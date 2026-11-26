Am Mittwoch schloss die Aktie in London bei knapp 697 Pence. Die Dividende entspricht rund 2,8 Prozent davon, rechnerisch wäre also ein Kurs von etwa 677 Pence zu erwarten gewesen. Tatsächlich schloss der CBOE UK 100 Verlierer Land Securities bei 688,25 Pence. Bereinigt um die Dividende ergibt das ein Plus von rund 1,6 Prozent – fast genau so viel, wie der FTSE 100 gewann.

Im deutschen Handel fällt das Minus größer aus. Dort wird die Aktie nur wenig gehandelt; die Kursliste zeigt für Stuttgart keinen Tagesumsatz. Der Abschlag der Dividende schlägt in solchen Kursstellungen voll durch.