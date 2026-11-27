KSB Aktie: SDAX Gewinner am Abend – Pumpenbauer knackt die 800-Euro-Marke

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:10 2 Min.

Die KSB Vorzugsaktie gewinnt am Freitag 3,27 Prozent auf 821 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. In zwei Tagen hat der Pumpen- und Armaturenhersteller 54 Euro zugelegt.

Die runde Marke ist gefallen: Die KSB Aktie steigt am Freitag um 3,27 Prozent auf 821,00 Euro und ist neuntgrößter SDAX Gewinner (Xetra-Schluss, comdirect). Am Donnerstag hatte die Vorzugsaktie des Frankenthaler Pumpenbauers bei 795 Euro geschlossen, am Mittwoch noch bei 767 Euro. KSB3 KSB3 — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr KSB3 — — — Schlusskurs der KSB Vorzugsaktie auf Xetra 821,00 € Tagesgewinn, Platz 9 der SDAX Gewinner +3,27 % Kursgewinn in zwei Handelstagen +54 € Xetra-Tagesumsatz 1,46 Mio. € Quelle : comdirect, 26. und 27.11.2026, 17:35 Uhr; eigene Berechnung Der Auslöser Warum steigt die KSB Aktie heute? Eine Meldung aus Frankenthal gibt es nicht. Die KSB Aktie setzt die Erholung vom Donnerstag fort und überwindet dabei die viel beachtete Marke von 800 Euro. Solche Marken wirken wie Magnete: Ist sie genommen, folgen häufig Anschlusskäufe von Anlegern, die auf den Ausbruch gewartet haben. Für die Verhältnisse des Titels war der Umsatz mit knapp 1,5 Millionen Euro ordentlich. Im Hintergrund hilft der Markt. Der SDAX legte 1,21 Prozent zu, und Anleger rechnen für 2027 mit einer Fortsetzung der konjunkturellen Erholung. Davon würde ein Industrieausrüster wie der SDAX Gewinner KSB profitieren. Der Hintergrund Pumpen, Armaturen und ein starkes Servicegeschäft KSB zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Pumpen und Armaturen für Wasserwirtschaft, Energieerzeugung, Chemie, Gebäudetechnik und Bergbau. Ein wachsender Teil des Ergebnisses stammt aus Wartung und Ersatzteilen. Die Mehrheit der Stimmrechte liegt bei einer Stiftung, an der Börse gehandelt werden Stamm- und Vorzugsaktien. Im SDAX vertreten ist die Vorzugsaktie. Wegen des hohen Kurses und des kleinen Streubesitzes ist der Handel in der KSB Aktie dünn. Was für die KSB Aktie spricht Ausbruch über 800 Euro

Breite Aufstellung über viele Branchen

Servicegeschäft liefert wiederkehrende Erträge Was Anleger bedenken sollten Kein Unternehmensauslöser für den Anstieg

Dünner Handel verstärkt Ausschläge in beide Richtungen

Abhängigkeit von der Investitionskonjunktur Kurz erklärt Fragen und Antworten zur KSB Aktie Warum ist KSB heute SDAX Gewinner?

Die Aktie setzt ihre Erholung fort und hat die Marke von 800 Euro überwunden. Eine Unternehmensnachricht fehlt. Um welche KSB Aktie geht es?

Um die Vorzugsaktie, die im SDAX notiert ist. KSB Aktie (Vorzüge): ISIN DE0006292030, WKN 629203, Börsenkürzel KSB3. Fazit zur KSB Aktie Die KSB Aktie ist am Freitag SDAX Gewinner und schließt klar über 800 Euro. Der Ausbruch kommt ohne Nachricht, aber mit solidem Umsatz. Ob er hält, zeigt die kommende Woche.

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