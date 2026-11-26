Die Strategy Aktie (Nasdaq: MSTR), das größte börsennotierte Bitcoin-Unternehmen, fliegt nach Handelsschluss am 30. November aus dem MSCI USA Index. Damit ist sie nicht allein: In der November-Überprüfung des Indexanbieters, die am 11. November veröffentlicht wurde, tauchen auch Metaplanet, Upexi und IREN auf der Streichliste auf. Für die Bitcoin-Aktien ist es der wichtigste Stichtag des Monats, und er fällt in einen Markt, in dem der Bitcoin Kurs bei rund 60.400 Dollar nach einem Zwei-Jahres-Tief von 55.699 Dollar kämpft.

Aktuelle Kurse der vier Werte liegen nicht vor, weil die US-Börsen am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen waren; die genannten Kursdaten stammen vom 11. und 12. November.