KSB Aktie: Aufträge plus 11 Prozent, Rechenzentren und Bergbau als Treiber – Aktienanalyse: Unterschätzter Pumpen-Champion?

Sie ist eine der traditionsreichsten Industrieaktien im SDAX – und in dieser Woche einer der Gewinner. Die KSB Aktie, gemeint ist die Vorzugsaktie, legte um 6,42 Prozent zu und belegt Platz acht unter den SDAX-Gewinnern. Auslöser war die Quartalsmitteilung am Dienstag: Der Pumpen- und Armaturenhersteller aus Frankenthal meldete einen kräftigen Anstieg der Aufträge und ein deutlich verbessertes drittes Quartal. Doch auf Jahressicht liegt die Aktie noch rund 13 Prozent im Minus. Unsere KSB Aktienanalyse prüft, ob die Wende geschafft ist – und was die KSB Aktienprognose bestimmt.