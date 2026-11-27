Die K+S-Aktie (ISIN: DE000KSAG888, FSE: SDF) ist auf ein 6-Monats-Tief gefallen, und ausgerechnet jetzt greift der Vorstand zu: Vier Mitglieder haben zwischen dem 16. und 25. November in sieben Transaktionen 31.500 Aktien für rund 392.000 Euro gekauft. Diese K+S Aktienanalyse mit K+S Aktie Prognose zeigt, was hinter dem Kursrutsch steckt, wie solide die Zahlen sind und was das Signal der Insider wert ist.
K+S Aktienanalyse: Vier Vorstände kaufen für rund 392.000 Euro nach - Ist das 6-Monats-Tief der Kali-Aktie der Boden?
Die K+S-Aktie fällt auf ein 6-Monats-Tief, doch vier Vorstände kaufen nach: 31.500 Aktien in sieben Transaktionen. Die K+S Aktienanalyse mit Prognose zu Quartalszahlen, Kalipreisen und Chartbild.
Steckbrief
- Unternehmen
- K+S Aktiengesellschaft
- Börse / Ticker
- Xetra, SDF (MDAX)
- ISIN / WKN
- DE000KSAG888 / KSAG88
- Kerngeschäft
- Kali- und Salzproduktion, Werke Werra (Deutschland) und Bethune (Kanada)
- Kurs
- rund 12,30 €
- 52-Wochen-Hoch
- rund 18,69 € (13.03.2026)
- Dividende für 2025
- 0,07 € je Aktie
- Nächste Termine
- Jahreszahlen 2026 voraussichtlich im März 2027
Stand: 27.11.2026, Kurs: rund 12,30 Euro am 27.11.2026, laut Redaktionsangabe
Für Anleger der K+S-Aktie war der November bisher unerfreulich. Nach einem Minus von rund 14% im Oktober rutschte der MDAX-Titel am 23. November auf 11,82 Euro und damit auf den tiefsten Stand seit einem halben Jahr. Aktuell notiert die K+S-Aktie bei rund 12,30 Euro, mehr als ein Viertel unter dem Septemberhoch von 17,20 Euro. Doch das Management setzt ein Zeichen.
Die Insiderkäufe
Je tiefer der Kurs, desto öfter kaufte der Vorstand
Den Auftakt machte Finanzvorstand Dr. Jens Christian Keuthen am 16. November mit 8.000 Aktien zu 12,76 Euro (102.080 Euro). Am 19. November folgte Vorstandsvorsitzender Dr. Christian H. Meyer mit 12.000 Aktien zu 12,50 Euro (150.000 Euro), am 23. November kaufte er weitere 4.000 Aktien zu 12,10 Euro. Auch Christina Daske und Dr. Carin-Martina Tröltzsch griffen zu, Keuthen legte am 25. November noch einmal 1.900 Aktien zu 11,90 Euro nach. Insgesamt wurden 31.500 Aktien für rund 392.000 Euro erworben, in sieben Transaktionen zu Kursen von 11,90 bis 12,76 Euro.
|Vorstand
|Aktien
|Kurs
|Volumen
|Dr. Christian H. Meyer (Vorstandsvorsitzender)
|16.000
|12,10-12,50 €
|rund 198.400 €
|Dr. Jens Christian Keuthen (Finanzvorstand)
|9.900
|11,90-12,76 €
|rund 124.690 €
|Christina Daske
|4.000
|12,30-12,50 €
|rund 49.600 €
|Dr. Carin-Martina Tröltzsch
|1.600
|rund 11,90 €
|rund 19.040 €
|Summe
|31.500
|11,90-12,76 €
|rund 391.730 €
Summe der Einzelposten. Keuthen: 8.000 Aktien zu 12,76 Euro und 1.900 Aktien zu 11,90 Euro; Meyer: 12.000 Aktien zu 12,50 Euro und 4.000 Aktien zu 12,10 Euro; Daske: je 2.000 Aktien zu 12,50 und 12,30 Euro.
Quelle: EQS-Directors' Dealings, finanzen.net, boersentreff.de, Goldesel
Keuthen hatte bereits am 16. Juni 2026 Aktien gekauft, damals 4.600 Stück zu 13,50 Euro. Dass nun gleich vier Vorstände nacheinander kaufen, und das bei fallenden Kursen, ist ein ungewöhnlich breites Signal. Es ist aber kein Garant: Insider können sich irren, und ein Kauf sagt nichts über den Zeitpunkt der Trendwende.
Die Quartalszahlen
Umsatz wächst, EBITDA stagniert
K+S hat am 10. November 2026 die Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt. Der Umsatz stieg auf 934 Mio. Euro (Vorjahr 879 Mio. Euro), das EBITDA gab leicht auf 108 Mio. Euro nach (Vorjahr 111 Mio. Euro). Belastet haben höhere Logistik- und Energiekosten sowie ein Wartungsstillstand im kanadischen Werk Bethune. Über neun Monate liegt das EBITDA mit 563 Mio. Euro deutlich über den 421 Mio. Euro des Vorjahres, der bereinigte Free Cashflow betrug 119 Mio. Euro.
|Kennzahl
|2026
|Vorjahr
|Umsatz 3. Quartal
|934 Mio. €
|879 Mio. €
|EBITDA 3. Quartal
|108 Mio. €
|111 Mio. €
|EBITDA 9 Monate
|563 Mio. €
|421 Mio. €
|EBITDA-Prognose Gesamtjahr
|700-750 Mio. €
|613 Mio. € (Ist 2025)
|Implizites EBITDA 4. Quartal
|137-187 Mio. €
|192 Mio. €
Der implizite Wert für das 4. Quartal ergibt sich aus Prognosespanne minus neun Monate (Redaktionsrechnung).
Quelle: K+S, Quartalsmitteilung vom 10.11.2026
Die Prognose hat K+S eingeengt: Das EBITDA 2026 soll 700 bis 750 Mio. Euro erreichen, zuvor waren es 680 bis 760 Mio. Euro. Der Mittelwert steigt damit von 720 auf 725 Mio. Euro. Die Untergrenze wurde angehoben, weil Angebotsengpässe am Weltkalimarkt das schwächere Nachfrageszenario weniger wahrscheinlich machen. Die Obergrenze sank, weil ein Preisanstieg in Übersee bislang ausblieb. Für das Schlussquartal reichen damit 137 bis 187 Mio. Euro EBITDA, im Vorjahresquartal waren es 192 Mio. Euro. Operativ steht die K+S-Aktie also nicht schlecht da, der Markt zweifelt aber an den Kalipreisen.
Die Analysten
Gespaltenes Lager, Kursziele zwischen 10,50 und 17,50 Euro
Die Analysten sind uneins. Das durchschnittliche Kursziel liegt laut finanzen.net bei 13,12 Euro, rund 7% über dem aktuellen Kurs. Die Deutsche Bank bleibt bei "Sell", die LBBW hob dagegen am 20. November von "Halten" auf "Kaufen", senkte aber das Kursziel. Die Einstufungen stammen von Dritten und sind keine Empfehlung von aktiencheck.de.
|Institut
|Einstufung
|Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank
|Sell
|10,50 €
|11.11.2026
|LBBW
|Kaufen (zuvor Halten)
|15,00 € (zuvor 17,50 €)
|20.11.2026
|Parmantier & Cie.
|Buy (zuvor Halten)
|17,50 €
|November 2026
Einstufungen Dritter, unverändert weitergegeben. aktiencheck.de macht sie sich nicht zu eigen.
Quelle: aktiencheck.de, Goldesel, finanzen.net (Stand 25.11.2026)
Das Chartbild
Unter allen Durchschnitten, Test der 11-Euro-Zone
Das Chartbild der K+S-Aktie ist angeschlagen. Laut boerse.de durchbrach der Kurs am 9. Oktober die 200-Tage-Linie bei rund 14,85 Euro nach unten, seither steht die Aktie in kurz-, mittel- und langfristigen Abwärtstrends. Die frühere Unterstützung um 13 Euro ist gefallen. Das jüngste Tief markierte die Aktie am 23. November bei 11,82 Euro. Darunter liegt die Zone um 11 Euro, wo die Aktie im November 2025 ihr Jahrestief bei 11,03 Euro ausbildete. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei rund 18,69 Euro vom 13. März 2026. Erst ein Rückgewinn der 13-Euro-Zone würde das Bild wieder aufhellen.
Das große Bild
Kalipreise, Werra 2060 und Bethune
Mittel- bis langfristig hängt die K+S-Aktie am Kalipreis und an zwei großen Projekten. Mit Werra 2060 stellt K+S das deutsche Verbundwerk von nasser auf trockene Aufbereitung um, senkt Prozessabwasser und verlängert die Laufzeit. In Kanada wird das Werk Bethune in den kommenden Jahren auf eine Kapazität von vier Millionen Tonnen ausgebaut. Beide Projekte führen laut Geschäftsbericht 2025 auch 2026 und 2027 noch zu deutlich erhöhten Investitionen. Das drückt den Free Cashflow und damit die Dividende: Für 2025 zahlte K+S 0,07 Euro je Aktie, rund 43% des bereinigten Free Cashflows von 29 Mio. Euro. Analysten erwarten für 2026 laut finanzen.net im Schnitt rund 0,27 Euro.
Entscheidend bleibt der Preis in Brasilien. CEO Meyer hatte im März betont, dass für das obere Ende der Prognose neben mehr Absatz auch eine weitere Preiserholung im Frühjahr nötig sei. Dieser Preisimpuls ist bislang ausgeblieben. Zugleich sehen Beobachter Angebotsengpässe am Weltmarkt, die den Preis stützen könnten.
Prognose
K+S Aktie Prognose: drei Szenarien
Eine seriöse Punktprognose ist bei der K+S-Aktie nicht möglich. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien, die an beobachtbare Auslöser geknüpft sind. Es sind Einschätzungen der Redaktion, keine Kursziele und keine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Jahresende): Bodenbildung oder neuer Test
Die Vorstandskäufe und das 6-Monats-Tief bei 11,82 Euro sprechen für eine Bodenbildung. Die Zone um 11 Euro bleibt als Unterstützung entscheidend. Fällt die K+S-Aktie darunter, wäre das ein Warnsignal. Erste Erholungssignale bei den Kalipreisen könnten dagegen für eine Gegenbewegung sorgen.
Mittelfristig (2027): Die Frühjahrssaison entscheidet
Mit den Jahreszahlen im März 2027 legt K+S den Ausblick für das neue Jahr vor. Der Preis in Brasilien in der Frühjahrssaison entscheidet, ob die K+S Aktie Prognose in Richtung der oberen Analystenziele zeigt oder die 13-Euro-Zone Widerstand bleibt.
Langfristig (ab 2028): Investitionen müssen sich auszahlen
Wenn Werra 2060 und Bethune auf Kurs bleiben und die Investitionen zurückgehen, könnte der Free Cashflow und damit die Dividende der K+S-Aktie spürbar steigen. Zugleich bleibt K+S ein zyklischer Wert, dessen Ergebnis stark vom Kalipreis abhängt.
Termine
Was Anleger der K+S-Aktie jetzt beobachten
FAQ
Häufige Fragen zur K+S-Aktie
Warum fällt die K+S-Aktie? Die Aktie ist nach einem Oktober-Minus von rund 14% auf ein 6-Monats-Tief von 11,82 Euro gefallen. Als Belastung gelten die ausgebliebene Preiserholung in Übersee, eine eingeengte Prognose mit gesenkter Obergrenze und die hohen Investitionen.
Wer hat K+S-Aktien gekauft? Vorstandschef Dr. Christian H. Meyer, Finanzvorstand Dr. Jens Christian Keuthen sowie Christina Daske und Dr. Carin-Martina Tröltzsch kauften zwischen dem 16. und 25. November 31.500 Aktien für rund 392.000 Euro.
Wie lautet die K+S Aktie Prognose der Redaktion? Kurzfristig sind Bodenbildung oder ein weiterer Test der 11-Euro-Zone möglich, mittelfristig entscheidet der Kalipreis, langfristig die Wirkung von Werra 2060 und Bethune. Kursziele nennt aktiencheck.de nicht.
Wie hoch ist die EBITDA-Prognose für 2026? K+S erwartet 700 bis 750 Mio. Euro, zuvor 680 bis 760 Mio. Euro.
Zahlt die K+S-Aktie Dividende? Für 2025 zahlte K+S 0,07 Euro je Aktie. Analysten erwarten für 2026 im Schnitt rund 0,27 Euro.
Ist die K+S-Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
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