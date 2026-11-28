Züge und Lastwagen in aller Welt bremsen mit Technik aus München. An der Börse ging es in dieser Woche in die andere Richtung. Die Knorr-Bremse Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 96,45 Euro, ein Plus von 2,17 Prozent. Auf Wochensicht gewann sie 6,81 Prozent – an vier von fünf Handelstagen ging es nach oben.
Knorr-Bremse Aktie: Vier Gewinntage, fast sieben Prozent Wochenplus – und die 100 Euro sind nur noch 3,55 Euro entfernt
Der Münchner Bremsenspezialist gehört zu den stärksten Werten der Woche im MDAX. Die Knorr-Bremse Aktie profitiert von der Erholung der Industriewerte und einer bestätigten Prognose.
Knorr-Bremse AG · ISIN: DE000KBX1006 · WKN: KBX100 · Handelssymbol: KBX · US-Handelssymbol: KNRRY
Die Woche
Tag für Tag ein Stück höher
Am Freitag der Vorwoche stand die Aktie bei 90,30 Euro. Dann folgten 92,95 Euro am Montag, ein kleiner Rücksetzer am Dienstag, 92,85 Euro am Mittwoch, 94,40 Euro am Donnerstag und 96,45 Euro am Freitag. Eine eigene Unternehmensnachricht gab es nicht. Die Aktie stieg mit anderen konjunkturabhängigen Werten.
Seit Jahresbeginn liegt die Aktie damit wieder knapp im Plus. Die runde Marke von 100 Euro ist in Sichtweite.
Knorr-Bremse hat zwei Geschäfte mit unterschiedlichem Takt. Die Bahn bestellt langfristig und verlässlich, der Lkw-Markt schwankt mit der Konjunktur. Läuft beides gleichzeitig, steigen die Margen – und genau darauf setzt der Markt gerade.
Die Zahlen
Prognose am oberen Ende
Die jüngsten Geschäftszahlen stützen den Kurs. Am 29. Oktober meldete der Konzern für das dritte Quartal einen Umsatz von 2,05 Milliarden Euro und eine operative Marge von 14,6 Prozent. Die Prognose für 2026 wurde bestätigt; Umsatz und freier Mittelzufluss sollen am oberen Ende der jeweiligen Spannen liegen.
Die Risiken liegen im Lkw-Geschäft, das stark von der Konjunktur und von Zöllen abhängt, und in der Abhängigkeit von öffentlichen Bahnaufträgen.
Häufige Fragen zur Knorr-Bremse Aktie
Wo steht die Knorr-Bremse Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie auf Xetra bei 96,45 Euro (plus 2,17 Prozent).
Wie lief die Woche?
Die Aktie gewann 6,81 Prozent und gehörte zu den stärksten Werten im MDAX.
Steht die Prognose?
Ja. Umsatz und freier Mittelzufluss sollen 2026 am oberen Ende der Spannen liegen.
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