Die Entscheidung für Pablo Hernández de Cos als Nachfolger von Christine Lagarde an der Spitze der Europäischen Zentralbank (EZB) signalisiert eine tendenziell weniger restriktive geldpolitische Ausrichtung, so Matthew Ryan, Head of Market Strategy bei Ebury.
Lagarde-Nachfolge: Hernández de Cos dürfte am Zinskurs der EZB wenig ändern
Tendenziell weniger restriktive geldpolitische Ausrichtung
Als Weggefährte von Mario Draghi mit Erfahrung in der Bankenaufsicht dürfte er dem Wirtschaftswachstum, der Finanzstabilität und den Fragmentierungsrisiken im Euroraum mehr Gewicht beimessen als der alternative Kandidat Klaas Knot, ein ausgewiesener geldpolitischer Falke. Angesichts der Spannungen an den europäischen Anleihemärkten und der deutlich gestiegenen Renditeabstände zwischen französischen und deutschen Staatsanleihen sei das von Bedeutung.
Ebury erwarte nicht, dass sich durch seine Ernennung der kurzfristige Zinskurs ändere. Zwar gebe der EZB-Präsident die Agenda vor, letztlich sei er jedoch nur eine Stimme unter vielen im EZB-Rat und setze sich selten über dessen Konsens hinweg. Eine Zinserhöhung im Dezember mit anschließender längerer Zinspause bleibe das Basisszenario von Ebury. Die heutige Entscheidung dürfte weder die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinserhöhungen wesentlich verringern noch den Zeitpunkt möglicher Zinssenkungen im Jahr 2027 vorziehen.
Die verhaltene Reaktion des Euro überrasche kaum, da sich Frankreich und Deutschland bereits im Vorfeld für Hernández de Cos ausgesprochen hätten. Sie deute zudem darauf hin, dass auch die Anleger kaum mit einem geldpolitischen Kurswechsel unter dem neuen Präsidenten rechnen würden. Dennoch sei die rasche Klärung der Nachfolge in einer fragilen Phase eine Erleichterung: Denn die Inflation liege weiterhin über dem Zielwert, und der Iran-Krieg halte die Energiepreise auf erhöhtem Niveau.
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