Die Kokusai-Electric-Aktie ist Nikkei 225 Gewinner: Laut comdirect steigt sie am Morgen um 7,19 Prozent auf 29,80 Euro. Der Nikkei 225 legt um 2,1 Prozent auf 58.711 Punkte zu.
Kokusai-Electric-Aktie: Chipanlagenbauer zieht kräftig an
Die Kokusai-Electric-Aktie steigt im Nikkei 225 um über sieben Prozent. Der Chipausrüster profitiert von der Erholung der KI-Werte.
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Nikkei 225 Gewinner
Warum die Kokusai-Electric-Aktie zulegt
Kokusai Electric stellt Anlagen für die Halbleiterfertigung her. Anleger kaufen Chipausrüster nach dem KI-Ausverkauf zurück. Ein unternehmensspezifischer Anlass ist nicht belegt.
Als Nikkei 225 Gewinner reiht sich die Kokusai-Electric-Aktie in die Chip-Erholung ein.
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