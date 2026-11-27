Zwei Verkäufe am selben Tag: Adam Schechter, Vorstandschef und Verwaltungsratsvorsitzender von Labcorp, verkaufte am 23. November 6.810 Aktien für rund 2,5 Millionen Dollar. Marketingchefin Amy Summy gab am selben Tag 4.221 Aktien für rund 1,6 Millionen Dollar ab. Zusammen sind das rund 4,1 Millionen Dollar. Für die Labcorp Aktie fällt der Verkauf in eine Phase hoher Kurse nach starken Quartalszahlen.
Labcorp Aktie: Chef und Marketingchefin verkaufen für 4,1 Millionen Dollar – 15 Prozent teurer als im August
Labcorp-Chef Adam Schechter und Marketingchefin Amy Summy haben laut SEC-Meldungen am 23. November Aktien für zusammen rund 4,1 Millionen Dollar verkauft. Die Kurse lagen deutlich über denen des Sommers. Was die Insider Trades für die Labcorp Aktie bedeuten.
Steckbrief
- Unternehmen
- Labcorp Holdings Inc.
- Sitz
- Burlington, North Carolina
- Handelssymbol
- N6B
- US-Handelssymbol
- LH (NYSE)
- Vorstandschef
- Adam Schechter
Stand: 26.11.2026, Transaktionen laut SEC-Meldungen
Die Stammdaten für Anleger: Die Labcorp-Aktie wird in Deutschland unter dem Handelssymbol N6B gehandelt, in den USA unter LH an der New York Stock Exchange.
Die Meldungen
Der Chef verkauft nach Fahrplan
Schechters Verkauf lief über einen Handelsplan nach Rule 10b5-1. Laut dem Quartalsbericht hat er diesen Plan am 3. August 2026 abgeschlossen. Er erlaubt den Verkauf von bis zu 45.455 Aktien bis Ende August 2027. Den ersten Teil verkaufte Schechter im August zu 320,37 Dollar, jetzt folgten 6.810 Aktien zu 368,04 Dollar. Danach hält er direkt 95.755 Aktien.
Der Verkauf von Amy Summy fällt im Verhältnis größer aus. Sie verkaufte 4.221 Aktien zu durchschnittlich 373,41 Dollar und hält danach noch 7.054 Aktien. Das entspricht gut einem Drittel ihres Bestands.
Das Umfeld
Wachstum und angehobene Prognose
Starkes Quartal
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 7 Prozent, der bereinigte Gewinn je Aktie um 14,5 Prozent.
Prognose erhöht
Labcorp hob danach seine Jahresprognose an.
Nur Verkäufe
In den vergangenen zwölf Monaten hat Schechter nur verkauft, gekauft hat er nicht.
Häufige Fragen zu den Insiderverkäufen bei Labcorp
Wie viel hat Adam Schechter verkauft?
6.810 Aktien zu 368,04 Dollar, rund 2,5 Millionen Dollar, am 23. November 2026.
Lief der Verkauf über einen Plan?
Ja. Schechter hat seinen 10b5-1-Plan am 3. August 2026 abgeschlossen.
Wer hat noch verkauft?
Marketingchefin Amy Summy mit 4.221 Aktien für rund 1,6 Millionen Dollar.
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