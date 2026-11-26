Ist das ukrainische Krypto-Gesetz schon in Kraft? Nein. Die Rada hat es am 25.11.2026 beschlossen; der Start ist für den 1. Juli 2027 geplant, die Unterschrift des Präsidenten steht laut Decrypt aus.

Was ändert sich für Krypto-Anleger in Deutschland? Die Datenerhebung durch Plattformen beginnt mit dem Berichtsjahr 2026; die Haltefrist von einem Jahr gilt unverändert.

Wie viel Bitcoin Kurs steckt in den Steuer-Meldungen? Kurzfristig keine erkennbare Reaktion: Der Bitcoin Kurs stieg am Donnerstag auf 60.423 Dollar.

Welche Krypto-Aktien sind betroffen? Plattformen wie Coinbase und Bitcoin Group müssen Meldepflichten erfüllen; konkrete Kursfolgen sind nicht belegt.