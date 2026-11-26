Den jüngsten Anstoß lieferte Bernstein Research. Analyst Benjamin Thielmann berichtet von Gesprächen mit dem Krones-Management auf der hauseigenen Industrie- und Infrastrukturkonferenz in London. Demnach thematisierte das Unternehmen, ähnlich wie bei den jüngsten Quartalszahlen, die Zurückhaltung der Kunden wegen weltweiter Unsicherheiten sowie die Kosteninflation, insbesondere bei Energie. Bernstein beließ die Einstufung bei "Market-Perform" und das Kursziel bei 108 Euro.

Die Krones-Aktie hatte bereits am 24. September mit 105,20 Euro ein 52-Wochen-Tief markiert, kurz nachdem Bernstein die Bewertung mit "Market-Perform" aufgenommen hatte. Diese Marke ist jetzt unterschritten. Ein eindeutiger Einzelauslöser für den Rutsch am 25. November ist nicht belegt; die Redaktion ordnet ihn als Fortsetzung des Abwärtstrends ein (Einschätzung der Redaktion).