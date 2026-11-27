Die Lam Research Aktie (ISIN: US5128073062, US-Handelssymbol: LRCX) gehört am Freitag, 27. November 2026, zu den Nasdaq100 Verlierern. Im frühen Handel notiert sie bei 187,27 Dollar, die Kursanzeige nennt minus 4,53 Prozent. Zum Mittwochsschluss von 185,01 Dollar liegt der Kurs dagegen leicht höher.
Lam Research Aktie: Nasdaq100 Verlierer am Freitag – Chipausrüster im Sog der KI-Sorgen
Die Lam Research Aktie steht am Freitag im frühen US-Handel bei 187,27 Dollar und zählt mit minus 4,53 Prozent laut Kursanzeige zu den Nasdaq100 Verlierern. Warum der Chipausrüster unter Druck steht und was gegenüber dem Mittwoch gilt.
Kursgrund
Warum die Lam Research Aktie unter Druck steht
Eine Meldung von Lam Research gibt es nicht. Der Chipausrüster liefert Anlagen für die Chipfertigung und reagiert deshalb stark auf Zweifel am KI-Investitionszyklus. Am Mittwoch war die Lam Research Aktie mit minus 5,68 Prozent einer der größten Nasdaq100 Verlierer, als der Halbleiterindex zum Handelsstart um mehr als 6 Prozent fiel.
Hintergrund
Zyklischer Chipwert, hohe Erwartungen
Lam Research verdient an den Investitionen der Chiphersteller. Fließen die Budgets für KI-Rechenzentren und Speicherchips weniger üppig, trifft das die Ausrüster zuerst. Entsprechend stark schwankt die Lam Research Aktie in der aktuellen Phase.
Häufige Fragen zur Lam Research Aktie
Warum ist die Lam Research Aktie Nasdaq100 Verlierer?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt; der Chipsektor steht unter Druck.
Wie hoch ist der Kurs der Lam Research Aktie?
Im frühen Handel am Freitag 187,27 Dollar.
Wie hat die Lam Research Aktie am Mittwoch geschlossen?
Bei 185,01 Dollar.
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