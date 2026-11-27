Wie viel hat Adam Schechter verkauft?

6.810 Aktien zu 368,04 Dollar, rund 2,5 Millionen Dollar, am 23. November 2026.

Lief der Verkauf über einen Plan?

Ja. Schechter hat seinen 10b5-1-Plan am 3. August 2026 abgeschlossen.

Wer hat noch verkauft?

Marketingchefin Amy Summy mit 4.221 Aktien für rund 1,6 Millionen Dollar.