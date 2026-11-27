Mittel- bis langfristig hängt die K+S-Aktie am Kalipreis und an zwei großen Projekten. Mit Werra 2060 stellt K+S das deutsche Verbundwerk von nasser auf trockene Aufbereitung um, senkt Prozessabwasser und verlängert die Laufzeit. In Kanada wird das Werk Bethune in den kommenden Jahren auf eine Kapazität von vier Millionen Tonnen ausgebaut. Beide Projekte führen laut Geschäftsbericht 2025 auch 2026 und 2027 noch zu deutlich erhöhten Investitionen. Das drückt den Free Cashflow und damit die Dividende: Für 2025 zahlte K+S 0,07 Euro je Aktie, rund 43% des bereinigten Free Cashflows von 29 Mio. Euro. Analysten erwarten für 2026 laut finanzen.net im Schnitt rund 0,27 Euro.