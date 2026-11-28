Züge und Lastwagen in aller Welt bremsen mit Technik aus München. An der Börse ging es in dieser Woche in die andere Richtung. Die Knorr-Bremse Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 96,45 Euro, ein Plus von 2,17 Prozent. Auf Wochensicht gewann sie 6,81 Prozent – an vier von fünf Handelstagen ging es nach oben.