Die verhaltene Reaktion des Euro überrasche kaum, da sich Frankreich und Deutschland bereits im Vorfeld für Hernández de Cos ausgesprochen hätten. Sie deute zudem darauf hin, dass auch die Anleger kaum mit einem geldpolitischen Kurswechsel unter dem neuen Präsidenten rechnen würden. Dennoch sei die rasche Klärung der Nachfolge in einer fragilen Phase eine Erleichterung: Denn die Inflation liege weiterhin über dem Zielwert, und der Iran-Krieg halte die Energiepreise auf erhöhtem Niveau.