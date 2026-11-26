Die Krones Aktie (ISIN: DE0006335003, FSE: KRN) hat am Mittwoch, 25. November, mit rund 102 Euro den tiefsten Stand seit drei Jahren erreicht und notiert am Donnerstagmorgen bei rund 103 Euro. Dabei liefert der Abfüllanlagenbauer operativ solide Zahlen: Der Auftragseingang wächst, die EBITDA-Marge steigt, der Auftragsbestand liegt bei über 4,3 Milliarden Euro. Warum die Krones-Aktie trotzdem unter Druck steht und was die Krones Aktie Prognose für die kommenden Monate offenlässt, zeigt diese Analyse.
Krones Aktie Prognose: Neues 3-Jahres-Tief trotz Auftragsplus - Kunden zögern, Bernstein bremst: Boden oder Falle?
Die Krones Aktie fällt auf ein neues 3-Jahres-Tief bei rund 102 Euro, obwohl Auftragseingang und EBITDA-Marge nach neun Monaten steigen. Bernstein bestätigt "Market-Perform". Die Krones Aktie Prognose zwischen Kundenzurückhaltung, Energiekosten und solidem Auftragsbestand.
Steckbrief
- Unternehmen
- Krones AG
- ISIN
- DE0006335003
- Ticker
- KRN (Xetra)
- Börsenwert
- rund 3,2 Mrd. €
- 52-Wochen-Hoch
- 142,40 € (17.01.2026)
- Seit Jahresbeginn
- rund -24% (Redaktionsrechnung)
- Prognose 2026
- Umsatz +1-2%, EBITDA-Marge 10,7-11,1%, ROCE 19-20%
Stand: 26.11.2026, Kursangaben je nach Handelsplatz leicht abweichend
Was ist passiert?
Warum fällt die Krones-Aktie auf ein neues 3-Jahres-Tief?
Es ist kein einzelner Schock, sondern eine Serie schwacher Signale: Seit Jahresbeginn hat die Krones Aktie rund ein Viertel an Wert verloren, und jede Erholung wurde verkauft.
Den jüngsten Anstoß lieferte Bernstein Research. Analyst Benjamin Thielmann berichtet von Gesprächen mit dem Krones-Management auf der hauseigenen Industrie- und Infrastrukturkonferenz in London. Demnach thematisierte das Unternehmen, ähnlich wie bei den jüngsten Quartalszahlen, die Zurückhaltung der Kunden wegen weltweiter Unsicherheiten sowie die Kosteninflation, insbesondere bei Energie. Bernstein beließ die Einstufung bei "Market-Perform" und das Kursziel bei 108 Euro.
Die Krones-Aktie hatte bereits am 24. September mit 105,20 Euro ein 52-Wochen-Tief markiert, kurz nachdem Bernstein die Bewertung mit "Market-Perform" aufgenommen hatte. Diese Marke ist jetzt unterschritten. Ein eindeutiger Einzelauslöser für den Rutsch am 25. November ist nicht belegt; die Redaktion ordnet ihn als Fortsetzung des Abwärtstrends ein (Einschätzung der Redaktion).
Die Quartalszahlen
Mehr Aufträge, mehr Marge, aber kaum Umsatz
Die Neunmonatszahlen vom 6. November zeichnen ein gemischtes Bild: Ertrag und Auftragslage sind besser als der Umsatz.
|Kennzahl
|9M 2025
|9M 2026
|Auftragseingang
|4,10 Mrd. €
|4,22 Mrd. € (+2,9%)
|Umsatz
|4,107 Mrd. €
|4,100 Mrd. €
|EBITDA-Marge
|10,5%
|11,1%
|Nettogewinn
|213,7 Mio. €
|219,5 Mio. € (+2,7%)
|Ergebnis je Aktie
|6,75 €
|6,94 €
|Free Cashflow
|80,2 Mio. €
|-5,0 Mio. €
Umsatz währungsbereinigt +0,8%. Free Cashflow vor M&A-Aktivitäten.
Quelle: Krones AG, Neunmonatsmitteilung vom 6.11.2026 (Angaben nach Medienberichten)
Im dritten Quartal übertraf das Ergebnis je Aktie mit 2,55 Euro die Erwartungen der Analysten. Die EBITDA-Marge von 11,1% liegt nach neun Monaten am oberen Ende der Zielspanne für 2026 von 10,7% bis 11,1%. Ohne den Effekt aus US-Zollrückerstattungen soll sie laut einer Medienauswertung bei 10,8% liegen. Das Ergebnis je Aktie stieg auf 6,94 Euro nach 6,75 Euro im Vorjahr.
Der Auftragsbestand erhöhte sich zum 30. September um 3,0% auf 4.314 Millionen Euro (31. Dezember 2025: 4.190 Millionen Euro). Das Book-to-Bill-Verhältnis lag nach neun Monaten bei 1,03. Krones weist allerdings darauf hin, dass der Bestand Aufträge enthält, die erst Ende 2027 oder später umsatzwirksam werden.
Schwächer fällt der Cashflow aus: Der Free Cashflow vor M&A-Aktivitäten liegt nach neun Monaten bei minus 5,0 Millionen Euro nach plus 80,2 Millionen Euro im Vorjahr, auch wegen deutlich höherer Investitionen. Im dritten Quartal drehte er allerdings auf plus 25,8 Millionen Euro, nach minus 21,3 Millionen Euro im zweiten Quartal.
Die gesenkte Prognose
Entscheidend für die Krones Aktie Prognose ist der Ausblick: Krones hatte die Umsatzwachstumsprognose für 2026 währungsbereinigt von 3% bis 5% auf 1% bis 2% gesenkt und bestätigte das mit den Neunmonatszahlen. Die Ziele für die EBITDA-Marge (10,7% bis 11,1%) und den ROCE (19% bis 20%) bleiben unverändert. Nach den Zahlen sieht Bernstein keinen Spielraum für Fehler. Für 2027 erwartet der Analyst ein verhaltenes Umsatz- und Auftragswachstum, weil das Wachstum der Investitionsausgaben von Getränkeherstellern und Abfüllern nachlasse, und stellt das Umsatzziel von Krones für 2028 infrage.
Das Chartbild
Unter 105 Euro fehlt der Halt
Beschreibend zeigt das Chartbild ein klares Abwärtsmuster. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 142,40 Euro (17. Januar 2026); der aktuelle Kurs von rund 103 Euro ist mehr als ein Viertel davon entfernt. Das Septembertief von 105,20 Euro ist unterschritten, am 25. November meldeten Datenanbieter ein neues 3-Jahres-Tief bei rund 102 Euro. Zuletzt notierte die Krones-Aktie laut Signalmeldungen unter der 100-Tage-Linie. Als Marken beobachten Chartanalysten die 100-Euro-Schwelle nach unten und das alte Tief um 105 Euro, das nun als Widerstand wirken kann (Einschätzung der Redaktion).
Die Analysten
Zwischen "Buy" und Market-Perform
Die Analystenlandschaft ist gespalten, aber überwiegend positiv. Laut finanzen.net liegt das durchschnittliche Kursziel bei 147,60 Euro, rund 43% über dem aktuellen Kurs. Jefferies stuft die Aktie ebenfalls mit "Buy" ein, Kepler Cheuvreux hob sie zuletzt auf "Hold" an. Bernstein steht mit "Market-Perform" und 108 Euro am vorsichtigen Ende.
|Haus
|Einstufung
|Kursziel
|Stand
|Bernstein Research
|Market-Perform
|108 €
|26.11.2026
|Berenberg
|Buy
|158 €
|09.11.2026
|Deutsche Bank Research
|Buy
|162 €
|09.11.2026
|Durchschnitt laut finanzen.net
|-
|147,60 €
|26.11.2026
Kursziele sind Einschätzungen einzelner Häuser, keine Garantien. aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose ab.
Quelle: dpa-AFX Analyser, finanzen.net, boerse.de (Stand 26.11.2026)
Die Krones Aktie Prognose
Drei Szenarien für die kommenden Monate
Eine seriöse Punktprognose ist in diesem Umfeld nicht möglich. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien, die an beobachtbare Auslöser geknüpft sind. Es handelt sich um Einschätzungen der Redaktion, nicht um Kursziele oder eine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Jahresende): Bodensuche unter Beobachtung
Kurzfristig dominieren Gesamtmarkt, Analystenkommentare und das Chartbild. Hält die Krones-Aktie die Zone um 100 Euro, könnte sich eine Stabilisierung abzeichnen. Fällt sie nachhaltig darunter, drohen weitere Verkäufe, weil nach unten keine Chartmarken mehr bestehen.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Die Kunden entscheiden
Entscheidend ist, ob sich die Zurückhaltung der Getränkehersteller und Abfüller löst. Der hohe Auftragsbestand stützt die Auslastung. Bleiben Aufträge und Umsatz hinter den Erwartungen zurück, könnten Gewinnschätzungen für 2027 sinken. Zieht der Auftragseingang an, würde das den vorsichtigen Stimmen widersprechen.
Langfristig (ab 2028): Effizienz und Service
Langfristig zählt, ob Krones sein Wachstum über Prozesstechnik und Effizienzlösungen sichern kann. Das Unternehmen hat seine Prozesstechnik-Aktivitäten unter der Marke Krones Processing gebündelt und arbeitet mit Kunden wie Coca-Cola Europacific Partners an Lösungen gegen Anlagenstillstände. Ob das reicht, um das Umsatzziel für 2028 zu erreichen, stellt Bernstein infrage.
Termine
Was Anleger der Krones-Aktie jetzt beobachten
Laufend: Aussagen des Managements zu Kundennachfrage und Energiekosten sowie neue Analystenkommentare.
Laufend: Konjunkturdaten und Branchenzahlen des Maschinenbaus; der VDMA hatte seine Produktionsprognose für 2026 zuletzt gesenkt.
Jahreszahlen 2026: Termin laut Finanzkalender (Stand 26.11. nicht bestätigt).
FAQ
Häufige Fragen zur Krones-Aktie
Warum fällt die Krones-Aktie? Die Krones-Aktie markiert ein neues 3-Jahres-Tief bei rund 102 Euro. Bernstein berichtet von Kundenzurückhaltung und Energiekosten, und das Umsatzwachstum für 2026 wurde auf 1% bis 2% gesenkt.
Wie lautet die Krones Aktie Prognose der Analysten? Uneinheitlich: Bernstein mit "Market-Perform" und 108 Euro, Berenberg und Deutsche Bank mit "Buy". Das durchschnittliche Kursziel liegt laut finanzen.net bei 147,60 Euro.
Wie sind die aktuellen Krones-Zahlen? Nach neun Monaten stieg der Auftragseingang um 2,9% auf 4,22 Milliarden Euro, die EBITDA-Marge auf 11,1%. Der Umsatz blieb mit 4,10 Milliarden Euro nahezu unverändert.
Wie lauten die Ziele für 2026? Umsatzwachstum von 1% bis 2% währungsbereinigt, EBITDA-Marge von 10,7% bis 11,1% und ROCE von 19% bis 20%.
Ist die Krones-Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Krones AG (KRN): Halten, Kursziel 108,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Bernstein Research (Analyst Benjamin Thielmann) vom 26.11.2026, 00:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- aktiencheck.de AG
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- Noch nicht veröffentlicht
- Interessenkonflikte
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- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Bernstein Research (Analyst Benjamin Thielmann).
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