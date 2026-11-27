Knorr-Bremse steigerte den Umsatz im dritten Quartal 2026 um neun Prozent auf rund 2,05 Milliarden Euro. Das operative EBIT wuchs um 19,1 Prozent auf 299 Millionen Euro, die Marge erreichte 14,6 Prozent. Der freie Cashflow lag bei 238 Millionen Euro. Allerdings blieben Umsatz, Auftragseingang und Gewinn je Aktie teilweise unter den Markterwartungen: Analysten hatten mit rund 2,10 Milliarden Euro Umsatz gerechnet, der Gewinn je Aktie lag bei 1,09 Euro.

Für das Gesamtjahr bestätigte Knorr-Bremse die Umsatzerwartung von 8,1 bis 8,3 Milliarden Euro und eine operative EBIT-Marge von 14,0 bis 14,5 Prozent. Umsatz und freier Cashflow – angepeilt sind 750 bis 850 Millionen Euro – sollen nun jeweils am oberen Ende der Spannen liegen.