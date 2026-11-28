Knorr-Bremse Aktie: Plus 6,8 Prozent – der Bremsenspezialist ist MDAX Gewinner der Woche, fast 100 Euro

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:44 2 Min.

Die Knorr-Bremse Aktie steigt in der Woche bis zum 27. November um 6,81 Prozent auf 96,45 Euro und gehört zu den MDAX Gewinnern der Woche. Der Münchner Konzern profitiert von der Erholung der Industriewerte.

Die Knorr-Bremse Aktie beendet die Woche mit einem soliden Plus. Vom 23. bis 27. November stieg das Papier des Münchner Herstellers von Bremssystemen für Züge und Lkw um 6,81 Prozent und schloss am Freitag bei 96,45 Euro. Damit gehört Knorr-Bremse zu den MDAX Gewinnern der Woche. Schlusskurs der Knorr-Bremse Aktie am Freitag 96,45 EUR Wochengewinn als MDAX Gewinner der Woche +6,81 % Wochenplus von Traton +5,19 % Wochenplus des DAX +2,6 % Quelle : Kursliste 27.11.2026; dpa-AFX Die Woche Warum die Knorr-Bremse Aktie MDAX Gewinner der Woche ist Eine eigene Unternehmensmeldung gab es bei Knorr-Bremse in der Woche nicht. Die Aktie stieg mit den Industriewerten, die ab Donnerstag zu den Gewinnern der Markterholung zählten. Auch andere Nutzfahrzeugwerte wie Traton legten zu. Für Knorr-Bremse als Zulieferer von Lkw-Bremssystemen ist das ein freundliches Signal. Mit dem Schlusskurs von 96,45 Euro rückt die runde Marke von 100 Euro in Reichweite. Die UBS sieht deutlich mehr Potenzial und nennt ein Kursziel von 123 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die Knorr-Bremse Aktie sprechen könnte Erholung der Industriewerte

Stabiles Bahngeschäft

100-Euro-Marke in Reichweite Was Anleger bedenken sollten Zyklisches Lkw-Geschäft

Keine eigene Nachricht als Treiber

Runde Marken als Widerstand Einordnung der Redaktion: Die Knorr-Bremse Aktie ist MDAX Gewinner der Woche im Sog der Industrieerholung. Die 100-Euro-Marke ist der nächste Prüfstein. FAQ Häufige Fragen zur Knorr-Bremse Aktie Warum war die Knorr-Bremse Aktie MDAX Gewinner der Woche?

Industrie- und Nutzfahrzeugwerte erholten sich in der zweiten Wochenhälfte. Wo schloss die Knorr-Bremse Aktie am Freitag?

Bei 96,45 Euro. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Knorr-Bremse Aktie?

ISIN DE000KBX1006, WKN KBX100. Handelssymbol an deutschen Börsen: KBX. US-Handelssymbol: KNRRY. Fazit zur Knorr-Bremse Aktie Die Knorr-Bremse Aktie ist MDAX Gewinner der Woche und schließt knapp unter 97 Euro.

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