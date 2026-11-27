Die runde Marke ist gefallen: Die KSB Aktie steigt am Freitag um 3,27 Prozent auf 821,00 Euro und ist neuntgrößter SDAX Gewinner (Xetra-Schluss, comdirect). Am Donnerstag hatte die Vorzugsaktie des Frankenthaler Pumpenbauers bei 795 Euro geschlossen, am Mittwoch noch bei 767 Euro.
KSB Aktie: SDAX Gewinner am Abend – Pumpenbauer knackt die 800-Euro-Marke
Die KSB Vorzugsaktie gewinnt am Freitag 3,27 Prozent auf 821 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. In zwei Tagen hat der Pumpen- und Armaturenhersteller 54 Euro zugelegt.
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Der Auslöser
Warum steigt die KSB Aktie heute?
Eine Meldung aus Frankenthal gibt es nicht. Die KSB Aktie setzt die Erholung vom Donnerstag fort und überwindet dabei die viel beachtete Marke von 800 Euro. Solche Marken wirken wie Magnete: Ist sie genommen, folgen häufig Anschlusskäufe von Anlegern, die auf den Ausbruch gewartet haben. Für die Verhältnisse des Titels war der Umsatz mit knapp 1,5 Millionen Euro ordentlich.
Im Hintergrund hilft der Markt. Der SDAX legte 1,21 Prozent zu, und Anleger rechnen für 2027 mit einer Fortsetzung der konjunkturellen Erholung. Davon würde ein Industrieausrüster wie der SDAX Gewinner KSB profitieren.
Der Hintergrund
Pumpen, Armaturen und ein starkes Servicegeschäft
KSB zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Pumpen und Armaturen für Wasserwirtschaft, Energieerzeugung, Chemie, Gebäudetechnik und Bergbau. Ein wachsender Teil des Ergebnisses stammt aus Wartung und Ersatzteilen. Die Mehrheit der Stimmrechte liegt bei einer Stiftung, an der Börse gehandelt werden Stamm- und Vorzugsaktien. Im SDAX vertreten ist die Vorzugsaktie. Wegen des hohen Kurses und des kleinen Streubesitzes ist der Handel in der KSB Aktie dünn.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur KSB Aktie
Warum ist KSB heute SDAX Gewinner?
Die Aktie setzt ihre Erholung fort und hat die Marke von 800 Euro überwunden. Eine Unternehmensnachricht fehlt.
Um welche KSB Aktie geht es?
Um die Vorzugsaktie, die im SDAX notiert ist.
KSB Aktie (Vorzüge): ISIN DE0006292030, WKN 629203, Börsenkürzel KSB3.
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