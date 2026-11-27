Zum Handelsschluss am Montag, 30. November, wird die Strategy Aktie (MSTR) laut MSCI aus den Indizes MSCI USA, World und ACWI genommen. Hintergrund ist eine neue Regel für Unternehmen ohne operatives Geschäft; MSCI hatte das am 11. November angekündigt. Indexfonds, die diese Benchmarks nachbilden, müssen die Papiere dann abgeben. Wie groß der Verkaufsdruck genau ist, haben wir nicht belegt.

Hinzu kommt die Bewertung: Nach Angaben von The Block fiel der Aufschlag der Strategy Aktie auf ihren Bitcoin-Bestand, der mNAV, am 25. November auf ein Rekordtief von 0,88. JPMorgan sprach von „Kapitulation“. Strategy hielt laut Meldung vom 23. November 851.305 Bitcoin zu einem Durchschnittspreis von 75.446 Dollar. Üblicherweise meldet das Unternehmen am Montag neue Käufe und Verkäufe.