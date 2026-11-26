Als Grund nennt dpa-AFX das Sparpaket der Politik mit Ausgabenbremsen im Gesundheitswesen. Die Kassen stützen ihre Beitragsplanung auf diese Bremsen. Ob sie dauerhaft greifen, ist offen, denn ein stabiler Beitrag beruht auf der Annahme, dass die Ausgaben nicht schneller steigen als die Einnahmen.

Für die Politik ist das ein Erfolg: Die Lohnnebenkosten, zu denen die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung gehören, bleiben ein wichtiger Standortfaktor. Für den privaten Konsum bleibt mehr Nettoeinkommen übrig; das ist eine Einschätzung der Redaktion.