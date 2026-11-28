Wem glaubt man mehr: dem Analysten, der die Zahlen von außen betrachtet, oder den Managern, die sie von innen kennen? Bei K+S stehen sich beide gerade gegenüber. Die K+S Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei rund 12,30 Euro. Auf Wochensicht verlor sie gut ein Prozent, zur Wochenmitte hatte sie ein neues Sechsmonatstief markiert.