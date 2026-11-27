Kokusai-Electric-Aktie: Chipanlagenbauer zieht kräftig an

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:53 1 Min. Trading Economics, comdirect

Die Kokusai-Electric-Aktie steigt im Nikkei 225 um über sieben Prozent. Der Chipausrüster profitiert von der Erholung der KI-Werte.

Die Kokusai-Electric-Aktie ist Nikkei 225 Gewinner: Laut comdirect steigt sie am Morgen um 7,19 Prozent auf 29,80 Euro. Der Nikkei 225 legt um 2,1 Prozent auf 58.711 Punkte zu. 69B 69B — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 69B — — — Nikkei 225 Gewinner Warum die Kokusai-Electric-Aktie zulegt Kokusai Electric stellt Anlagen für die Halbleiterfertigung her. Anleger kaufen Chipausrüster nach dem KI-Ausverkauf zurück. Ein unternehmensspezifischer Anlass ist nicht belegt. Kokusai-Electric-Aktie bei comdirect am Morgen +7,19 % Nikkei 225 (+2,1 %) 58.711 Quelle : comdirect Was dagegen spricht Die Branche bleibt abhängig von den Investitionen der Chiphersteller. Als Nikkei 225 Gewinner reiht sich die Kokusai-Electric-Aktie in die Chip-Erholung ein.

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