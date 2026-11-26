Der Staat will wissen, wer wie viel Bitcoin und andere Kryptowerte besitzt: Die Ukraine hat am Mittwoch ein Gesetz verabschiedet, das private Krypto-Gewinne mit 18 Prozent Einkommensteuer plus 5 Prozent Militärabgabe belegt, und die Schweiz hat den automatischen Datenaustausch über Kryptowerte mit 57 Partnerstaaten genehmigt. Der Bitcoin Kurs lag am Donnerstag um 17:25 Uhr MEZ bei 60.423 Dollar, 2,8 Prozent über dem Vortag (CoinGecko über CryptoTicker) – die Märkte haben darauf nicht erkennbar reagiert. Für Anleger in Kryptowährungen und Krypto-Aktien ist die Entwicklung dennoch ein Signal: Die Zeit der steuerlichen Grauzone läuft aus.
Krypto-Steuern: Ukraine beschließt 18 Prozent plus 5 Prozent Militärabgabe, Schweiz tauscht Daten mit 57 Staaten ab 2028 – wie gläsern wird der Bitcoin-Besitz?
Binnen 24 Stunden machen zwei Staaten Ernst bei der Besteuerung von Kryptowerten: Die Ukraine verabschiedet ein Krypto-Gesetz, die Schweiz genehmigt den Datenaustausch mit 57 Partnerstaaten. Was gilt, was noch aussteht und was das für Bitcoin, Krypto-Aktien und Anleger in Deutschland heißt.
Die Ukraine
Was hat das ukrainische Parlament beschlossen?
Die Werchowna Rada verabschiedete am 25. November 2026 das Gesetz 10225-d mit 271 Ja-Stimmen; es soll am 1. Juli 2027 in Kraft treten (Decrypt, 25.11.2026). Wichtig: Präsident Selenskyj muss noch unterzeichnen, es ist also ein vom Parlament beschlossenes, noch nicht in Kraft getretenes Gesetz. Vorgesehen sind laut Decrypt 18 Prozent Einkommensteuer plus 5 Prozent Militärabgabe auf Krypto-Gewinne von Privatpersonen; der Tausch von Krypto in Krypto bleibt steuerfrei, Verluste dürfen vorgetragen werden. Für vor Inkrafttreten erworbene Coins sieht das Gesetz demnach einen ermäßigten Satz von 5 Prozent plus Abgabe bei Verkauf in den Jahren 2027 und 2028 vor. Die Nationalbank beaufsichtigt Stablecoins und kann deren Umlauf erlauben oder verbieten.
Die erwarteten Einnahmen beziffert Decrypt auf rund 15 Milliarden Hrywnja, etwa 330 Millionen Dollar; ob das jährlich gilt, ist nicht gesichert. Ein Abgeordneter, Yaroslav Zhelezniak, erklärte laut Decrypt, der ermäßigte Satz gelte auf das gesamte Volumen statt nur auf Gewinne.
Die Schweiz
Mit wem tauscht die Schweiz ab 2028 Krypto-Daten aus?
Der Schweizer Bundesrat genehmigte am 25. November 2026 laut Medienmitteilung des Staatssekretariats für internationale Finanzfragen 57 Partnerstaaten und -territorien für den automatischen Informationsaustausch über Kryptowerte. Die Schweiz will demnach „ab 2028“ mit ihnen Informationen über Kryptowerte austauschen. Dazu gehören alle EU-Mitgliedstaaten, das Vereinigte Königreich und mehrere G20-Staaten; die vollständige Liste haben wir nicht gesehen. Der Austausch erfolgt nur, wenn der Partnerstaat den OECD-Standard (CARF) einhält; der Bundesrat prüft das vor jedem Austausch erneut.
Deutschland und die EU
Was bedeutet das für Anleger in Deutschland?
In der EU gilt die Richtlinie DAC8, in Deutschland umgesetzt durch das Kryptowerte-Steuertransparenzgesetz. Laut Bundeszentralamt für Steuern werden Daten ab dem Berichtsjahr 2026 erhoben, die erste Übermittlung der Anbieter an das BZSt ist bis zum 31. Juli 2027 fällig, die Weitergabe an Partnerstaaten bis zum 30. September 2027. Plattformen wie Coinbase, die in der EU tätig sind, müssen also melden. Börsenbetreiber und Krypto-Aktien wie die Coinbase Aktie oder die Bitcoin Group Aktie (bitcoin.de) tragen damit zusätzlichen Compliance-Aufwand. Auch der Bundesrat billigte am 20. November laut einer Steuerberater-Seite zwei Vertragsgesetze zum automatischen Austausch von Krypto-Transaktionen. Eine neue Krypto-Steuer ist das nicht: Die Haltefrist von einem Jahr nach Paragraf 23 Einkommensteuergesetz gilt weiter, eine Reform ist laut CryptoTicker (Stand 11.11.2026) im Kabinett nicht beschlossen.
|Land / Regelung
|Inhalt
|Termin
|Ukraine, Gesetz 10225-d
|18 % Steuer plus 5 % Militärabgabe auf Krypto-Gewinne
|Start 1.7.2027, Unterschrift offen
|Schweiz, Datenaustausch
|57 Partnerstaaten, OECD-Standard CARF
|ab 2028
|Deutschland, DAC8/KStTG
|Meldung der Plattformen an das BZSt
|erste Übermittlung bis 31.7.2027
|Deutschland, Haltefrist
|ein Jahr nach § 23 EStG, Reform nicht beschlossen
|unverändert
Stand der Angaben jeweils laut Quelle; Gesetze teils noch nicht in Kraft.
Quelle: Decrypt (25.11.2026), SIF (25.11.2026), BZSt, CryptoTicker (11.11.2026)
Der Ausblick
Welche Termine zählen als Nächstes?
Zu beobachten sind die Unterschrift des ukrainischen Präsidenten, die erste Meldephase der Plattformen in der EU im Sommer 2027 und mögliche Details zur Liste der 57 Staaten. Für den Gesamtmarkt bleiben kurzfristig andere Faktoren wichtiger: Am Freitag laufen große Bitcoin-Optionen aus, und die Fed entscheidet am 9. Dezember über die Zinsen. Eine Prognose zum Bitcoin Kurs gibt aktiencheck.de nicht ab.
Häufige Fragen zu Krypto-Steuern
Ist das ukrainische Krypto-Gesetz schon in Kraft? Nein. Die Rada hat es am 25.11.2026 beschlossen; der Start ist für den 1. Juli 2027 geplant, die Unterschrift des Präsidenten steht laut Decrypt aus.
Was ändert sich für Krypto-Anleger in Deutschland? Die Datenerhebung durch Plattformen beginnt mit dem Berichtsjahr 2026; die Haltefrist von einem Jahr gilt unverändert.
Wie viel Bitcoin Kurs steckt in den Steuer-Meldungen? Kurzfristig keine erkennbare Reaktion: Der Bitcoin Kurs stieg am Donnerstag auf 60.423 Dollar.
Welche Krypto-Aktien sind betroffen? Plattformen wie Coinbase und Bitcoin Group müssen Meldepflichten erfüllen; konkrete Kursfolgen sind nicht belegt.
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