Der größte Verlierer des Tages ist bei genauem Hinsehen keiner: Die Land-Securities-Aktie (ISIN: GB00BYW0PQ60, Symbol London: LAND, Symbol Deutschland: LSU2) fällt im Stuttgarter Handel um 3,76 Prozent auf 8,20 Euro und steht damit an der Spitze der CBOE UK 100 Verlierer. In London gibt sie um 1,22 Prozent auf 688,25 Pence nach – am ersten Handelstag ohne Anspruch auf die Zwischendividende.
Land-Securities-Aktie CBOE UK 100 Verlierer: 19,4 Pence Dividende gehen ab – der größte Tagesverlust ist vor allem Rechenwerk
Die Land-Securities-Aktie führt die Liste der CBOE UK 100 Verlierer an: Im Stuttgarter Handel fällt sie um 3,76 Prozent auf 8,20 Euro, in London um 1,2 Prozent auf 688,25 Pence. Sie wird erstmals ohne die Zwischendividende von 19,4 Pence gehandelt. Der Abschlag allein macht knapp 2,8 Prozent aus – bereinigt liegt der Immobilienkonzern in London im Plus.
CBOE UK 100 Verlierer Land Securities
Warum die Land-Securities-Aktie fällt: Die Dividende geht vom Kurs ab
Der Konzern, der unter der Marke Landsec auftritt, zahlt am 8. Januar 2027 eine Zwischendividende von 19,4 Pence. Wer am Donnerstag kauft, erhält sie nicht mehr.
Am Mittwoch schloss die Aktie in London bei knapp 697 Pence. Die Dividende entspricht rund 2,8 Prozent davon, rechnerisch wäre also ein Kurs von etwa 677 Pence zu erwarten gewesen. Tatsächlich schloss der CBOE UK 100 Verlierer Land Securities bei 688,25 Pence. Bereinigt um die Dividende ergibt das ein Plus von rund 1,6 Prozent – fast genau so viel, wie der FTSE 100 gewann.
Im deutschen Handel fällt das Minus größer aus. Dort wird die Aktie nur wenig gehandelt; die Kursliste zeigt für Stuttgart keinen Tagesumsatz. Der Abschlag der Dividende schlägt in solchen Kursstellungen voll durch.
Halbjahreszahlen
Am 13. November meldete Land Securities ein Mietwachstum von 6,2 Prozent auf vergleichbarer Fläche; die Verwaltungskosten sanken um 9 Prozent.
Portfolio
Der Konzern besitzt Büros in London und Einkaufszentren wie Bluewater. Der Einzelhandel steht für fast die Hälfte der Mieten.
Dividendenrendite
Auf Jahressicht liegt die Rendite bei knapp 6 Prozent.
Steckbrief
- Unternehmen
- Land Securities Group PLC
- Geschäft
- Büro- und Einzelhandelsimmobilien in Großbritannien
- ISIN
- GB00BYW0PQ60
- Symbol London / Deutschland
- LAND / LSU2
- Kurs Stuttgart
- 8,20 Euro (−3,76 %)
- Kurs London
- 688,25 Pence (−1,22 %)
- Dividende
- 19,4 Pence, Zahlung am 8. Januar 2027
Stand: 26.11.2026, Stuttgart laut Kursliste der Redaktion, 18:01 Uhr; London laut Hargreaves Lansdown
Häufige Fragen zur Land-Securities-Aktie
Warum ist die Land-Securities-Aktie heute CBOE UK 100 Verlierer?
Weil sie erstmals ohne die Zwischendividende von 19,4 Pence gehandelt wird.
Ist der Kurs stärker gefallen als die Dividende?
In London nicht: Der Rückgang beträgt 8,5 Pence, der Abschlag 19,4 Pence.
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