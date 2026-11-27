Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Das Minus von 30 Cent entsteht bei geringem Umsatz und ist für sich genommen unbedeutend. Auffällig ist etwas anderes: Die KWS Saat Aktie nimmt an der Markterholung dieser Woche kaum teil. Am Freitag kaufen Anleger Technologie-, Auto- und Rohstoffwerte zurück. Ein Saatguthersteller, dessen Geschäft den Jahreszeiten und nicht der Konjunktur folgt, steht dabei nicht auf der Einkaufsliste.

Seit den Quartalszahlen vom 11. November hängt der Titel fest. Damals fiel er zeitweise um mehr als vier Prozent auf den tiefsten Stand seit März. Mit 64,00 Euro notiert der SDAX Verlierer heute noch etwas darunter.