Wie hoch ist das ifo-Geschäftsklima im November?

90,6 Punkte, nach revidiert 90,1 im Oktober.

Wie wird die deutsche Wirtschaft 2027 wachsen?

Die Wirtschaftsweisen erwarten 1,0 Prozent, die Dekabank 1,1 Prozent.

Wann kommen die Arbeitsmarktzahlen für November?

Heute um 09:55 Uhr; erwartet wird ein saisonbereinigter Anstieg der Arbeitslosenzahl um 6.000.

Was bedeuten die Konjunkturdaten für den DAX?

Ein belegter direkter Kurszusammenhang besteht nicht; der DAX schloss am Donnerstag bei 25.215,52 Punkten.