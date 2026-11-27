Der europäische Leitindex STOXX 600 legte bis zum Vormittag um 0,9% auf 642,65 Punkte zu und steuert auf ein Wochenplus zu, nachdem er in der Vorwoche das stärkste Wochenminus seit Ende März 2025 verbucht hatte. Den größten Beitrag lieferte der Technologiesektor mit einem Plus von 2,3%, angeführt von Halbleiterwerten: ASML, ASM International und Infineon gewannen zwischen 3,8% und 4,5%. Dahinter folgen die Minenwerte mit einem Sektorplus von 3,5%. Der deutsche Leitindex DAX stieg zeitgleich um rund 0,9%, der EURO STOXX 50 um 1,3%.

In London dominieren die Rohstoffwerte die Gewinnerliste: Neben Fresnillo, das im FTSE 100 mit rund 5,5% bis 6% vorn liegt, gewinnen Antofagasta (rund 5%), Glencore (rund 5%) und Anglo American (rund 4,5%) deutlich hinzu. Im Mid-Cap-Index FTSE 250 gehört Pan African Resources mit mehr als 5% zu den stärksten Werten.