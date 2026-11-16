Sie ist eine der traditionsreichsten Industrieaktien im SDAX – und in dieser Woche einer der Gewinner. Die KSB Aktie, gemeint ist die Vorzugsaktie, legte um 6,42 Prozent zu und belegt Platz acht unter den SDAX-Gewinnern. Auslöser war die Quartalsmitteilung am Dienstag: Der Pumpen- und Armaturenhersteller aus Frankenthal meldete einen kräftigen Anstieg der Aufträge und ein deutlich verbessertes drittes Quartal. Doch auf Jahressicht liegt die Aktie noch rund 13 Prozent im Minus. Unsere KSB Aktienanalyse prüft, ob die Wende geschafft ist – und was die KSB Aktienprognose bestimmt.
KSB Aktie: Aufträge plus 11 Prozent, Rechenzentren und Bergbau als Treiber – Aktienanalyse: Unterschätzter Pumpen-Champion?
Plus 6,42 Prozent in einer Woche: Die KSB Aktie gehört zu den Gewinnern im SDAX. Der Frankenthaler Pumpen- und Armaturenhersteller meldet ein kräftiges Auftragsplus, ein deutlich besseres drittes Quartal und bestätigt die Jahresprognose. Doch der Gewinn liegt noch unter dem Vorjahr, und die Aktie ist weit von ihrem Hoch entfernt. Unsere KSB Aktienanalyse zeigt, wie viel Substanz in der Erholung steckt und was die KSB Aktienprognose bestimmt.
Steckbrief
- Unternehmen
- KSB SE & Co. KGaA
- Sitz
- Frankenthal (Pfalz)
- Ticker
- KSB3 (Xetra, Vorzugsaktie)
- Index
- SDAX
- Kurs
- rund 850 Euro
- Börsenwert
- rund 1,5 Milliarden Euro
- KGV
- rund 10
- Geschäft
- Pumpen, Armaturen, Service
Stand: 13.11.2026, Vorzugsaktie; Kurs, Börsenwert und KGV gerundete Näherungswerte
Das Geschäft
Pumpen für Kraftwerke, Minen und Rechenzentren: KSB im Überblick
KSB baut Pumpen und Armaturen für Wasserwirtschaft, Energie, Chemie, Bergbau und Gebäudetechnik – und betreibt mit KSB SupremeServ ein wachsendes Servicegeschäft. Neue Nachfrage kommt aus zwei Richtungen: Der Bergbau braucht robuste Pumpen für den Abbau von Rohstoffen, die für Energiewende und Elektromobilität benötigt werden. Und Rechenzentren benötigen leistungsfähige Kühlsysteme, in denen Pumpen und Ventile eine Schlüsselrolle spielen. Damit profitiert KSB indirekt vom KI-Boom, ohne selbst ein Technologiewert zu sein.
Die Quartalszahlen
Volle Auftragsbücher, Ergebnis zieht an
Für die KSB Aktienanalyse ist der Auftragseingang der wichtigste Frühindikator – und der zeigt nach oben.
Nach neun Monaten stieg der Auftragseingang um 9,5 Prozent auf 2,68 Milliarden Euro, im dritten Quartal allein um 10,8 Prozent auf 831 Millionen Euro. Alle Segmente legten zu: Armaturen um 13,8 Prozent, Pumpen um 10,9 Prozent und das Servicegeschäft um 9,6 Prozent. Regional führte Asien mit einem Plus von 18,6 Prozent, Europa blieb stabil. Der Umsatz wuchs nach neun Monaten um 1,6 Prozent auf 2,27 Milliarden Euro, im dritten Quartal um 3,8 Prozent auf 797 Millionen Euro. Das EBIT erreichte nach neun Monaten 171 Millionen Euro und lag damit noch unter dem Vorjahr. Doch im dritten Quartal stieg es gegenüber dem zweiten Quartal um 23 Prozent auf 72 Millionen Euro.
KSB: Auftragseingang im dritten Quartal nach Segmenten
Prozent
Veränderung gegenüber dem Vorjahresquartal.
Quelle: KSB, Quartalsmitteilung vom 10. November 2026
Daten als Tabelle
|Segment
|Veränderung
|Armaturen
|13,8
|Pumpen
|10,9
|KSB SupremeServ
|9,6
Der Ausblick
Prognose bestätigt: ein starkes Schlussquartal erwartet
KSB bestätigte die Jahresprognose und rechnet trotz schwieriger Märkte mit einem starken vierten Quartal. Belastend wirken steigende Material- und Logistikkosten sowie Zurückhaltung bei den Budgets mancher Kunden. Der hohe Auftragseingang gibt dem Management aber Rückenwind: Die Bestellungen von heute sind die Umsätze von morgen. Für die KSB Aktienprognose ist entscheidend, ob sich der Auftragsboom 2027 in steigende Margen übersetzt.
Die Bewertung
KGV um 10, weit unter dem Hoch
Die KSB Vorzugsaktie hat über fünf Jahre mehr als verdoppelt, liegt aber deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 1.275 Euro. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis um 10 ist sie im Vergleich zu anderen Industriewerten moderat bewertet. Dazu kommt eine hohe Dividende von zuletzt mehr als 26 Euro je Vorzugsaktie. Anleger zahlen derzeit also nicht viel für die Wachstumsfantasie aus Rechenzentren und Bergbau.
Die Szenarien
KSB Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Aufträge werden Gewinne
Ein starkes viertes Quartal und steigende Margen 2027 bestätigen die Wende. Dann könnte die Aktie einen Teil des Abstands zum Jahreshoch aufholen.
Szenario 2: Seitwärts mit Dividende
Die Aufträge wachsen, die Kosten fressen den Margenhebel. Die Aktie bewegt sich seitwärts, die Dividende trägt die Rendite.
Szenario 3: Kosten drücken
Steigende Material- und Logistikkosten und eine schwache Industrie in Europa belasten. Dann droht ein Rückfall auf die Jahrestiefs.
Häufige Fragen zur KSB Aktienanalyse
Warum ist die KSB Aktie SDAX-Gewinner der Woche?
KSB meldete am 10. November einen um 9,5 Prozent höheren Auftragseingang und ein deutlich verbessertes drittes Quartal. Die Vorzugsaktie stieg in der Woche um 6,42 Prozent.
Was erwartet KSB für 2026?
Der Konzern bestätigte seine Jahresprognose und rechnet mit einem starken vierten Quartal.
Wann legt KSB die nächsten Zahlen vor?
Der vorläufige Bericht über das Geschäftsjahr 2026 ist für den 2. Februar 2027 angekündigt.
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