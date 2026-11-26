Die Konjunkturprognose der Dekabank für Deutschland fällt freundlich, aber vorsichtig aus: Nach 1,2 Prozent Wachstum 2026 erwartet das Institut für 2027 ein Plus von 1,1 Prozent, danach eine Abschwächung im Jahr 2028. Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater sagte am Donnerstag in Frankfurt, staatliche Investitionen in Infrastruktur und Verteidigung stützten die Konjunktur, der Außenhandel belaste sie. Der DAX schloss am Donnerstag bei 25.215,52 Punkten (plus 2,08 Prozent).
Konjunkturprognose 2027: Dekabank erwartet 1,1 Prozent Wachstum – trägt der Staat den Aufschwung für Bau- und Rüstungsaktien?
Die Dekabank sieht 2027 als weiteres Wachstumsjahr für Deutschland, zweifelt aber an einem nachhaltigen Aufschwung. Staatsausgaben für Infrastruktur und Verteidigung stützen, der Außenhandel belastet. Was das für Hochtief Aktie, Bauwerte und den DAX heißt.
Für Anleger lautet die Kernfrage: Wie viel vom Aufschwung hängt am Staat, und welche Aktien profitieren davon? Die Hochtief Aktie (Ticker HOT, ISIN DE0006070006), andere Bauaktien und Rüstungsaktien stehen im Zentrum dieser Debatte.
Die Prognose
Was erwartet die Dekabank für die deutsche Wirtschaft?
Nach Angaben der dpa-AFX rechnet die Dekabank mit einem Wirtschaftswachstum von 1,2 Prozent im Jahr 2026 und 1,1 Prozent im Jahr 2027. 2027 sei demnach ein weiteres Wachstumsjahr, doch Kater zweifelt an einem nachhaltigen Aufschwung. Als Stütze nennt er staatliche Investitionen in Infrastruktur und Verteidigung sowie eine allmähliche Belebung von privatem Konsum und Investitionstätigkeit. Als Belastung nennt er den Außenhandel.
Die Wortwahl ist bemerkenswert: Der Aufschwung beruht nach dieser Lesart zu einem erheblichen Teil auf öffentlichen Ausgaben, nicht auf einer breiten privaten Dynamik. Dass die Dekabank für 2028 bereits eine Abschwächung sieht, passt dazu.
Der Gegenwind
Warum belastet der Außenhandel?
Neue US-Zollpläne rücken ins Blickfeld: Washington hat am 25. November vorgeschlagen, Importe aus 14 Handelspartnern, darunter die EU, mit zusätzlichen Zöllen zu belegen; für die EU nennt der Vorschlag 15 Prozent. Stellungnahmen sind bis zum 5. Januar 2027 möglich, eine öffentliche Anhörung beginnt ab dem 25. Januar 2027. Ob und wann die Zölle gelten, ist offen. Nach Reuters-Angaben vom Donnerstagmittag gibt es Anzeichen, dass sie milder ausfallen könnten als befürchtet.
Hinzu kommen die Zinsen: Die EZB könnte im Dezember erneut anheben; der Einlagensatz liegt bei 2,50 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg am Donnerstag auf 3,26 Prozent (Stand 17:03 Uhr MEZ). Höhere Zinsen verteuern Bauvorhaben und Investitionen – ein Gegenwind für genau die Branchen, die vom Staat gestützt werden sollen.
Der Geldmarkt
Was sagt die Geldmenge M3?
Die Geldmenge M3 im Euroraum wuchs im Oktober um 3,6 Prozent zum Vorjahr, wie im September, der um 0,1 Prozentpunkte nach oben revidiert wurde (EZB-Mitteilung vom Donnerstag, dpa-AFX). Das deutet nicht auf eine akute Kreditverknappung hin, liegt aber auch nicht auf einem Niveau, das für einen kräftigen Schub der Kreditvergabe spricht – eine Einschätzung der Redaktion.
Die Aktien
Welche Aktien hängen am Staatsausgaben-Aufschwung?
Die folgenden Zusammenhänge sind Einschätzungen der Redaktion; konkrete Auftragsdaten liegen in den ausgewerteten Quellen nicht vor:
Bauaktien: Infrastrukturprogramme kommen Baukonzernen zugute; die Hochtief Aktie und Heidelberg Materials Aktie gelten als Beispiele für Unternehmen mit Infrastruktur-Exposition, auch international.
Rüstungsaktien: Verteidigungsausgaben stützen Rheinmetall Aktie, Hensoldt Aktie und TKMS Aktie; die Haushaltsplanung in Berlin und Brüssel entscheidet über das Tempo.
Exportwerte: Industrie- und Autoaktien hängen am Außenhandel und damit an den US-Zöllen, die die Dekabank als Belastung nennt.
Am Donnerstag erholte sich der DAX nach dem tiefsten Stand seit Juli. Laut dpa-AFX trugen Technologiewerte und Banken die Gewinne; konjunkturbezogene Einzelwerte werden in den Marktberichten nicht als Treiber genannt.
|Größe
|Wert
|Stand
|BIP Deutschland 2026
|1,2 %
|Prognose Dekabank
|BIP Deutschland 2027
|1,1 %
|Prognose Dekabank, 2028 Abschwächung
|Geldmenge M3 Euroraum
|3,6 %
|Oktober, Vorjahresvergleich
|Rendite zehnjährige Bundesanleihe
|3,26 %
|26.11. 17:03 Uhr MEZ
|DAX
|25.215,52 Punkte
|Schlusskurs 26.11.
Quelle: dpa-AFX, 26.11.2026; finanzen.net, 17:03 Uhr MEZ; Ariva/dpa-AFX, 17:44 Uhr
Ausblick
Was Anleger jetzt beobachten
Die EZB-Zinsentscheidung am 17. Dezember 2026 und ihre Wirkung auf Bau- und Immobilienwerte.
Den Verlauf des US-Zollverfahrens: Stellungnahmen bis 5. Januar, Anhörung ab 25. Januar 2027.
Die Auftragseingänge bei Bau- und Rüstungsunternehmen als Beleg für die staatlich getriebene Nachfrage.
Weitere Konjunkturprognosen deutscher Institute für 2027.
Häufige Fragen zur Konjunkturprognose
Wie stark wächst die deutsche Wirtschaft 2027 laut Dekabank? Die Dekabank erwartet 1,1 Prozent nach 1,2 Prozent im Jahr 2026.
Was stützt die Konjunktur? Staatliche Investitionen in Infrastruktur und Verteidigung sowie eine allmähliche Belebung des privaten Konsums.
Was belastet sie? Nach Dekabank-Angaben der Außenhandel; relevant sind auch US-Zollpläne und Zinsen.
Was bedeutet das für die Hochtief Aktie? Infrastrukturausgaben können Baukonzerne stützen; Kursprognosen gibt aktiencheck.de nicht ab.
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