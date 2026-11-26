Krypto-Aktien: MSCI streicht Strategy, Metaplanet, Upexi und IREN am 30. November – wer verkauft, wenn die Indexfonds müssen?
aktiencheck.de Redaktion5 Min.
Nach Handelsschluss am 30. November verschwinden mit Strategy, Metaplanet, Upexi und IREN gleich mehrere Krypto-Aktien aus MSCI-Indizes. JPMorgan schätzt den Verkaufsdruck allein bei der Strategy Aktie auf bis zu 2,8 Milliarden Dollar. Der Überblick über die Löschungen, die Regel dahinter und die Termine bis Montag.
Die Strategy Aktie (Nasdaq: MSTR), das größte börsennotierte Bitcoin-Unternehmen, fliegt nach Handelsschluss am 30. November aus dem MSCI USA Index. Damit ist sie nicht allein: In der November-Überprüfung des Indexanbieters, die am 11. November veröffentlicht wurde, tauchen auch Metaplanet, Upexi und IREN auf der Streichliste auf. Für die Bitcoin-Aktien ist es der wichtigste Stichtag des Monats, und er fällt in einen Markt, in dem der Bitcoin Kurs bei rund 60.400 Dollar nach einem Zwei-Jahres-Tief von 55.699 Dollar kämpft.
Aktuelle Kurse der vier Werte liegen nicht vor, weil die US-Börsen am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen waren; die genannten Kursdaten stammen vom 11. und 12. November.
Die Streichliste
Warum streicht MSCI die Krypto-Aktien?
Auslöser ist eine neue MSCI-Regel für sogenannte Nicht-Betriebsunternehmen: Firmen, deren Vermögen überwiegend aus Anlagen besteht, sollen nicht mehr in den Standardindizes geführt werden.
Nach Stocktwits prüft MSCI dabei fünf Finanzkennzahlen; Gründe für einzelne Unternehmen nennt MSCI nach Angaben von CoinMarketCap und The Block nicht. Betroffen ist die Strategy Aktie im MSCI USA Index, im MSCI US Prime Market 750 und im MSCI US Investable Market 2500. Metaplanet wurde aus dem MSCI Japan Small Cap Index gestrichen, Upexi aus dem MSCI USA Micro Cap Index; laut Solana Compass ist Upexi die erste Solana-Treasury-Firma, die unter der Regel gestrichen wird. Sharplink steht auf der Beobachtungsliste (Cointelegraph). IREN gehört laut CoinMarketCap ebenfalls zu den Löschungen im MSCI USA; erst im Februar 2026 war die Aktie in den Index aufgenommen worden.
Krypto-Aktien in der MSCI-Überprüfung November 2026
Unternehmen
Index
Bezug zu Kryptowerten
Strategy (MSTR)
MSCI USA, Prime Market 750, Investable Market 2500
Bitcoin, mehr als 850.000 BTC
Metaplanet (3350.T)
MSCI Japan Small Cap
Bitcoin
Upexi
MSCI USA Micro Cap
Solana
IREN (IREN)
MSCI USA
Bitcoin-Mining, KI-Cloud
Sharplink
Beobachtungsliste
Ether
Wirksam jeweils nach Handelsschluss am 30.11.2026; Kursstichtag der MSCI-Prüfung laut CoinMarketCap: 20.10.2026. Kurse vom 11./12.11.2026, keine aktuellen Kurse.
Quelle: Cointelegraph, The Block, CoinMarketCap, Solana Compass
Verkaufsdruck
Wie groß ist der Verkaufsdruck auf Strategy Aktie und Bitcoin?
01
Passive Fonds müssen verkaufen
Rund 13 Millionen Strategy-Aktien halten Fonds, die MSCI-Indizes nachbilden, etwa 3,1 Prozent der Basisaktien; bei 122 Dollar entsprach das rund 1,6 Milliarden Dollar (Stocktwits, Antwort von Strategy).
02
JPMorgan rechnet höher
Die Bank schätzt den möglichen Verkaufsdruck auf bis zu 2,8 Milliarden Dollar; das ist eine Schätzung, keine Messung (Cointelegraph).
03
Kurs reagierte sofort
Die Strategy Aktie fiel nachbörslich am 11. November um 2,6 Prozent auf 119,06 Dollar und schloss am 12. November bei 114,41 Dollar, ein Minus von 6,49 Prozent (The Block, Cointelegraph). Metaplanet schloss am 11. November bei 231 Yen, minus 2,53 Prozent.
04
Bitcoin-Bestand
Strategy hielt nach eigenen Angaben am 9. November mehr als 850.000 Bitcoin (CoinMarketCap). Der Bitcoin Kurs ist seitdem von rund 71.000 Dollar am 12. November auf 60.400 Dollar gefallen.
Für IREN kommt ein operatives Bild hinzu: Das Unternehmen meldete am 5. November für das Septemberquartal 228 Millionen Dollar Umsatz, davon rund 200 Millionen Dollar aus KI-Cloud, bei einem Nettoverlust von 263 Millionen Dollar. Die IREN Aktie fiel an dem Tag um 17 Prozent und legte nachbörslich über 10 Prozent zu (MarketWatch). Zuvor hatten Berichte über Verzögerungen am Standort Childress in Texas belastet (IBTimes AU, Bericht unter Berufung auf Bloomberg).
Termine
Was beobachten Anleger bis Montag?
Freitag, 27. November: Optionsverfall bei Bitcoin, die US-Börsen handeln nur bis 13:00 Uhr New Yorker Zeit.
Montag, 30. November: Die MSCI-Löschungen werden nach Handelsschluss wirksam; der Handel an diesem Tag ist der letzte mit Indexzugehörigkeit.
Dezember: Zinsentscheidung der US-Notenbank, für die der Markt laut cryptonews.com.au eine Erhöhung erwartet.
Häufige Fragen zu MSCI und Krypto-Aktien
Wann fliegt die Strategy Aktie aus dem MSCI? Nach Handelsschluss am 30. November 2026.
Wie viele Aktien müssen Indexfonds verkaufen? Strategy nennt rund 13 Millionen Aktien in MSCI-nahen Fonds, etwa 3,1 Prozent der Basisaktien.
Welche Krypto-Aktien sind betroffen? Strategy, Metaplanet, Upexi und laut CoinMarketCap IREN; Sharplink steht auf der Beobachtungsliste.
Was bedeutet das für den Bitcoin Kurs? Direkte Verkäufe von Bitcoin sind nicht angekündigt; belastet werden die Aktien. Der Bitcoin Kurs liegt am 26.11.2026 bei rund 60.400 Dollar.
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