herausforderungen der Branche weiterhin bestehen. Charles Eden und Priyanka Patel erwarten keine schnelle zyklische Erholung. Damit bleibt auch die Frage offen, wie stark LANXESS seine Margen in den kommenden Jahren tatsächlich verbessern kann.
Advanced Intermediates: Schwache Nachfrage belastet weiterhin
Der Geschäftsbereich Advanced Intermediates zeigt besonders deutlich, warum die Chemieindustrie weiterhin vor erheblichen Herausforderungen steht. LANXESS steigerte den Umsatz im dritten Quartal 2026 um 7,2 Prozent auf 404 Millionen Euro. Das EBITDA vor Sondereinflüssen lag mit 25 Millionen Euro jedoch leicht unter dem Vorjahreswert von 26 Millionen Euro. Die EBITDA-Marge sank von 6,9 auf 6,2 Prozent. Höhere Verkaufspreise konnten zwar gestiegene Rohstoffkosten teilweise kompensieren, doch hohe Energiekosten belasteten die Profitabilität. Hinzu kamen eine schwache Nachfrage aus der Bau- und Agrarindustrie sowie erhöhte Transportkosten infolge niedriger Wasserstände auf dem Rhein. Diese Entwicklung verdeutlicht die strukturellen Probleme, auf die Jefferies in seiner aktuellen Aktienanalyse hinweist. Charles Eden und Priyanka Patel warnen davor, eine bloße Stabilisierung der Nachfrage bereits als nachhaltigen Aufschwung zu interpretieren. Gerade in kapitalintensiven Chemiegeschäften können schwache Absatzmengen und hohe Fixkosten die Margen erheblich belasten. Das Kursziel 11 Euro von Jefferies spiegelt die Sorge wider, dass solche Herausforderungen auch 2027 bestehen bleiben könnten.
Free Cashflow dreht ins Plus: Ein wichtiges Argument für LANXESS
Eine besonders erfreuliche Entwicklung zeigt sich beim Free Cashflow. LANXESS erzielte im dritten Quartal 2026 einen positiven Free Cashflow von 48 Millionen Euro. Im entsprechenden Vorjahresquartal hatte noch ein negativer Wert von 14 Millionen Euro zu Buche gestanden. Damit verbesserte sich der Free Cashflow um 62 Millionen Euro. Für Anleger ist diese Entwicklung besonders wichtig, weil sie zeigt, dass der Konzern seine Liquiditätssituation verbessert. Gerade in einer kapitalintensiven Industrie spielt die Fähigkeit, aus dem laufenden Geschäft Zahlungsmittel zu erwirtschaften, eine entscheidende Rolle. Ein positiver Free Cashflow kann dazu beitragen, die Verschuldung zu reduzieren und die finanzielle Flexibilität zu erhöhen. LANXESS erwartet auch für das vierte Quartal einen positiven Free Cashflow. Das ist ein wichtiges Signal. Allerdings bleibt abzuwarten, ob sich die positive Entwicklung dauerhaft fortsetzt. Jefferies konzentriert sich in seiner Aktienanalyse vor allem auf die strukturellen Risiken der Branche. Charles Eden und Priyanka Patel halten trotz der operativen Fortschritte am Rating "underperform" und am Kursziel 11 Euro fest.
Warum Jefferies Air Liquide gegenüber LANXESS bevorzugt
Ein interessanter Aspekt des aktuellen Chemie-Branchenausblicks von Jefferies ist die Empfehlung einer defensiven Positionierung. Charles Eden und Priyanka Patel nennen Air Liquide als bevorzugten Branchenwert. Der französische Industriegasekonzern verfügt über ein Geschäftsmodell, das sich in wichtigen Bereichen von klassischen Spezialchemieunternehmen unterscheidet. Industriegase werden häufig über langfristige Lieferverträge bereitgestellt. Dadurch können sich stabilere Umsatzstrukturen ergeben. LANXESS ist dagegen in mehreren Geschäftsbereichen stärker von konjunkturellen Schwankungen, Rohstoffpreisen und der industriellen Nachfrage abhängig. Die Präferenz von Jefferies für Air Liquide unterstreicht deshalb die vorsichtige Einschätzung des gesamten Chemiesektors. Charles Eden und Priyanka Patel erwarten offenbar, dass Unternehmen mit defensiveren Geschäftsmodellen in einem schwierigen Marktumfeld besser positioniert sein könnten. Für LANXESS bedeutet dies, dass die Investmentbank trotz der jüngsten Verbesserungen weiterhin erhebliche Risiken sieht. Das Rating "underperform" und das Kursziel 11 Euro bleiben deshalb bestehen.
LANXESS-Aktie: Welche Chancen Anleger trotz Jefferies-Warnung haben
Trotz der negativen Aktienanalyse von Jefferies besitzt LANXESS durchaus Chancen. Erstens zeigen die jüngsten Quartalszahlen, dass der Konzern seine Profitabilität auch unter schwierigen Bedingungen verbessern kann. Zweitens entfalten die Kostensenkungsprogramme zunehmend Wirkung. Drittens könnte eine Stabilisierung der Nachfrage in wichtigen Absatzmärkten zusätzliche Unterstützung bieten. Besonders interessant wäre eine Erholung der Automobil-, Bau- und Agrarindustrie. Sollte die Nachfrage in diesen Bereichen wieder steigen, könnte LANXESS von einer besseren Auslastung seiner Produktionsanlagen profitieren. Viertens könnte die positive Entwicklung des Free Cashflows die finanzielle Stabilität stärken. Fünftens zeigt Specialty Additives, dass einzelne Geschäftsbereiche erhebliche Margenverbesserungen erzielen können. Allerdings stehen diesen Chancen weiterhin bedeutende Risiken gegenüber. Die strukturellen Überkapazitäten könnten den Preisdruck aufrechterhalten. Hohe Energie- und Rohstoffkosten könnten die Profitabilität belasten. Zudem bleibt die weltwirtschaftliche Entwicklung unsicher. Charles Eden und Priyanka Patel von Jefferies halten deshalb an ihrer skeptischen Einschätzung fest. Das Kursziel 11 Euro und das Rating "underperform" zeigen, dass die Investmentbank die Risiken derzeit höher gewichtet als das kurzfristige Erholungspotenzial.
LANXESS-Aktie: Die größten Risiken für 2027
Für die zukünftige Entwicklung der LANXESS-Aktie sind mehrere Risiken entscheidend. An erster Stelle stehen die strukturellen Überkapazitäten der Chemieindustrie. Wenn das Angebot dauerhaft größer bleibt als die Nachfrage, könnte der Preisdruck anhalten. Zweitens bleibt die industrielle Nachfrage schwach. Besonders die Automobil-, Bau- und Agrarindustrie entwickeln sich weiterhin verhalten. Drittens können hohe Energiepreise die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Chemieunternehmen beeinträchtigen. Viertens besteht das Risiko, dass steigende Rohstoffkosten nicht vollständig an Kunden weitergegeben werden können. Fünftens könnten geopolitische Unsicherheiten und Handelskonflikte die weltwirtschaftliche Entwicklung belasten. Hinzu kommen finanzielle Risiken, falls die operative Erholung langsamer verläuft als erwartet. Für Jefferies sind diese Herausforderungen ein wesentlicher Grund, das Rating "underperform" beizubehalten. Charles Eden und Priyanka Patel erwarten zwar eine gewisse Normalisierung der Nachfrage, aber noch keinen umfassenden zyklischen Aufschwung. Damit könnte die LANXESS-Aktie auch 2027 unter erheblichem Bewertungsdruck stehen.
Was passieren müsste, damit Jefferies seine skeptische Haltung überdenkt
Die aktuelle LANXESS-Aktienanalyse von Jefferies lässt sich als Warnung vor überzogenen Erholungserwartungen verstehen. Für eine nachhaltige Verbesserung der fundamentalen Perspektiven wären mehrere Entwicklungen wichtig. Zunächst müsste sich die Nachfrage in den zentralen Absatzmärkten deutlich erholen. Gleichzeitig wäre eine Verringerung der strukturellen Überkapazitäten hilfreich, damit sich die Preissetzungsmacht der Chemieunternehmen verbessert. Darüber hinaus müsste LANXESS seine Kostensenkungsmaßnahmen erfolgreich fortsetzen und die operative Profitabilität nachhaltig steigern. Besonders wichtig wäre eine weitere Verbesserung des Free Cashflows. Auch eine geringere finanzielle Belastung könnte die Bewertung unterstützen. Ob und unter welchen Voraussetzungen Jefferies seine Einschätzung tatsächlich ändern würde, lässt sich aus der veröffentlichten Zusammenfassung der Studie nicht ableiten. Klar ist jedoch, dass Charles Eden und Priyanka Patel derzeit keine ausreichenden Anzeichen für einen umfassenden Branchenaufschwung erkennen. Das bestätigte Rating "underperform" und das unveränderte Kursziel 11 Euro spiegeln diese vorsichtige Haltung wider.
Fazit: LANXESS-Aktie zwischen operativer Erholung und struktureller Chemiekrise
Die LANXESS-Aktie steht vor einer schwierigen Entscheidungssituation. Einerseits zeigen die jüngsten Geschäftszahlen deutliche Fortschritte. Der Umsatz stieg im dritten Quartal 2026 um 9,6 Prozent auf 1,467 Milliarden Euro, das EBITDA vor Sondereinflüssen erhöhte sich um 11,2 Prozent auf 139 Millionen Euro und der Free Cashflow verbesserte sich deutlich auf positive 48 Millionen Euro. Zudem erwartet LANXESS das operative Jahresergebnis am oberen Ende der bisherigen Prognosespanne von 450 bis 500 Millionen Euro. Andererseits bleibt das wirtschaftliche Umfeld anspruchsvoll. Genau hier setzt die aktuelle Aktienanalyse von Jefferies an. Charles Eden und Priyanka Patel warnen vor strukturellen Überkapazitäten und erwarten auch 2027 noch keine nachhaltige zyklische Erholung der Chemieindustrie. Deshalb bestätigt Jefferies das Rating "underperform" und belässt das Kursziel unverändert bei 11 Euro. Gegenüber dem aktuellen Xetra-Kurs von 12,98 Euro ergibt sich daraus ein rechnerisches Abwärtspotenzial von rund 15,3 Prozent. Für Anleger lautet die entscheidende Frage deshalb, ob LANXESS seine operative Verbesserung auch ohne eine kräftige Nachfrageerholung fortsetzen kann. Gelingt dies, könnte der Konzern seine wirtschaftliche Stabilität weiter stärken. Bleiben die strukturellen Belastungen dagegen bestehen, dürfte die Erholung schwierig bleiben. Jefferies setzt mit dem Kursziel 11 Euro ein deutliches Warnsignal. Die LANXESS-Aktie bleibt damit ein Investment, bei dem die Chancen einer operativen Verbesserung sorgfältig gegen die Risiken einer langwierigen Chemiekrise abgewogen werden müssen.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 11. November 2026
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