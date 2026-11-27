Kyochon-F&B-Aktie KOSPI Composite Index Verlierer: Minus 3,96 Prozent – Defensive Hähnchenkette bleibt liegen

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 10:11 2 Min.

Die Kyochon-F&B-Aktie gehört am Freitag zu den KOSPI Composite Index Verlierern: Die Brathähnchen-Kette fällt um 3,96 Prozent auf 3.760 Won. Die Branche Nahrungsmittel war einer der wenigen Sektoren im Minus.

Die Kyochon-F&B-Aktie (ISIN: KR7339770000, KRX-Kürzel: 339770) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den KOSPI Composite Index Verlierern. Das Papier der Franchisekette für Brathähnchen schloss in Seoul bei 3.760 Won und damit 3,96 Prozent unter dem Vortag. Der Umsatz war fast viermal so hoch wie üblich. 339770 339770 — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 339770 — — — Tagesminus der Kyochon-F&B-Aktie -3,96 % Schlusskurs in Seoul 3.760 KRW Branche Nahrungsmittel und Tabak im KOSPI -1,38 % Quelle : Korea Exchange laut TradingView und Yonhap, Schluss 27.11.2026 Die Gründe für den Kursverlust Warum der KOSPI Composite Index Verlierer Kyochon F&B gegen den Markt fällt Eine Unternehmensmeldung haben wir nicht gefunden. Der Rückgang passt zur Branchenrotation des Tages: Während der KOSPI Composite Index 4,34 Prozent gewann, war die Branche Nahrungsmittel und Tabak mit minus 1,38 Prozent einer von nur zwei Sektoren im Minus. Anleger verkauften defensive, dividendenstarke Titel, in denen sie während des Ausverkaufs Schutz gesucht hatten, und kauften Chip-, Batterie- und Brokerwerte zurück. Hinzu kommt die Leitzinserhöhung, die den Konsum und damit die Gastronomie belastet. Der auffällig hohe Umsatz deutet auf den Verkauf eines größeren Pakets hin. Was den KOSPI Composite Index Verlierer weiter belasten kann Konsum: Höhere Zinsen dämpfen die Ausgaben für Restaurantbesuche und Lieferessen.

Kosten: Rohstoffe und Löhne drücken die Margen der Franchisegeber.

Rotation: Hält die Erholung bei Technologie an, bleiben defensive Titel unbeliebt. Häufige Fragen zur Kyochon-F&B-Aktie Warum ist die Kyochon-F&B-Aktie heute ein KOSPI Composite Index Verlierer?

Die Kyochon-F&B-Aktie fiel um 3,96 Prozent auf 3.760 Won. Eine eigene Meldung gab es nicht, defensive Konsumwerte wurden zugunsten von Technologie verkauft. Fazit: Opfer der Rotation Die Kyochon-F&B-Aktie gehört zu den KOSPI Composite Index Verlierern des Tages. Der Rückgang folgt der Umschichtung aus defensiven Titeln. Die Dividendenrendite von über 10 Prozent bleibt ein Argument, ist aber kein Schutz vor Kursverlusten.

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