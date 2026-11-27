Der Preisrutsch steht in einem merkwürdigen Gegensatz zur physischen Lage. Die Bestände an den Börsen decken nach Berechnungen der Bank BMO nur rund zwei Tage des weltweiten Verbrauchs, etwa 85 Prozent der börsenüberwachten Bestände von rund 1,09 Millionen Tonnen liegen laut Miningscout in den USA. Die chilenische Kupferbehörde Cochilco erwartet für 2026 einen Produktionsrückgang des größten Produzenten um 8,4 Prozent auf 4,94 Millionen Tonnen, den niedrigsten Wert seit 23 Jahren: geringere Erzgehalte, Betriebsunterbrechungen und ein Mangel an Schwefelsäure.

Dem steht ein Überschuss bei raffiniertem Kupfer gegenüber: Cochilco rechnet für 2026 mit 144.000 Tonnen und für 2027 mit 215.000 Tonnen Überangebot. Die Schmelzen leiden zugleich unter Konzentratknappheit; die Bearbeitungsgebühren (TC/RC) sind im Spotmarkt negativ. Das ist der Grund, warum Kupfer zugleich als Metall der Energiewende und als Konjunkturbarometer gilt – und warum die Preise so heftig auf Stimmung reagieren.