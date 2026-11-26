Die deutsche Wirtschaft wächst weiter, aber auf Pump bei Staat und Politik: Die Dekabank erwartet 2026 ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 1,2 Prozent und 2027 von 1,1 Prozent, danach nur noch rund 0,7 Prozent. Chefvolkswirt Ulrich Kater zweifelt an einem nachhaltigen Aufschwung. Gleichzeitig liegt das GfK-Konsumklima für Dezember bei minus 30,2 Punkten. Der DAX schloss am Donnerstag laut dpa-AFX bei 25.215,52 Punkten, ein Plus von 2,08 Prozent nach dem tiefsten Schlusskurs seit Juli. Für Anleger stellt sich die Frage, wie lange Staatsinvestitionen die Konjunktur tragen.
Konjunktur-Prognose: Dekabank sieht 1,1 Prozent Wachstum 2027, danach nur 0,7 Prozent – wie lange tragen Staatsausgaben den DAX?
Die Dekabank erwartet für Deutschland 1,2 Prozent Wachstum 2026 und 1,1 Prozent 2027, doch die Fiskaleffekte laufen aus. Dazu Konsumklima bei minus 30,2 Punkten und eine dichte Terminwoche für den DAX.
Die Prognose
Wie wächst die deutsche Wirtschaft 2027?
Nach der Dekabank gilt 2027 als weiteres Wachstumsjahr, gestützt durch Staatsinvestitionen in Infrastruktur und Verteidigung, belastet durch den Außenhandel. Die Inflation sieht Kater 2027 in Deutschland bei 3,1 Prozent, im Euroraum bei 3,0 Prozent. Die Fiskaleffekte laufen 2028 aus, das Wachstum schwächt sich auf etwa 0,7 Prozent ab. Kater sagte laut ARIVA:
Deutschland wächst nicht wegen, sondern trotz der Reformpolitik der Bundesregierung.
Das ist eine Einzelprognose; andere Institute weichen ab. Politisch ist sie umstritten: Regierungsvertreter verweisen auf Investitionsprogramme, Kritiker auf ausbleibende Strukturreformen. Für Aktien relevant ist, welche Branchen von Staatsaufträgen profitieren: Bau, Infrastruktur und Rüstung.
Konsum
Was sagt das Konsumklima vor Weihnachten?
Das GfK-Konsumklima verbesserte sich laut WirtschaftsWoche und Aktiencheck für Dezember auf minus 30,2 Punkte, ein Plus von 0,7 Punkten zum revidierten Vorwert von minus 30,9. Einkommenserwartung und Anschaffungsneigung stiegen leicht, die Sparneigung sank etwas. Die Preiserwartungen sprangen laut FinScans von 1,0 auf 2,8. Die Anschaffungsneigung liegt nahe einem Vierjahrestief. Rolf Bürkl vom NIM sieht für das Weihnachtsgeschäft keine guten Vorzeichen. Die Prognosen der Volkswirte weichen je nach Quelle ab, deshalb ist der Vergleich mit dem Konsens unsicher. Das nächste Konsumklima erscheint am 18. Dezember um 8:00 Uhr.
|Größe
|Wert
|Einordnung
|BIP 2026 (Dekabank)
|+1,2 %
|Prognose
|BIP 2027 (Dekabank)
|+1,1 %
|Prognose
|BIP 2028 (Dekabank)
|rund +0,7 %
|Prognose, Fiskaleffekte laufen aus
|Inflation Deutschland 2027
|3,1 %
|Prognose
|GfK-Konsumklima Dezember
|minus 30,2
|Vorwert minus 30,9
|DAX-Schluss
|25.215,52
|plus 2,08 %
|MDAX-Schluss
|29.263,97
|plus 2,34 %
Dekabank-Zahlen sind Prognosen eines Instituts.
Quelle: Dekabank via ARIVA, GfK/NIM, dpa-AFX
Märkte
Was heißt das für DAX, Konsumaktien und Zalando?
Der DAX bewegte sich laut goldesel.de am Donnerstag zwischen 25.131 und 25.301 Punkten, der Vortag war mit 24.702,13 Punkten der tiefste Schlusskurs seit Juli. Auslöser der Erholung war laut Berichten die Kehrtwende bei US-Technologiewerten, nicht die Konjunktur. Konsumwerte lagen im Plus: Adidas notierte um 09:28 Uhr bei 172,40 Euro (plus 1,1 Prozent), Zalando um 10:07 Uhr bei 28,55 Euro (plus 0,25 Prozent); bei Zalando kaufte laut Finanznachrichten ein Großaktionär für 5,2 Millionen Euro. Einen belegten Kurseffekt der Dekabank-Prognose gibt es nicht. Der Stoxx Europe 600 schloss laut Longbridge bei 636,98 Punkten (plus 1,8 Prozent).
Termine
Welche Konjunkturtermine zählen jetzt für den DAX?
Freitag, 27. November, 09:55 Uhr: Arbeitsmarktzahlen für November.
Montag, 30. November, 14:00 Uhr: vorläufige Inflation Deutschland; Anhörung Lagardes im EU-Parlament; MTU Kapitalmarkttag.
Dienstag, 1. Dezember: Euroraum-Inflation (Termin laut Quellen uneinheitlich) und Industrie-PMI.
Donnerstag, 3. Dezember: Überprüfung der DAX-Zusammensetzung; Freitag, 4. Dezember, 14:30 Uhr: US-Arbeitsmarktbericht.
FAQ
Häufige Fragen zur Konjunktur
Wie stark wächst die deutsche Wirtschaft 2027? Die Dekabank erwartet 1,1 Prozent nach 1,2 Prozent 2026.
Wie ist das Konsumklima? Das GfK-Konsumklima liegt für Dezember bei minus 30,2 Punkten.
Wann kommen die nächsten Inflationsdaten? Deutschland am 30. November um 14:00 Uhr, der Euroraum am 1. Dezember.
Was bedeutet das für den DAX? Ein belegter Kurseffekt liegt nicht vor; Termine entscheiden die kommende Woche.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.