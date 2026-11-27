Auf dem Papier ist es ein Quartal, über das sich jeder Aktionär freuen müsste: deutlich mehr Umsatz, ein kräftig gestiegenes operatives Ergebnis und eine Jahresprognose, die jetzt am oberen Ende erwartet wird. Trotzdem reagierte die Knorr-Bremse Aktie mit Verlusten. Der Münchner Weltmarktführer für Brems- und Bahnsysteme zeigt, wie fein die Börse inzwischen zwischen Ergebnis und Erwartung unterscheidet.
Knorr-Bremse Aktie: Ergebnis plus 19 Prozent, Ziele am oberen Ende – warum die Börse trotzdem bremst
Operatives Ergebnis plus 19 Prozent, Marge 14,6 Prozent, Ausblick am oberen Ende: Knorr-Bremse liefert. Doch die Knorr-Bremse Aktie hat seit dem Sommer rund 15 Prozent verloren. Der Grund liegt im Bahngeschäft.
Knorr-Bremse AG · ISIN: DE000KBX1006 · WKN: KBX100 · Handelssymbol: KBX · US-Handelssymbol: KNRRY
Das Quartal
Stark verdient, knapp verfehlt
Knorr-Bremse steigerte den Umsatz im dritten Quartal 2026 um neun Prozent auf rund 2,05 Milliarden Euro. Das operative EBIT wuchs um 19,1 Prozent auf 299 Millionen Euro, die Marge erreichte 14,6 Prozent. Der freie Cashflow lag bei 238 Millionen Euro. Allerdings blieben Umsatz, Auftragseingang und Gewinn je Aktie teilweise unter den Markterwartungen: Analysten hatten mit rund 2,10 Milliarden Euro Umsatz gerechnet, der Gewinn je Aktie lag bei 1,09 Euro.
Für das Gesamtjahr bestätigte Knorr-Bremse die Umsatzerwartung von 8,1 bis 8,3 Milliarden Euro und eine operative EBIT-Marge von 14,0 bis 14,5 Prozent. Umsatz und freier Cashflow – angepeilt sind 750 bis 850 Millionen Euro – sollen nun jeweils am oberen Ende der Spannen liegen.
Knorr-Bremse verdient so gut wie lange nicht. Doch die Börse schaut bei der Knorr-Bremse Aktie schon auf die Aufträge von morgen – und die kamen im Bahngeschäft zu zögerlich.
Der Knackpunkt
Die Bahnsparte schwankt
Im dritten Quartal blieb der Auftragseingang der Rail-Division unter den Erwartungen, auch weil Knorr-Bremse margenschwache Aufträge nach eigenen Angaben nicht forciert hat. Für das vierte Quartal erwartet der Konzern eine teilweise Aufholung und wieder einen Auftragseingang von rund 1,2 Milliarden Euro in der Bahnsparte. Das Bahngeschäft schwankt traditionell stark von Quartal zu Quartal. Der Ausblick berücksichtigt die Übernahme des Bahnelektronikspezialisten duagon und setzt voraus, dass sich die Krise im Nahen Osten nicht verschärft.
Seit dem Vorfeld der Quartalszahlen summiert sich das Minus der Knorr-Bremse Aktie auf rund 15 Prozent. Mitte November erholte sich das Papier etwas und schloss am 17. November bei 97,60 Euro.
Häufige Fragen zur Knorr-Bremse Aktie
Wie lief das dritte Quartal bei Knorr-Bremse?
Der Umsatz stieg um neun Prozent auf rund 2,05 Milliarden Euro, das operative EBIT um 19,1 Prozent auf 299 Millionen Euro.
Welche Prognose gilt für 2026?
Umsatz von 8,1 bis 8,3 Milliarden Euro und freier Cashflow von 750 bis 850 Millionen Euro, jeweils am oberen Ende erwartet.
Warum fiel die Knorr-Bremse Aktie nach den Zahlen?
Vor allem wegen des schwächeren Auftragseingangs in der Bahnsparte und teils verfehlter Erwartungen.
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