Wem glaubt man mehr: dem Analysten, der die Zahlen von außen betrachtet, oder den Managern, die sie von innen kennen? Bei K+S stehen sich beide gerade gegenüber. Die K+S Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei rund 12,30 Euro. Auf Wochensicht verlor sie gut ein Prozent, zur Wochenmitte hatte sie ein neues Sechsmonatstief markiert.
K+S Aktie: Berenberg sagt „Sell“ und senkt auf 10,80 Euro – während die eigenen Manager Aktien kaufen
Ein Analyst kappt Kursziel und Prognosen, die K+S Aktie fällt auf ein Sechsmonatstief. Gleichzeitig melden mehrere Führungskräfte Käufe. Wer liegt beim Kalipreis richtig?
K+S Aktiengesellschaft · ISIN: DE000KSAG888 · WKN: KSAG88 · Handelssymbol: SDF · US-Handelssymbol: KPLUY
Die Analystensicht
Weniger Kalipreis, weniger Übernahmefantasie
Analyst Sebastian Bray von der Privatbank Berenberg senkte in einer am 26. November 2026 veröffentlichten Studie das Kursziel für K+S von 13,00 auf 10,80 Euro und bestätigte die Einstufung „Sell“. Er begründet das mit niedrigeren Erwartungen an die Kalipreise und einem geringeren Übernahmepotenzial. Zugleich kürzte er seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen für 2026. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Aktie reagierte gelassener, als die Schlagzeile vermuten lässt: Am Donnerstag legte sie sogar zu, am Freitag bewegte sie sich kaum. Ein Grund dürfte sein, dass viel Pessimismus bereits im Kurs steckt. Vom 52-Wochen-Hoch bei 18,69 Euro ist das Papier rund ein Drittel entfernt.
Insiderkäufe sind kein Beweis, aber ein Signal. Manager verkaufen aus vielen Gründen. Kaufen tun sie meist nur aus einem: weil sie den Kurs für zu niedrig halten.
Die Innensicht
Führungskräfte greifen zu
Zwischen dem 16. und 25. November meldeten mehrere Führungskräfte von K+S Aktienkäufe, darunter eine Meldung vom 24. November. Solche Geschäfte müssen offengelegt werden. Sie zeigen, dass das Management dem eigenen Unternehmen auf diesem Kursniveau Geld anvertraut – über die Höhe der Beträge lagen der Redaktion keine Angaben vor.
Fundamental hängt alles am Kalipreis. K+S fördert in Europa und Nordamerika Kali- und Salzprodukte; der Düngemittelmarkt schwankt stark mit Agrarpreisen und dem Angebot großer Produzenten. Für 2026 plant das Unternehmen ein EBITDA von 680 bis 760 Millionen Euro. Im dritten Quartal hatten Analysten einen Verlust je Aktie erwartet.
Häufige Fragen zur K+S Aktie
Wo steht die K+S Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie auf Xetra bei rund 12,30 Euro.
Was hat Berenberg entschieden?
Analyst Sebastian Bray senkte das Kursziel am 26. November von 13,00 auf 10,80 Euro und bestätigte „Sell“.
Kaufen Manager Aktien?
Ja, mehrere Führungskräfte meldeten zwischen dem 16. und 25. November Käufe.
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