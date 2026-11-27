Die deutsche Konjunktur zeigt ein gemischtes Bild: Der ifo-Geschäftsklimaindex stieg im November auf 90,6 Punkte, das Konsumklima der GfK stagniert bei minus 30,2 Punkten, und der Sachverständigenrat hat seine Wachstumsprognose für 2026 auf 1,3 Prozent mehr als verdoppelt. Der DAX schloss am Donnerstag bei 25.215,52 Punkten, ein Plus von 2,08 Prozent, und der DAX-Future lag im Frühhandel bei 25.426 Punkten. Heute um 09:55 Uhr folgen die Arbeitsmarktzahlen für November.
Konjunktur Deutschland: ifo 90,6, Konsumklima minus 30,2, Wirtschaftsweise heben Prognose an – trägt die Erholung den DAX über 25.000 Punkte?
Drei Stimmungsdaten, ein Herbstgutachten und heute um 09:55 Uhr der Arbeitsmarkt: Die deutsche Konjunktur sendet widersprüchliche Signale. Der ifo-Index steigt, die Verbraucher bleiben zurückhaltend, die Industrie schwächelt. Was das für den DAX und die Anleger bedeutet.
Die Unternehmen
Wie gut ist die Stimmung in der deutschen Wirtschaft?
Der ifo-Index steigt, doch die Industrie bleibt das Sorgenkind: Nach sechs Anstiegen in Folge gab das Verarbeitende Gewerbe nach.
Das ifo-Geschäftsklima stieg im November auf 90,6 Punkte nach revidiert 90,1 im Oktober. Die Lage wurde mit 89,4 Punkten (zuvor 88,8), die Erwartungen mit 91,9 Punkten (zuvor 91,5) besser bewertet. Dienstleister und Handel legten zu, das Verarbeitende Gewerbe verlor nach sechs Anstiegen an Zuversicht, und seine Erwartungen sind wieder negativ. Der Bau gab leicht nach. ifo-Präsident Clemens Fuest sagte, die Erholung der deutschen Wirtschaft komme voran, „es fehlt jedoch an Breite“.
|Indikator
|Aktuell
|Vorwert
|ifo-Geschäftsklima (November)
|90,6
|90,1
|ifo-Lage
|89,4
|88,8
|ifo-Erwartungen
|91,9
|91,5
|GfK-Konsumklima (Dezember)
|–30,2
|–30,9
|Arbeitslose (Oktober)
|2,955 Mio.
|2,995 Mio.
ifo-Oktoberwert revidiert; GfK-Novemberwert revidiert. Prognosen: Dow Jones Tagesvorschau vom 26./27.11.2026.
Quelle: ifo, GfK/NIM, Sachverständigenrat, Bundesbank
Die Verbraucher
Warum bleibt die Kauflaune so schwach?
Das Konsumklima der GfK und des NIM für Dezember liegt bei minus 30,2 Punkten und damit 0,7 Punkte über dem revidierten Novemberwert. Die Sparneigung sank zum zweiten Mal in Folge, die Anschaffungsneigung bleibt nahe einem Vier-Jahres-Tief, die Konjunkturerwartungen fielen erstmals nach sechs Anstiegen, und die Preiserwartungen stiegen. Das Fazit der Studie: wenig Rückenwind für das Weihnachtsgeschäft. Der nächste Termin ist der 18. Dezember.
Die Prognosen
Was erwarten Wirtschaftsweise, Bundesbank und Banken für 2027?
Der Sachverständigenrat erwartet laut seinem Herbstgutachten vom 11. November ein Wachstum von 1,3 Prozent für 2026 und 1,0 Prozent für 2027 sowie eine Inflationsrate von 2,8 Prozent in diesem und 3,3 Prozent im nächsten Jahr. Die Bundesbank sieht für das vierte Quartal wieder stärkeres Wachstum, vor allem wegen der expansiven Fiskalpolitik, nach einem Plus von 0,2 Prozent im dritten Quartal. Als Risiken nennt sie Niedrigwasser, Investitionszurückhaltung, höhere Hypothekenzinsen und verhaltenen Konsum. Die Dekabank rechnet mit 1,2 Prozent in diesem, 1,1 Prozent im nächsten und 0,7 Prozent im Jahr 2028. Die EU-Kommission erwartet für die Eurozone 1,2 Prozent Wachstum.
Deutschland wächst nicht wegen, sondern trotz der Reformpolitik.
Heute im Kalender
Was bringt der Arbeitsmarkt um 09:55 Uhr?
Die Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht heute um 09:55 Uhr die Novemberzahlen. Im Oktober waren 2,955 Millionen Menschen arbeitslos, 40.000 weniger als im September; saisonbereinigt stieg die Zahl um 4.000 bei einer Quote von 6,4 Prozent. Erwartet wird laut Dow Jones ein saisonbereinigter Anstieg um 6.000 bei unveränderter Quote von 6,4 Prozent. Die Herbstbelebung gilt laut dpa-AFX als verhalten, das IAB-Arbeitsmarktbarometer verlor im November an Zuversicht. Um 11:00 Uhr folgt die Wirtschaftsstimmung der EU-Kommission für die Eurozone (Prognose 97,2 nach 96,9), um 08:45 Uhr die Inflation in Frankreich.
Der DAX
Was bedeuten die Daten für den DAX bei 25.000 Punkten?
Einschätzung der Redaktion: Die Daten zeichnen kein einheitliches Bild. Die Stimmung der Unternehmen verbessert sich, aber nicht in der Industrie, und die Verbraucher bleiben vorsichtig. Der DAX hat am Donnerstag nach Verlusten und einem Tief seit Juli deutlich zugelegt; Marktberichte nennen Technologie und Banken als Stütze. Entscheidend für die kommenden Wochen sind die Inflationszahlen am 30. November (Deutschland) und 1. Dezember (Euroraum), die Fed am 9. Dezember, ifo und EZB am 17. Dezember.
Häufige Fragen zur Konjunktur in Deutschland
Wie hoch ist das ifo-Geschäftsklima im November?
90,6 Punkte, nach revidiert 90,1 im Oktober.
Wie wird die deutsche Wirtschaft 2027 wachsen?
Die Wirtschaftsweisen erwarten 1,0 Prozent, die Dekabank 1,1 Prozent.
Wann kommen die Arbeitsmarktzahlen für November?
Heute um 09:55 Uhr; erwartet wird ein saisonbereinigter Anstieg der Arbeitslosenzahl um 6.000.
Was bedeuten die Konjunkturdaten für den DAX?
Ein belegter direkter Kurszusammenhang besteht nicht; der DAX schloss am Donnerstag bei 25.215,52 Punkten.
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