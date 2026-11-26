Nach Angaben der dpa-AFX rechnet die Dekabank mit einem Wirtschaftswachstum von 1,2 Prozent im Jahr 2026 und 1,1 Prozent im Jahr 2027. 2027 sei demnach ein weiteres Wachstumsjahr, doch Kater zweifelt an einem nachhaltigen Aufschwung. Als Stütze nennt er staatliche Investitionen in Infrastruktur und Verteidigung sowie eine allmähliche Belebung von privatem Konsum und Investitionstätigkeit. Als Belastung nennt er den Außenhandel.

Die Wortwahl ist bemerkenswert: Der Aufschwung beruht nach dieser Lesart zu einem erheblichen Teil auf öffentlichen Ausgaben, nicht auf einer breiten privaten Dynamik. Dass die Dekabank für 2028 bereits eine Abschwächung sieht, passt dazu.