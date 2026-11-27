Wenn die Börse feiert, bleibt der Acker still: Die KWS Saat Aktie gibt am Freitagmorgen um 0,47 Prozent auf 64,00 Euro nach und ist neuntgrößter SDAX Verlierer (Stand 09:10 Uhr, comdirect). Der Index gewinnt zeitgleich 0,84 Prozent.
KWS Saat Aktie: SDAX Verlierer am Morgen – die Ernte lässt auf sich warten, der Saatgutkonzern bleibt nahe dem Tief seit März
Die KWS Saat Aktie verliert am Freitagmorgen 0,47 Prozent auf 64,00 Euro und zählt zu den SDAX Verlierern. Der Einbecker Pflanzenzüchter ist mit mehr Umsatz, aber einem höheren Quartalsverlust ins Geschäftsjahr gestartet. Die Erholung des Marktes geht an dem defensiven Titel vorbei.
Der Auslöser
Warum fällt die KWS Saat Aktie heute?
Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Das Minus von 30 Cent entsteht bei geringem Umsatz und ist für sich genommen unbedeutend. Auffällig ist etwas anderes: Die KWS Saat Aktie nimmt an der Markterholung dieser Woche kaum teil. Am Freitag kaufen Anleger Technologie-, Auto- und Rohstoffwerte zurück. Ein Saatguthersteller, dessen Geschäft den Jahreszeiten und nicht der Konjunktur folgt, steht dabei nicht auf der Einkaufsliste.
Seit den Quartalszahlen vom 11. November hängt der Titel fest. Damals fiel er zeitweise um mehr als vier Prozent auf den tiefsten Stand seit März. Mit 64,00 Euro notiert der SDAX Verlierer heute noch etwas darunter.
Der Hintergrund
Mehr Umsatz, höherer Auftaktverlust
KWS ist mit Wachstum ins Geschäftsjahr 2026/27 gestartet. In den drei Monaten bis Ende September stieg der Umsatz um 3,6 Prozent auf 236,5 Millionen Euro, getragen unter anderem vom Rapsgeschäft. Der Quartalsverlust fiel allerdings höher aus als im Vorjahr. Das erste Quartal ist bei KWS saisonal stets negativ, weil das Hauptgeschäft mit Zuckerrüben- und Maissaatgut erst im Frühjahr anfällt. An der Jahresprognose hält der Vorstand fest: rund drei Prozent vergleichbares Umsatzwachstum und eine EBITDA-Marge von 19 bis 20 Prozent. Eine Darlehenstranche von mehr als 100 Millionen Euro zahlte der Konzern aus vorhandener Liquidität zurück.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur KWS Saat Aktie
Warum ist die KWS Saat Aktie heute SDAX Verlierer?
Der defensive Titel nimmt an der Markterholung nicht teil und gibt bei geringem Umsatz leicht nach. Eine Unternehmensnachricht fehlt.
Wie lautet die Prognose für 2026/27?
Rund drei Prozent vergleichbares Umsatzwachstum und eine EBITDA-Marge von 19 bis 20 Prozent.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der KWS Saat Aktie?
ISIN DE0007074007, WKN 707400, Handelssymbol KWS (Xetra).
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