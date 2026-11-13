Krones Aktie: Kein Preiskampf in Sicht – doch das Kursziel bleibt unter dem Aktienkurs

Das erste Risiko liegt in einer späteren Veränderung des Wettbewerbsverhaltens. Sollte sich die Auftragslage bei einzelnen Anbietern verschlechtern, könnte die Preispolitik erneut auf den Prüfstand kommen. Die Aussage von KHS beschreibt die aktuelle Einschätzung des Wettbewerbers und keine dauerhafte Verpflichtung.