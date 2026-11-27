Der Bitcoin Kurs hat den Novemberausverkauf mit rund 61.500 Dollar vorerst abgefangen, doch die Lage bleibt angespannt: Rekordabflüsse aus Bitcoin-ETFs, ein Aufschlag auf Bitcoin-Bestände unter 1 bei Strategy und eine mutmaßliche Zinserhöhung der US-Notenbank. Vier Termine bis Weihnachten geben Anlegern Orientierung.
Kryptomarkt: Vier Termine bis Weihnachten – was entscheidet jetzt über den Bitcoin Kurs und Krypto-Aktien?
Zwischen dem MSCI-Rauswurf von Strategy am 30. November, der Fed am 9. Dezember, dem Ethereum-Test am 15. Dezember und dem Quartalsverfall am 25. Dezember stehen die wichtigsten Termine für den Bitcoin Kurs, Ether, XRP und Krypto-Aktien wie Strategy und Coinbase.
Bitcoin notierte am 27. November gegen 14:00 Uhr (MEZ) laut BTC-ECHO bei 61.518 US-Dollar (56.121 Euro), ein Plus von 1,37 Prozent in 24 Stunden, aber ein Minus von 22,9 Prozent in einem Monat. Das Allzeithoch von 107.662 Euro (6. Oktober 2025) liegt rund 48 Prozent entfernt. Für den Bitcoin Kurs, für Ether und XRP und für Krypto-Aktien wie die Strategy Aktie und die Coinbase Aktie gilt gerade jetzt: Es zählen weniger einzelne Tagesbewegungen als ein paar feste Termine. Hier sind sie, mit dem, was Anleger dazu wissen sollten.
Termin 1: 30. November
Was passiert mit der Strategy Aktie – und mit dem Bitcoin Kurs?
Zum Handelsschluss am Montag, 30. November, wird die Strategy Aktie (MSTR) laut MSCI aus den Indizes MSCI USA, World und ACWI genommen. Hintergrund ist eine neue Regel für Unternehmen ohne operatives Geschäft; MSCI hatte das am 11. November angekündigt. Indexfonds, die diese Benchmarks nachbilden, müssen die Papiere dann abgeben. Wie groß der Verkaufsdruck genau ist, haben wir nicht belegt.
Hinzu kommt die Bewertung: Nach Angaben von The Block fiel der Aufschlag der Strategy Aktie auf ihren Bitcoin-Bestand, der mNAV, am 25. November auf ein Rekordtief von 0,88. JPMorgan sprach von „Kapitulation“. Strategy hielt laut Meldung vom 23. November 851.305 Bitcoin zu einem Durchschnittspreis von 75.446 Dollar. Üblicherweise meldet das Unternehmen am Montag neue Käufe und Verkäufe.
Termin 2: 9. Dezember
Was bringt die Fed-Entscheidung für Bitcoin – und für Krypto-Aktien?
Die US-Notenbank unter Kevin Warsh entscheidet laut Admiral Markets am 9. Dezember um 14:00 Uhr New Yorker Zeit über den Leitzins. Der Markt sieht eine Erhöhung um 25 Basispunkte mit rund 94 Prozent Wahrscheinlichkeit; eine Erhöhung um 50 Basispunkte mit rund 3,6 Prozent. Hintergrund sind eine Kern-PCE-Inflation von 3,3 Prozent und ein Wachstum von 4,3 Prozent im dritten Quartal. Höhere Zinsen verteuern Kredit und machen zinslose Anlagen wie Bitcoin relativ weniger attraktiv. Die Coinbase Aktie und Miner-Aktien wie MARA, Riot oder CleanSpark reagieren meist verstärkt.
Termin 3: 15. Dezember
Was ist der Glamsterdam-Test bei Ether – und was heißt das für den Ether Kurs?
Ethereum plant ein großes Update namens „Glamsterdam“. Nach Angaben von crypto.news soll es am 15. Dezember um 19:12 Uhr UTC zunächst im Testnetz Hoodi geprüft werden; ein Termin für das Hauptnetz steht noch nicht fest. Für den Ether Kurs ist das ein möglicher Impuls, aber kein Garant: Die Spot-Ether-ETFs verzeichneten laut The Block am 25. November Abflüsse von 68,5 Millionen Dollar, und seit Wochen verlassen Gelder die Produkte. Auch der Anteil des gestakten Ethers ist auf Rekordwerte um 36,5 Prozent des Angebots gestiegen, was das frei handelbare Angebot verringert, aber auch Ausstiegsrisiken schafft.
Termin 4: 25. Dezember
Wie wichtig ist der Quartalsverfall – und was lehrte der 27. November?
Zum Jahresende läuft an der Optionsbörse Deribit der nächste große Quartalsverfall aus. Die Angaben zur Größe unterscheiden sich in unseren Quellen, deshalb nennen wir keine Zahl. Der Monatsverfall vom 27. November über rund 7 Milliarden Dollar brachte laut 99Bitcoins und Yahoo Finance kaum Kursreaktion. Das zeigt: Optionsverfälle bewegen den Markt nicht automatisch, aber sie verschieben Absicherungen und können in dünnen Feiertagsmärkten stärker wirken.
|Produkt
|Zuletzt gemeldet
|Bitcoin Kurs
|61.518 $ (56.121 €)
|Spot-Bitcoin-ETFs
|-453,1 Mio. $ am 25.11.; November rund -5,39 Mrd. $
|Spot-Ether-ETFs
|-68,5 Mio. $ am 25.11.
|Spot-XRP-ETFs
|+4,07 Mio. $ am 25.11. (einzige Kategorie im Plus)
|XRP Kurs
|rund 0,95 $ (CoinAlertNews, 26.11.)
Stand der Quellen unterschiedlich: Bitcoin-ETF-Daten 25.11.2026 (SoSoValue), Ether-ETFs 25.11.2026 (The Block), XRP-ETFs 25.11.2026 (CoinAlertNews). BTC-Kurs: BTC-ECHO, 27.11.2026, ca. 14:00 Uhr MEZ.
Quelle: The Block; CoinAlertNews; BTC-ECHO
Das große Bild
Wie hängt alles zusammen – und was bedeutet das für Krypto-Aktien?
Nach Daten von SoSoValue flossen im November netto rund 5,39 Milliarden Dollar aus den US-Spot-Bitcoin-ETFs ab, der schlechteste Monat seit dem Start; am 25. November waren es 453,1 Millionen Dollar, davon 329,7 Millionen aus IBIT. Glassnode sieht die Korrelation zwischen Bitcoin und Nasdaq 100 auf dem höchsten Stand seit September 2022. Zusammen mit den Zinserwartungen ergibt das ein Bild, in dem Bitcoin kaum noch eigenständige Impulse liefert.
Die Folgen für Krypto-Aktien: Die Strategy Aktie hängt am Bitcoin Kurs und am Aufschlag auf ihren Bestand. Die Coinbase Aktie lebt vom Handelsvolumen, das in schwachen Märkten schrumpft. Miner wie CleanSpark meldeten für das Geschäftsjahr bis 30. September einen Verlust von 987,1 Millionen Dollar und stellen Standorte auf KI-Rechenzentren um. Der Bitcoin Kurs ist für alle drei Gruppen die zentrale Größe.
Häufige Fragen zum Bitcoin Kurs und zu den Terminen
Wann entscheidet die Fed über den Zins? Am 9. Dezember 2026 um 14:00 Uhr New Yorker Zeit, laut Admiral Markets.
Wann wird Strategy aus dem MSCI-Index genommen? Zum Handelsschluss am 30. November 2026.
Wann testet Ethereum das Update Glamsterdam? Am 15. Dezember um 19:12 Uhr UTC im Testnetz Hoodi.
Wie hoch ist der Bitcoin Kurs aktuell? Am 27. November um 14:00 Uhr (MEZ) 61.518 Dollar beziehungsweise 56.121 Euro.
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