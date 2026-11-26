Wie stark wächst die deutsche Wirtschaft 2027? Die Dekabank erwartet 1,1 Prozent nach 1,2 Prozent 2026.

Wie ist das Konsumklima? Das GfK-Konsumklima liegt für Dezember bei minus 30,2 Punkten.

Wann kommen die nächsten Inflationsdaten? Deutschland am 30. November um 14:00 Uhr, der Euroraum am 1. Dezember.

Was bedeutet das für den DAX? Ein belegter Kurseffekt liegt nicht vor; Termine entscheiden die kommende Woche.