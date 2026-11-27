Die Rohstoffmärkte drehen am Freitag, dem 27. November 2026, kräftig ins Plus: Kupfer verteuert sich um mehr als 5%, Gold und Silber machen einen Teil ihrer jüngsten Verluste wett. Der europäische Bergbausektor steigt um 3,5% und zieht den STOXX 600 nach oben. An der Spitze der Gewinnerliste stehen die Edelmetallwerte Fresnillo und Pan African Resources mit Kursgewinnen von jeweils mehr als 5%. Was steckt hinter der Rohstoff-Rally, wie belastbar ist sie, und welche Aktien profitieren am stärksten?
Kupfer springt um mehr als 5%: Fresnillo und Pan African Resources führen Bergbauwerte an - Wie lange hält die Rohstoff-Erholung?
Europas Bergbausektor steigt um 3,5%, Kupfer verteuert sich um mehr als 5%, Gold und Silber machen Verluste wett. Fresnillo und Pan African Resources führen mit Kursgewinnen von jeweils über 5%. Was die Rohstoff-Rally für Anleger bedeutet.
Marktreaktion
Bergbauwerte und Chipaktien ziehen den STOXX 600
Der europäische Leitindex STOXX 600 legte bis zum Vormittag um 0,9% auf 642,65 Punkte zu und steuert auf ein Wochenplus zu, nachdem er in der Vorwoche das stärkste Wochenminus seit Ende März 2025 verbucht hatte. Den größten Beitrag lieferte der Technologiesektor mit einem Plus von 2,3%, angeführt von Halbleiterwerten: ASML, ASM International und Infineon gewannen zwischen 3,8% und 4,5%. Dahinter folgen die Minenwerte mit einem Sektorplus von 3,5%. Der deutsche Leitindex DAX stieg zeitgleich um rund 0,9%, der EURO STOXX 50 um 1,3%.
In London dominieren die Rohstoffwerte die Gewinnerliste: Neben Fresnillo, das im FTSE 100 mit rund 5,5% bis 6% vorn liegt, gewinnen Antofagasta (rund 5%), Glencore (rund 5%) und Anglo American (rund 4,5%) deutlich hinzu. Im Mid-Cap-Index FTSE 250 gehört Pan African Resources mit mehr als 5% zu den stärksten Werten.
Auslöser
Warum ziehen Kupfer, Gold und Silber gleichzeitig an?
Nach Marktberichten stehen mehrere Faktoren im Vordergrund. Erstens kehren Käufer nach den heftigen Verlusten der vergangenen Tage in den Rohstoffsektor zurück: Gold war zuvor auf ein Jahrestief gefallen, und Anleger greifen bei niedrigeren Preisen zu. Zweitens beruhigen sich die zuletzt belastenden Sorgen um KI-Werte, nachdem Behörden in Südkorea und China Stützungsmaßnahmen angekündigt haben. Drittens verläuft der Handel in einer US-Feiertagsflaute nach Thanksgiving, was die Marktstimmung dämpft und Kursbewegungen bei geringeren Umsätzen verstärken kann.
Besonders deutlich fällt die Kupfer-Erholung aus: Die Londoner Metallbörse LME sieht Kupfer wieder über 12.600 US-Dollar je Tonne, nachdem der Preis früher in dieser Woche unter 11.500 US-Dollar gefallen war. Wir haben keinen einzelnen, belegten Auslöser für den Preissprung gefunden; die genannten Erklärungen sind Marktdeutungen, keine Fakten.
|Rohstoff
|Stand
|Veränderung zum Vortag
|Kupfer (Comex-Future)
|rund 5,61 bis 5,68 USD je Pfund
|+4,7% bis +5,2%
|Gold
|rund 3.650 bis 3.685 USD je Unze
|+2,6% bis +3,3%
|Silber
|rund 44 USD je Unze
|+6% bis +10%
|Rohöl (Brent)
|rund 97,5 USD je Barrel
|+0,9%
Intraday-Werte, Stand Freitagvormittag. Je nach Quelle und Kontraktmonat weichen die Veränderungen ab; Silber nach Quellen zwischen rund 6% und 10% im Plus.
Quelle: Investing.com, finanzen.at, FXStreet, Edge Consultancy, Stand 27.11.2026
Auffällig ist die Erholung bei Silber: Das Metall hatte seit Jahresbeginn zuletzt rund 37% verloren, Gold lag seit Jahresbeginn in US-Dollar gerechnet rund 15% im Minus. Die heutige Rally macht damit nur einen Teil der Verluste wett.
Aktien im Fokus
Welche Bergbauaktien am stärksten profitieren
Bergbauaktien reagieren auf Metallpreise typischerweise mit Hebel: Weil die Förderkosten weitgehend fest sind, schlägt jeder zusätzliche Dollar Metallpreis stark auf den Gewinn durch. Das gilt in beide Richtungen.
Fresnillo: Silber-Hebel mit Goldanteil
Das britisch-mexikanische Unternehmen gilt als weltweit größter Primärsilberproduzent und fördert zudem Gold. Weil Silber heute am stärksten steigt, profitiert Fresnillo überproportional: Die Aktie legt in London um rund 5,5% bis 6% zu und führt den FTSE 100 an. Dämpfend wirkt, dass das Unternehmen im Februar seine Produktionsziele für 2026 gesenkt hatte.
Pan African Resources: reiner Goldwert
Der südafrikanische Goldproduzent steht für die Gold-Seite der Rally. Die Aktie steigt um mehr als 5% und gehört im FTSE 250 zu den stärksten Werten. Als Goldwert reagiert Pan African Resources unmittelbar auf den Goldpreis, der sich nach dem Jahrestief wieder über 3.650 US-Dollar erholt.
Antofagasta: direkter Kupfer-Profiteur
Der chilenische Kupferproduzent ist der direkteste Profiteur des Kupfersprungs: Die Aktie gewinnt rund 5%. Auch Glencore (rund 5%) und Anglo American (rund 4,5%) profitieren von der Kupfer-Erholung, sind aber breiter aufgestellt.
Kursverlauf
Fresnillo, Pan African Resources und Antofagasta im Vergleich
Risiken
Warum die Erholung noch nicht gesichert ist
Ausblick
Was Anleger jetzt beobachten sollten
Kurzfristig entscheidet sich, ob die Metalle die heutigen Gewinne über den Wochenschluss und die ersten Handelstage der neuen Woche halten, wenn die US-Märkte wieder mit voller Liquidität handeln. Mittel- bis langfristig stützen strukturelle Faktoren vor allem Kupfer: In den vergangenen Monaten sorgten Angebotsengpässe an der LME und erwartete Förderkürzungen in Chile für einen knappen Markt. Silber profitiert zusätzlich von der industriellen Nachfrage.
Anleger sollten diese Punkte im Blick behalten:
Die weitere Entwicklung der Zinserwartungen und des US-Dollars, die auf Gold und Silber wirken.
Neue Zollentscheidungen der US-Regierung, die Kupfer und die Konjunktur betreffen.
Die Kupferpreise an der LME: Hält der Preis die Marke von 12.000 US-Dollar je Tonne?
Die Entwicklung des Ölpreises und der Lage in der Straße von Hormus.
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