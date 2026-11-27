Der Kupferpreis hat sich am Freitag um knapp 3 Prozent auf rund 5,51 US-Dollar je Pfund erholt (Trading Economics, 27.11.2026) und damit vom tiefsten Stand seit elf Monaten abgesetzt. Nach dem Abverkauf der Woche ist die Frage, ob das Industriemetall seinen Boden gefunden hat – oder ob Zinsangst, KI-Zweifel und Zollpläne den Kupferpreis erneut nach unten ziehen.
Kupferpreis: Erholung auf 5,51 Dollar je Pfund nach dem 11-Monatstief – ist der Ausverkauf vorbei?
Der Kupferpreis hat sich am Freitag um rund 3 Prozent auf etwa 5,51 US-Dollar je Pfund erholt, nachdem er am Mittwoch den tiefsten Stand seit elf Monaten erreicht hatte. Zinsangst, KI-Zweifel und Zollpläne trafen das Industriemetall – während die Minen weniger Kupfer fördern und die Lager leer sind.
Umgerechnet entsprechen 5,51 Dollar je Pfund rund 12.150 Dollar je Tonne (eigene Rechnung). An der Londoner Metallbörse LME fiel Dreimonatskupfer am Mittwoch, dem 25. November, auf einen Schlusskurs von 11.820,58 Dollar je Tonne, den niedrigsten Stand seit Dezember 2025 (Aktien.news, 26.11.2026). Am Donnerstag erholte sich der Preis auf rund 11.920 Dollar. An der New Yorker Comex lag das Tagestief am Mittwoch bei 5,222 Dollar je Pfund, der niedrigste Stand des Jahres 2026.
Der Absturz
Warum ist der Kupferpreis so stark gefallen?
Gegenüber dem Rekordhoch von Anfang September 2026 (laut Trading Economics rund 6,85 Dollar, Comex-Settlement 6,889 Dollar am 9. September) hat Kupfer zeitweise ein knappes Viertel verloren. Gegenüber dem LME-Schluss von 14.149,60 Dollar Ende Oktober waren es bis Mittwoch fast 17 Prozent. Mehrere Treiber kamen zusammen:
Zinsen und Dollar: Die US-Inflation stieg im Oktober weiter, die Märkte rechnen mit einer Zinserhöhung der Fed im Dezember. Ein starker Dollar verteuert Kupfer für Käufer außerhalb der USA.
KI-Zweifel: Anleger verkauften KI-Aktien und zweifelten am Tempo der Investitionen in Rechenzentren und Stromnetze, die als wichtige Kupfernachfrage gelten.
Positionsabbau: Laut Miningscout sanken die Netto-Long-Positionen der Spekulanten an der Comex binnen sechs Wochen von über 80.000 auf rund 35.000 Kontrakte. Algorithmische Verkäufe verstärkten die Bewegung.
Zölle: Die US-Regierung schlug neue Abgaben vor, darunter 20 Prozent auf China. Kupfer ist für 13 der 14 betroffenen Volkswirtschaften ausgenommen, ein möglicher Zoll von 15 Prozent auf raffiniertes Kupfer ab 2027 ist aber offen.
China: Die Nachfrage fiel schwächer aus als erwartet; zugleich stiegen die Prämien am Spotmarkt in Shanghai zuletzt deutlich.
Die Erholung
Was hat den Kupferpreis am Freitag angetrieben?
Auslöser der Erholung war laut Trading Economics ein „Risk-on“-Tag: Tech- und KI-Aktien legten zu, die Stimmung drehte freundlicher, und die neuen US-Zollvorschläge wirkten weniger störend als befürchtet, weil sie frühestens im Februar oder März greifen sollen. Gleichzeitig preist der Markt weitere Zinserhöhungen im Dezember und Januar ein – der Gegenwind bleibt also bestehen. Die Nasdaq stieg am Abend um 2,6 Prozent, der Dax um 0,9 Prozent (finanzen.at).
Das große Bild
Warum bleibt Kupfer trotz Preisrutsch ein knappes Metall?
Der Preisrutsch steht in einem merkwürdigen Gegensatz zur physischen Lage. Die Bestände an den Börsen decken nach Berechnungen der Bank BMO nur rund zwei Tage des weltweiten Verbrauchs, etwa 85 Prozent der börsenüberwachten Bestände von rund 1,09 Millionen Tonnen liegen laut Miningscout in den USA. Die chilenische Kupferbehörde Cochilco erwartet für 2026 einen Produktionsrückgang des größten Produzenten um 8,4 Prozent auf 4,94 Millionen Tonnen, den niedrigsten Wert seit 23 Jahren: geringere Erzgehalte, Betriebsunterbrechungen und ein Mangel an Schwefelsäure.
Dem steht ein Überschuss bei raffiniertem Kupfer gegenüber: Cochilco rechnet für 2026 mit 144.000 Tonnen und für 2027 mit 215.000 Tonnen Überangebot. Die Schmelzen leiden zugleich unter Konzentratknappheit; die Bearbeitungsgebühren (TC/RC) sind im Spotmarkt negativ. Das ist der Grund, warum Kupfer zugleich als Metall der Energiewende und als Konjunkturbarometer gilt – und warum die Preise so heftig auf Stimmung reagieren.
|Marke
|Kupferpreis
|Rekord (Comex, 9.9.2026)
|6,889 USD je Pfund
|LME-Schluss 30.10.2026
|14.149,60 USD je Tonne
|Comex-Tief 25.11.2026
|5,222 USD je Pfund
|LME-Schluss 25.11.2026
|11.820,58 USD je Tonne
|Freitag, 27.11.2026
|5,51 USD je Pfund (rund 12.150 USD je Tonne)
LME: Dreimonatskupfer, Schlusskurse. Comex: je Pfund. Die Umrechnung von Dollar je Pfund in Dollar je Tonne ist eine eigene Rechnung.
Quelle: Trading Economics (27.11.2026); Aktien.news (26.11.2026); Miningscout (20.11.2026)
Die Aktien
Was bedeutet der Kupferpreis für Rohstoff-Aktien wie Freeport und Southern Copper?
Bergbauaktien hängen mit Hebel am Kupferpreis. Nach einer Berechnung von Mining.com, die Aktien.news zitiert, verloren die zehn größten kupferlastigen Bergbaukonzerne seit Ende Oktober rund 145 Milliarden Dollar an Börsenwert, davon Southern Copper rund 36, BHP rund 27 und Freeport-McMoRan rund 23 Milliarden Dollar. Freeport kalkuliert den Cashflow für das vierte Quartal mit 6,50 Dollar je Pfund; der aktuelle Kupferpreis liegt deutlich darunter.
Am Donnerstag erholten sich Fresnillo, Endeavour, Glencore, Anglo American und Rio Tinto um 2,9 bis 4,8 Prozent, der Stoxx Europe 600 Basic Resources stieg um 3,4 Prozent. Auch Verarbeiter wie Aurubis profitieren von einer Erholung des Kupferpreises, hängen aber stärker an den Verarbeitungsmargen.
Der Ausblick
Was sollten Anleger beim Kupferpreis jetzt beobachten?
Die Zollfrage: Ob ein Zoll auf raffiniertes Kupfer ab 2027 kommt, ist offen. Die Prämie der Comex gegenüber der LME ist zuletzt fast verschwunden.
Die Fed: Der Markt erwartet eine Zinserhöhung im Dezember; die Sitzung am 9. Dezember setzt den Ton für Dollar und Metalle.
Die Konzentratgebühren: Die Verhandlungen über die TC/RC für 2027 zeigen, wie knapp Erz für die Hütten ist.
Die Lagerbestände: Sinken sie weiter, verschärft sich die Knappheit, auch wenn der Preis fällt.
Häufige Fragen
FAQ zum Kupferpreis
Wie hoch ist der Kupferpreis aktuell? Am Freitag, dem 27. November 2026, lag der Kupferpreis laut Trading Economics bei rund 5,51 US-Dollar je Pfund, ein Plus von etwa 2,9 Prozent.
Warum ist der Kupferpreis gefallen? Zinserhöhungsangst, ein starker Dollar, KI-Zweifel, Positionsabbau der Spekulanten und Zollsorgen trafen das Metall; am 25. November erreichte Kupfer den tiefsten Stand seit elf Monaten.
Wie hoch war der Kupferpreis-Rekord? Das Hoch lag Anfang September 2026 bei rund 6,85 bis 6,89 Dollar je Pfund.
Welche Rohstoff-Aktien hängen am Kupferpreis? Zu den kupferlastigen Werten zählen Freeport-McMoRan, Southern Copper, BHP, Rio Tinto, Glencore, Anglo American und Antofagasta.
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