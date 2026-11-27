Die Lanxess Aktie hat Anfang November ein Ausrufezeichen gesetzt. Nach den Quartalszahlen sprang sie zeitweise um mehr als 20 Prozent auf 14,59 Euro. Zuvor hatte sie sich gerade erst vom Mehrjahrestief bei 11,03 Euro gelöst. Mitte November schloss sie bei 13,12 Euro.
Lanxess Aktie: 20-Prozent-Sprung nach den Zahlen, DZ Bank sagt Kaufen – startet die Chemie-Erholung hier?
Umsatz plus 9,6 Prozent, Ergebnis plus 11 Prozent und eine Prognose am oberen Ende: Die Lanxess Aktie hat sich vom Mehrjahrestief gelöst. Doch unter dem Strich stehen weiter rote Zahlen. Die große Analyse.
Die Stammdaten: Die Lanxess Aktie trägt die ISIN DE0005470405 und die WKN 547040. In Deutschland lautet das Handelssymbol LXS, in den USA wird sie außerbörslich unter dem US-Handelssymbol LNXSF gehandelt.
Die Zahlen
Besser als befürchtet
Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 9,6 Prozent auf 1.467 Millionen Euro, das EBITDA vor Sondereinflüssen um 11,2 Prozent auf 139 Millionen Euro. Die Marge sank allerdings leicht auf 6,2 Prozent. Auch im vierten Quartal erwartet Lanxess einen positiven freien Cashflow. Für das Gesamtjahr peilt der Konzern das obere Ende der Spanne von 450 bis 500 Millionen Euro an.
Lanxess war der Inbegriff der Chemiekrise. Schon kleine Fortschritte reichen, um die Aktie kräftig zu bewegen.
Die Analysten
Hochstufung auf Kaufen
Die DZ Bank stufte Lanxess am 9. November von Halten auf Kaufen hoch und beließ den fairen Wert bei 17 Euro. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion. Unter dem Strich schreibt der Konzern allerdings weiter rote Zahlen. Für die Lanxess Aktie bleibt die Rückkehr in die Gewinnzone der nächste große Schritt.
Häufige Fragen zur Lanxess Aktie
Wie lief das dritte Quartal?
Der Umsatz stieg um 9,6 Prozent, das EBITDA vor Sondereinflüssen um 11,2 Prozent.
Was erwartet Lanxess für 2026?
Ein EBITDA vor Sondereinflüssen am oberen Ende von 450 bis 500 Millionen Euro.
Was sagt die DZ Bank?
Kaufen mit einem fairen Wert von 17 Euro. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Welche ISIN und WKN hat die Lanxess Aktie?
ISIN DE0005470405, WKN 547040, Handelssymbol LXS, US-Handelssymbol LNXSF.
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