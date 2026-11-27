Wie lief das dritte Quartal?

Der Umsatz stieg um 9,6 Prozent, das EBITDA vor Sondereinflüssen um 11,2 Prozent.

Was erwartet Lanxess für 2026?

Ein EBITDA vor Sondereinflüssen am oberen Ende von 450 bis 500 Millionen Euro.

Was sagt die DZ Bank?

Kaufen mit einem fairen Wert von 17 Euro. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.

Welche ISIN und WKN hat die Lanxess Aktie?

ISIN DE0005470405, WKN 547040, Handelssymbol LXS, US-Handelssymbol LNXSF.