Warum ist die Lam Research Aktie Nasdaq100 Verlierer?

Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt; der Chipsektor steht unter Druck.

Wie hoch ist der Kurs der Lam Research Aktie?

Im frühen Handel am Freitag 187,27 Dollar.

Wie hat die Lam Research Aktie am Mittwoch geschlossen?

Bei 185,01 Dollar.